La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts incertain – et vous pouvez savoir quand les fenêtres s’ouvrent et se ferment ici – mais voici les rumeurs qui circulent dans les grandes ligues européennes et au-delà. Plus, Découvrez les derniers transferts majeurs effectués à travers l’Europe.

Spurs montrant de l’intérêt pour Bailey

Léon Bailey veut quitter Bayer Leverkusen et Tottenham Hotspur souhaite que cela se produise, selon Sky Sports.

Le joueur de 23 ans a encore trois ans sur son contrat, mais a clairement fait savoir depuis juillet qu’il souhaitait jouer en Premier League.

Cependant, le rapport indique que Leverkusen devra baisser son prix demandé de 45 millions d’euros si une mesure doit se concrétiser.

Les Spurs peuvent avoir une certaine concurrence pour obtenir sa signature, car Everton a également été lié à l’international jamaïcain.

Leon Bailey est devenu une cible pour Tottenham alors que Jose Mourinho cherche à ajouter de la vitesse à l’attaque des Spurs. Patrik Stollarz / . / .

Milik se rapproche du déménagement des Roms

Attaquant de Naples Arkadiusz Milik se rapproche de l’achèvement d’un transfert vers l’AS Rome, rapporte le Corriere dello Sport.

Les deux clubs devraient s’entendre sur un accord d’une valeur de 25 millions d’euros, plus des add-ons, qui mettra fin à une querelle entre Naples et l’international polonais.

Napoli avait menacé de ne pas jouer Milik s’il était encore au club à la fin du mercato, tandis que le leader voulait également partir.

Cette décision pourrait avoir un effet d’entraînement sur le marché en libérant Edin Dzeko pour terminer son propre transfert à la Juventus.

Les Roms détournent l’attention de Smalling

Les Roms ont renoncé à signer Chris Smalling, malgré le succès du prêt de l’Anglais au dernier terme, en raison des demandes de transfert excessives de Manchester United, rapporte Calciomercato.

Cela les a vus se tourner vers les arrières centraux de la Serie A, en particulier Armando Izzo et Marash Kumbulla, de Turin et Hellas Verona respectivement.

C’est ce dernier de ces accords qui est le plus susceptible d’être conclu, malgré que la Lazio, la Juventus, l’Internazionale et l’AC Milan aient tous manifesté de l’intérêt pour Kumbulla.

Le rapport suggère que les Roms ont sauté directement en tête de la file d’attente pour obtenir la signature du jeune homme de 20 ans.

Tap-ins

– Bailey n’est pas le seul joueur qui intéresse les Spurs, comme le suggère le Daily Mail, ils cherchent également à recruter l’attaquant de l’Eintracht Francfort Bas Dost. La formation du nord de Londres est à la recherche d’un attaquant suppléant, un processus que Jose Mourinho cherche à accélérer après s’être plaint de la « presse paresseuse » de son équipe contre Everton. Il est suggéré dans le rapport que les Spurs devraient payer 5,5 millions de livres sterling s’ils veulent faire venir le joueur de 31 ans.

– L’AC Milan suspend toute négociation de transfert jusqu’à ce qu’il ait terminé son match de qualification pour la Ligue Europa contre Shamrock Rovers, rapporte Calciomercato. Il est suggéré qu’une fois le jeu terminé, ils chercheront à signer un paria de Chelsea. Tiemoue Bakayoko et traiter l’offre de Fribourg pour Rade Krunic. Il n’y a pas encore eu d’offre pour Lucas Paqueta, mais Lyon est intéressé par le Brésilien, tandis que Milan est prêt à vendre.

– West Ham United envisage une série d’offres de prêt pour le jeune gardien de but Nathan Trott, selon le Daily Mail. Ils ont refusé une approche de Coventry City, qui cherchait à faire venir l’international anglais de la jeunesse, mais avait espéré l’utiliser initialement comme une option de sauvegarde. Après sa période de prêt à l’AFC Wimbledon la saison dernière, les Hammers souhaitent que Trott obtienne plus de minutes en équipe première et suscite l’intérêt du championnat, de la Ligue 1 et des équipes de toute l’Europe.