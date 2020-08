La nouvelle norme est une chose horrible: la télévision a cessé de jouer à Chavo et maintenant c’est parti Lionel. Peut-être, on ne le sait pas, qu’une chaîne est en train de commencer à montrer ses vieux jeux, afin de remplacer une fois pour toutes le puits profond que le quartier nous a laissé. Le football est le dessin animé que les adultes voient, et ce ne serait pas mal, à l’heure du goûter, avant qu’ils ne nous emmènent au piano ou au taekwondo, qui fait irruption à la télé la danse à Del Horno en Ligue des champions ou son premier chapeau -trick au Real Madrid. Enfin, c’est un footballeur qui a officiellement inauguré cet autre monde: à partir d’aujourd’hui, Lionel Messi il ne jouera plus là où il l’a toujours fait. Les bars, les théâtres et les pogos reviendront, mais le super-héros qui portait la cape de Barcelone Barcelone plus maintenant.

Le football est l’enfance, c’est l’émerveillement et le temps. La fascination que nous ressentons pour lui Barcelone de Guardiola et Messi C’était, même quand nous étions grands (principalement pour ceux d’entre nous qui étaient grands, parce que nous avions déjà d’autres idoles, le football nous intéressait et puis nous n’étions plus intéressés, nous avions déjà rempli l’album d’une Coupe du monde), le même qui vous avait bouleversé lorsque vous avez expérimenté le pouvoir culturel de ce jeu pour la première fois: tout ce qui se passait là-bas était quelque chose que vous n’aviez jamais vu auparavant. Depuis l’enfance, vous avez le souvenir du vol d’un archer qui n’a peut-être pas été le meilleur ou le plus grossier, mais c’était le premier et c’était le vôtre: Landaburu, Saja, Cancelich. Il se rend au tribunal pour essayer de les revoir, cet échec qui se reproduit chaque week-end. Mais maintenant, tout d’un coup, à la télé et dans un autre pays, 11 gars dont vous n’aviez pas entendu parler ont déjà passé le ballon en faisant quelque chose qui était censé être du football mais pas vraiment: sur le même terrain que toute leur vie un autre jeu était né, une autre intelligence, une autre logique, une autre vitesse. Messi dans le Barcelone inventé le futur. L’attouchement hypnotique que Dani Alves, Pedro, Villa, Xavi, Iniesta, Busquets et lui ont envoyé pendant 90 minutes lors de la finale de la Ligue des champions 2011 contre Manchester United était comme une seconde enfance, je n’avais jamais vu ça. Nous parlons constamment de résultats mais il n’y a rien de plus éternel que l’impact de la beauté; Après cela, nous avons passé dix ans à regarder une équipe qui, auparavant, ne se souciait pas que cette lumière se reproduise. Des Argentins barbus devant la télé, ouvrant les yeux après que le trapéziste du Cirque du Soleil ait donné trois virages mortels.

Le premier avion à Messi a été pris dans sa vie quand il s’est rendu à Barcelone. C’était il y a vingt ans et il n’est jamais revenu. Quand les amis et les voisins de son quartier l’ont appris, ils sont tous sortis le voir: lui et son frère Matías se sont souvenus qu’ils ne pouvaient pas s’arrêter de pleurer. Ils avaient peur. Quelque chose se terminait, comme maintenant, mais – aussi comme maintenant – une seconde enfance va commencer.

C’est la meilleure nouvelle de l’année: regardez-la, sous le ciel de Manchester, en attendant que le jeu commence. Regardez-le, sa barbe rousse, tout de bleu clair, se déplaçant sur le côté, faisant signe à Dynamisme que tout va bien. Tout, tout va bien.

