Agustí Benedito, ancien candidat à la présidence du FC Barcelone, attribue la crise avec Messi à une volonté des dirigeants d’équilibrer les comptes: «Pendant longtemps les managers ont cherché le burofax, ils ont rendu sa vie impossible, en particulier l’épisode Suárez. Le seul moyen de provoquer le départ de Messi est de le faire se manifester publiquement. Il faut faire comprendre à Messi que Bartomeu ne représente pas Barcelone. Messi n’est toujours pas parti. Les managers essaient de sauver les chiffres de quelque manière que ce soit et le départ de Messi fait gagner 300 millions au club ».

function addListener (élément, type, rappel)

{

if (element.addEventListener) element.addEventListener (type, rappel);

else if (element.attachEvent) element.attachEvent ('on' + type, rappel);

}

fonction getQueryParam (param)

{

var result = window.location.search.match (new RegExp ("(? | &)" + param + "([])? = ([^&]*) "));

retourner le résultat? résultat[3] : faux;

}

/ * Settaggio delle variabili * /

var menunav = 'division 1a';

var indirizzo = window.location.pathname.split ("https://www.todomercadoweb.es/");

var mot="";

if (mot == '') mot = getQueryParam ('mot');

var zone = "default";

var azione = "lire";

var idsezione = "1";

var titolo_art = "Benedito: " Les managers du Barça recherchent le burofax de Messi depuis un certain temps, ils lui ont rendu la vie impossible "";

var sezione_art = "1ère Division";

var now = '26 août minerai 05:55 ';

var squadra = "";

/ * Barre de recherche Settaggio della (avec titoletto) * /

var searchbar = false;

si (indirizzo[1]! = '' && mot == '') barre de recherche = indirizzo[1].replace (/ - / gi, "") .replace (/ _ / gi, "") .toUpperCase ();

else if (azione == 'recherche') {

searchbar = "Rechercher";

if (mot! = faux && mot! = '') barre de recherche = barre de recherche + 'para' + mot.toUpperCase ()

} else if (azione == 'contatti') searchbar = azione.toUpperCase ();

indirizzo = indirizzo[1].replace ('-', '');

si (mot == faux) mot="";

/ * Caricature asynchrone de script social (cette version commente votre main_all.js) * /

if (("read" == azione || "media" == azione) && euPubConsentExists) {var scripts =["//connect.facebook.net/it_IT/all.js#xfbml=1"];! function (e) {for (var t = 0, a = e.length; a> t; t ++) {var o = document.createElement ("script"); o.type = "text / javascript", ou .async =! 0 ou .src = e[t]; var r = document.getElementsByTagName ("script")[0]; r.parentNode.insertBefore (o, r)}} (scripts)}

fonction lazyImage (id)

{

var imgs = document.getElementById (id);

if (imgs! == undefined && imgs! == null)

{

var img = imgs.getElementsByTagName ('IMG');

if (img! == undefined && img! == null && img.length> 0)

{

pour (var i = 0; i

← Nacho Calderón critique l’irresponsabilité de Vega et Antuna

→ Un Mayflower autonome s’apprête à naviguer sur l’Atlantique – .

Contact

Propulsé par WordPress

Vers le haut ↑

Haut ↑