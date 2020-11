La victoire 2-0 de Tottenham sur Manchester City samedi laisse entendre que la Premier League pourrait bien assister à une véritable rivalité entre Jose Mourinho et Pep Guardiola après tout.

Lorsque Mourinho est retourné en Angleterre pour gérer Manchester United en 2016, le scénario a été écrit pour que les Portugais reprennent les hostilités avec peut-être son rival le plus acharné – Arsène Wenger mis à part – alors que Guardiola arrivait à travers la ville à City le même été.

Bien que Mourinho ait terminé deuxième derrière Guardiola lors de la campagne 2017-2018 comme « l’une de ses plus grandes réalisations dans le jeu », c’était un commentaire formulé en termes de faiblesses dans l’équipe de United plutôt que le produit d’un combat serré. Après tout, City a remporté le titre par 19 points cette année-là et a conservé le trophée un an plus tard alors que Liverpool devenait le plus fort challengers de City tandis que United disparaissait, limogeait Mourinho et nommait Ole Gunnar Solskjaer.

Mourinho a été par la suite déclaré une « couleur éclatée », dépassée par des progressistes plus élégants comme Guardiola et Jurgen Klopp. Et donc, dans une semaine où Guardiola a signé une prolongation de contrat pour rester à City jusqu’en 2023, Mourinho se sera délecté du timing de la montée des Spurs en haut du tableau avec une victoire qui représente une victoire pour l’essence de son dogmatique, discipliné le style au-dessus du zeitgeist de Guardiola.

Après avoir accepté le poste des Spurs, Mourinho a fait valoir qu’il avait changé de directeur, utilisant une interruption de 11 mois de la direction comme une période d’introspection pour modifier sa perspective. Il y a des signes qu’il s’est adouci à certains égards, certainement si vous prenez son compte Instagram au pied de la lettre, et les joueurs parlent souvent d’un homme plus accessible que sa réputation ne le suggérait.

Mais dans les grands jeux qui comptent le plus, Mourinho revient à taper comme ça: défensif, discipliné, combatif et visant à être clinique sur la contre-attaque. Les Spurs ne sont peut-être pas en train de changer Mourinho, mais il change les Spurs.

La surprise n’est pas une indication que les méthodes de Mourinho ont radicalement changé. C’est que ses soi-disant tactiques à l’ancienne pourraient encore être efficaces pendant une période suffisamment longue pour se battre pour le titre de Premier League.

L’environnement stérilisé nécessaire pour que le football se poursuive au milieu de la pandémie de coronavirus aide sans doute toute équipe à se mettre en place comme celle-ci. Imaginez, par exemple, la colère des fans de Newcastle lorsque 55000 d’entre eux étaient entassés à St James ‘Park en les regardant à peine essayer d’attaquer plus tôt samedi.

Et ici, à 0-0 et même à 1-0, alors que les fans auraient sans aucun doute adhéré à l’esprit et à l’engagement des Spurs, l’atmosphère aurait inévitablement été mêlée d’un mélange d’appréhension et de frustration à la vue de la maison. L’équipe a campé au bord de sa propre boîte pendant de longues périodes. En fait, le seul son qui se répercutait autour de cette merveilleuse arène était deux ensembles de joueurs, de membres du personnel et d’entourage contestant chaque décision prise par l’arbitre Mike Dean, en commençant à un niveau d’apoplexie extrême et en montant à partir de là.

Jose Mourinho et Tottenham ont été le paquet surprise en Angleterre et semblent être de véritables prétendants au titre. Photo Neil Hall – par Pool / .

Mourinho était à son plus fort lorsque les Spurs ont perdu le ballon, en particulier dans la moitié de la ville, criant à ses joueurs de se regrouper et de fermer l’espace pour Kevin De Bruyne pour lui donner une chance.

Pierre-Emile Hojbjerg était excellent à cet égard, incarnant à travers l’intelligence de position et la ténacité les Spurs nécessaires pour tenir City à distance.

Son Heung-min a été habilement déployé à droite par opposition à son poste habituel sur le flanc gauche pour éviter une course serrée avec Kyle Walker. Cette modification tactique a conduit au premier but lorsque City s’est éteint, permettant à Tanguy Ndombele de faire une passe pour Son, qui a vu Ederson se précipiter hors de sa ligne avant de glisser un tir dans les jambes du gardien de but de City.

Les deux équipes avaient un but correctement refusé – Harry Kane pour hors-jeu et Aymeric Laporte pour un handball de Gabriel Jesus dans la préparation – mais City a créé peu de chose après la mi-temps, Ruben Dias forçant Hugo Lloris à effectuer un arrêt de temps d’arrêt. avec une tête sur un coup franc de De Bruyne.

Ce fut une performance qui soulèvera des questions sur la profondeur du travail de reconstruction que Guardiola a entre les mains pour rétablir leur supériorité nationale et remporter la couronne de Ligue des champions dont il a besoin.

Kane était tout ce que Jésus n’était pas, se battant sans relâche pour garder le ballon et fournissant de nouveaux exemples de son œil pour une passe, glissant Giovani Lo Celso pour doubler l’avance de Tottenham à la 65e minute. Lo Celso avait été présenté comme un remplaçant de Ndombele quelques instants plus tôt. Ce fut un jour où tout ce que Mourinho essayait est arrivé. Le seul inconvénient pour Tottenham était une blessure musculaire à Toby Alderweireld, qui a boité à neuf minutes de la fin, Mourinho admettant par la suite que les premiers signes n’étaient pas prometteurs.

Bien sûr, ce n’est pas la première fois que les Spurs de Mourinho battent City. Ils ont réussi une victoire par le même score en février, mais ont terminé la saison dernière en se hissant à la sixième place avec City, l’ombre d’eux-mêmes, toujours 22 points mieux. Cette fois, ce n’était pas une aberration, mais plutôt la poursuite d’un bon départ, le club mêlant défense infatigable et finition clinique pour les prendre en tête du classement et huit points d’avance sur City, bien qu’ayant joué un match de plus.

Il sera fascinant de voir jusqu’où cela peut les mener. City va sûrement fléchir ses muscles financiers en janvier maintenant que Guardiola s’est engagé dans le club. Liverpool reste l’équipe à battre tandis que la frénésie estivale de 220 millions de livres sterling de Chelsea les oblige également à viser haut.

Alors que les Spurs et Mourinho se sont fait dire que leurs meilleurs jours pourraient être derrière eux, ensemble, ils semblent maintenant être à nouveau dans le mélange de titres