Le directeur général de la Premier League, Richard Masters, est « confiant » qu’un plan de sauvetage pour la Ligue anglaise de football sera bientôt convenu et a révélé qu’une révision structurelle à long terme du jeu devrait être achevée d’ici la fin du mois de mars 2021.

Masters, le président de l’EFL, Rick Parry, et le président de la England Football Association, Greg Clarke, ont témoigné lors d’une audition du comité parlementaire spécial du numérique, de la culture, des médias et des sports visant à comprendre pourquoi les chiffres clés du jeu n’avaient pas réussi à conclure un accord financier pour protéger l’avenir de tous les 92 clubs.

L’EFL a déclaré qu’elle avait besoin de 250 millions de livres sterling de la Premier League pour s’assurer qu’aucun club ne fasse faillite au cours de la saison 2020-2021.

Les équipes des ligues inférieures ont vu leurs revenus chuter de façon spectaculaire en raison d’une absence de supporters dans les stades depuis mars, les plans initiaux de retour des supporters en octobre étant abandonnés et aucun délai ne leur est proposé pour leur retour avec l’Angleterre au milieu de quatre semaines. verrouillage national.

Le président du DCMS, Julian Knight, a déclaré que le gouvernement était au courant de 10 clubs de l’EFL qui ne seraient pas en mesure de payer l’intégralité des salaires à la fin du mois et a qualifié l’offre de 50 millions de livres sterling de la Premier League à l’EFL de « pitoyable » et de « farce ». surtout à la lumière des 1,2 milliard de livres de clubs de Premier League dépensés lors de la fenêtre de transfert d’été.

« La Premier League s’est engagée et veut chercher une solution, mais il ne peut y avoir de chèque en blanc ou de souscription de pertes », a déclaré Masters.

«Nous pensons que notre proposition est appropriée et va au cœur du problème et est conforme à la politique gouvernementale sur la façon dont elle traite les autres secteurs.

« Nous pensons que nous intensifions et aidons la pyramide du football, nous n’avons pas encore trouvé d’accord avec Rick mais je suis convaincu que nous pouvons le faire.

« Je ne pense pas que nos propositions soient pitoyables. Nous pouvons mettre de l’argent à la disposition des clubs qui en ont besoin et nous pouvons travailler avec l’EFL pour nous assurer que les fonds sont acheminés aux bons endroits pour éviter que les clubs ne souffrent de détresse ou n’arrivent à le point d’administration.

« Nous sommes de grands partisans de la pyramide et comprenons son importance. »

L’offre de 50 millions de livres sterling de la Premier League se concentre sur les clubs de League One et League Two, mais Parry a confirmé que l’offre avait été rejetée parce que les équipes de ces ligues se sont montrées « solidaires » avec les équipes de championnat de deuxième niveau, pour lesquelles aucune offre formelle n’a encore été faite.





Masters a déclaré que la Premier League envisageait maintenant d’aider les clubs de championnat avec Parry a ajouté qu’un « dialogue constructif » était en cours.

La Premier League poursuit également une revue stratégique du jeu dans son ensemble malgré le rejet d’une vision du futur créée par plusieurs clubs de premier plan, l’EFL et la FA, labellisés «Project Big Picture», rejetés en octobre.

Les plans détaillent une série de changements, notamment la suppression de la Coupe EFL et du bouclier communautaire, la réduction de la Premier League de 20 à 18 équipes et la redistribution d’une plus grande part des revenus de la télévision à l’EFL tout en visant à s’adapter aux propositions européennes de modification de la Formats de la Ligue des champions et de la Ligue Europa.

« Juste pour clarifier si je voulais participer en février à des discussions formelles avec la FA et l’EFL, j’ai refusé car cela impliquait également un petit nombre de clubs de Premier League et je ne peux participer qu’à des processus soutenus par les 20, » Masters ajoutés.

«Nous n’avons donc joué aucun rôle dans le développement de« Project Big Picture ». À ce stade, avant la pandémie, nous envisagions notre propre examen stratégique. La pandémie a tout frappé et tout changé, comme nous le savons pour tout le monde.

«Ce que nous avons annoncé au cours des deux dernières semaines est en réalité une relance de notre examen stratégique avec un calendrier plus serré et une approche plus large pour traiter tous les problèmes qui se sont posés pendant la pandémie.

« Le changement est à venir, mais le changement doit être apporté avec le développement de tous les clubs, qu’ils soient en Premier League ou en EFL. Toutes les parties prenantes doivent être impliquées. Alors que le ‘Projet Big Picture’ est apparu au milieu de cela, tous nos 20 clubs soutiennent désormais un examen stratégique. Nous avons invité la FA à participer ainsi que l’EFL. «