Les loups ont confirmé la signature de l’arrière droit Nelson Semedo de Barcelone pour un montant garanti de 30 millions d’euros et 10 millions d’euros de compléments.

Semedo, 26 ans, rejoint le club de Premier League avec un contrat jusqu’en 2023 après avoir passé trois ans à Barcelone, après avoir remporté deux titres en Liga et la Copa del Rey.

« J’ai choisi les Wolves parce que c’est une très bonne équipe qui joue un très bon football », a déclaré Semedo. « L’année dernière, ils ont fait une très bonne saison et c’est une équipe très importante en Angleterre, en Europe également. J’espère que cette année nous pourrons faire de très bonnes choses.

« L’entraîneur Nuno est un très bon entraîneur. Il a fait de très bonnes choses ici aux Wolves, et dans d’autres équipes aussi. Je vais certainement apprendre beaucoup de lui.

« L’équipe a fait de très bonnes choses ces trois dernières années. Je suis ambitieuse et j’espère que cette année nous pourrons faire de très bonnes choses, atteindre le top six et, si c’est possible, faire quelque chose de spécial.

« Je suis très heureux d’être ici. Je suis ravi de commencer et merci beaucoup pour votre soutien et nous allons en profiter ensemble. »

Les loups avaient besoin d’un arrière droit après le départ de Matt Doherty pour Tottenham plus tôt dans le mercato d’été.

« Ils peuvent s’attendre à un arrière droit moderne, qui aime attaquer », a ajouté l’international portugais. « Je peux amener le rythme de l’équipe, la vitesse. J’aime aller de l’avant et revenir. Ils peuvent s’attendre à beaucoup de travail et d’ambition.

« Je suis très excité d’être ici. C’est une très bonne équipe. Jouer en Premier League est un rêve pour moi aussi. Donc, je suis très excité de commencer, de rencontrer mes coéquipiers et de commencer à m’entraîner. »

Le patron de Barcelone, Ronald Koeman, a choisi de vendre Semedo afin de collecter des fonds pour réorganiser son équipe.

L’équipe de Nuno Espirito Santo a également vu la vente de l’attaquant Diogo Jota à Liverpool pour 41 millions de livres sterling.

Les loups ont déjà signé Fabio Silva et Vitor Ferreira du FC Porto, Ki-Jana Hoever de Liverpool et Fernando Marcal de Lyon

Semedo est l’un des nombreux départs du Camp Nou cet été aux côtés d’Ivan Rakitic, Arthur, Carles Perez, Marc Cucurella et Arturo Vidal.