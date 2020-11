Les agents du football ne ressemblent en rien à Jerry Maguire. Ce n’est pas qu’ils ne développent pas de liens sincères avec leurs représentants: Mino Raiola, qui représente Paul Pogba, Erling Haaland et Zlatan Ibrahimovic, n’a pas de contrat écrit qui le lie à ses clients, mais compte plutôt sur des poignées de main. Non, la différence est que dans le monde de Maguire – et dans la plupart des sports américains – les agents sont payés par des joueurs pour les représenter dans les négociations contractuelles, que ce soit avec des sponsors ou des clubs. Dans le football, ils représentent toujours les joueurs dans les négociations contractuelles avec les équipes, mais les agents sont généralement payés par les équipes, et non par les joueurs qu’ils représentent.

De plus, pour de nombreux agents, une grande partie de l’entreprise intervient pendant la fenêtre de transfert lorsqu’ils agissent directement pour les clubs en tant qu’intermédiaires.

Dans la plupart des ligues de football en dehors de la MLS, les joueurs sous contrat ne sont pas échangés et, comme ils ont des accords garantis, ils ne peuvent pas être libérés. Ainsi, leurs contrats sont achetés et vendus contre de l’argent, ce qui signifie qu’il y a beaucoup à faire, représentant soit un club cherchant à vendre un joueur, soit un club cherchant à acquérir un joueur. Vous pouvez également être payé pour cela.

2 Liés

Si c’est un joueur que vous représentez, vous êtes payé deux fois. Et bien que cela soit rare, vous pouvez frapper le trio et être payé par toutes les parties impliquées: l’acheteur, le vendeur et le joueur.

Un tel système regorge manifestement de risques de conflits d’intérêts et de malversations. Mais la semaine dernière, la FIFA a dévoilé une série de nouvelles réglementations visant à limiter ces pratiques tout en augmentant la transparence, en imposant des licences et en plafonnant les commissions qu’un agent peut gagner pour un transfert individuel. Il semble certain qu’ils seront approuvés au printemps prochain et entreront en vigueur en septembre 2021.

Pourquoi la FIFA a-t-elle estimé que c’était nécessaire?

L’agence de football est un système faiblement réglementé et, comme cela arrive souvent avec les marchés non réglementés, les choses vont généralement bien jusqu’à ce que deux choses se produisent: l’argent payé devient énorme et quelques opérateurs en viennent à dominer de grands secteurs du marché. C’est à peu près ce qui s’est passé au cours de la dernière décennie dans le football.

Selon la FIFA, les frais payés aux agents ont plus que doublé en quatre ans, de 2015 à 2019, pour atteindre plus de 630 millions de dollars. Dans le même temps, les meilleures agences de football ont plus de pouvoir que jamais en termes de talent qu’elles représentent et, effectivement, de contrôle. Selon Transfermarkt, qui émet des valeurs de marché pour chaque acteur, les deux principales agences contrôlent plus d’un milliard de livres (1,3 milliard de dollars) d’acteurs. C’est plus que n’importe quel club: les joueurs de Liverpool ont la valeur marchande la plus élevée, à 973 millions de livres sterling (1,28 milliard de dollars), juste devant Manchester City (971 millions de livres / 1,27 million de dollars).

Et, en passant, les deux agences au sommet par la valeur marchande agrégée de leurs clients ne sont pas Mino Raiola ou Gestifute de Jorge Mendes (Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho, Ederson), ils sont le profil relativement inférieur Stellar, qui était récemment acquis par ICM (Gareth Bale, Ben Chilwell, Saul) et Wasserman (Fede Valverde, Houssem Aouar, Jamie Vardy).

La FIFA espère que la lumière du soleil peut être le meilleur désinfectant pour un marché des transferts qui opère fréquemment dans l’obscurité et sans transparence suffisante. Harold Cunningham / .

Les agents ont donc beaucoup d’influence et beaucoup d’argent, mais cela ne les rend pas nécessairement mauvais.

Bien sûr que non, bien que cela crée des conflits d’intérêts potentiels. Par exemple, lorsqu’une agence représente à la fois un manager ou un entraîneur et un joueur du même club. Ou lorsqu’une agence a des joueurs dans un club, au point qu’elle gagne en influence et peut influencer les décisions d’un club.

C’est pourquoi la partie divulgation des nouveaux règlements est essentielle. Il y a beaucoup d’argent qui traîne et quand il y a beaucoup d’argent, vous êtes tenté de le mettre à votre service pour vous assurer de conserver votre part de marché, surtout quand il y a très peu de réglementation et un tel manque de transparence extrême. C’est aussi la raison pour laquelle il y a eu des rapports de bondes (essentiellement des pots-de-vin versés aux décideurs dans les clubs), de blanchiment d’argent, d’exploitation de mineurs, etc.

Je vois que la FIFA va également plafonner les montants que les agents peuvent gagner.

Et c’est. Si vous représentez un joueur ou un club acheteur, c’est trois pour cent de son salaire, ce qui va jusqu’à six pour cent si vous agissez pour tous les deux le joueur et le club acheteur. Si vous aidez à vendre un joueur, cela représente 10% des frais de transfert. Ce sont tous des maximums.

Ne devrait-il pas appartenir au club de payer ce qu’il juge approprié?

C’est un bon point. Si vous avez de la transparence – sur laquelle nous reviendrons dans un instant – cela ne devrait pas avoir d’importance. James Kitching, directeur de la réglementation du football de la FIFA, dit que c’est une question de perception. Dans un monde idéal, dit-il, vous laisseriez le marché décider; il y aurait une divulgation initiale de la part d’un fournisseur de services et le client déterminerait s’il veut payer.

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d’autres pour vous présenter les derniers temps forts et débattre des plus grands scénarios. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement).

« Mais ce n’est pas ce qui se passe maintenant », dit Kitching. «Une grande partie des paiements de commissions sont négociés après coup – ils sont intégrés dans le cadre d’un accord de transfert. Nous voulons revenir à quelque chose qui reflète le travail fourni. C’est une question de perception … ne pas dire qu’un grand nombre mène automatiquement à des pratiques abusives, mais un agent qui agit en votre nom a le devoir fiduciaire d’agir dans votre meilleur intérêt, et parfois un grand nombre peut amener un agent à ne pas agir dans le meilleur intérêt du client. «

Je comprends son point. Les règlements de la FIFA prévoient de nombreuses façons différentes de payer un agent qui n’impliquent pas de commissions, comme la négociation d’un honoraire fixe ou le paiement d’un taux horaire ou d’un acompte. Ceux-ci ne sont pas plafonnés. Cela ressemble un peu à jouer aux masses en réduisant simplement le montant que quelqu’un peut gagner, mais si nous avons une divulgation complète, cela ne devrait pas être nécessaire.

Mais nous avons une plus grande transparence dans les règlements, n’est-ce pas?

Oui, et je pense que c’est la meilleure partie. La FIFA a annoncé qu’elle publierait les détails de chaque transfert, y compris les frais payés aux agents individuels. La lumière du soleil est le meilleur désinfectant, comme on dit. Si un club décide de payer 2 millions de dollars à l’agent XYZ pour l’avoir aidé à vendre un joueur de 20 millions de dollars, il peut expliquer ses actions et être tenu responsable. La divulgation aidera également en cas de conflits d’intérêts potentiels.

Lisez toutes les dernières nouvelles et réactions de l’écrivain principal d’ESPN FC Gabriele Marcotti.

Comme ça?

Par exemple, les propriétaires de Wolverhampton Wanderers, via une filiale appelée Foyo, détiennent une part de 15% dans la société mère de Gestifute, l’agence de Jorge Mendes. L’article 12 du nouveau règlement de la FIFA interdirait à quiconque ayant un intérêt dans une agence de football de détenir également un intérêt, directement ou indirectement, dans une ligue ou un club. Cela semble être du bon sens, mais c’est la position la plus ferme jamais prise par un organisme de réglementation.

Oh, et au fait: la relation entre les propriétaires des Wolves et Gestifute est au moins transparente et approuvée par la Football Association. La FIFA pense qu’il existe d’autres relations bien plus obscures et non révélées.

jouer

1:15

Julien Laurens réfute les affirmations selon lesquelles la Juventus aurait proposé au PSG un accord d’échange pour Cristiano Ronaldo et Neymar.

Qu’en est-il des licences des agents?

Ils devront passer un examen, souscrire une assurance responsabilité civile, se soumettre à un code de conduite, être régis par un organe de résolution des litiges de la FIFA, payer une cotisation annuelle et passer des tests en ligne pour s’assurer qu’ils sont à jour avec les réglementations et les pratiques. Sinon, ils sont sortis.

Est-ce que ça marchera?

La FIFA dit avoir consulté des agents et la majorité y est favorable, mais vous présumez que certains de ceux qui obtiennent les méga-commissions ne le sont pas. Beaucoup dépendra de ce qui se passe au niveau national puisque techniquement, la FIFA n’a compétence directe que sur les transferts internationaux. La FIFA est convaincue que les associations membres soutiendront les changements.

Il y a aussi la menace d’une action en justice, même si, encore une fois, la FIFA est convaincue que, un peu comme le fair-play financier, les gens crient et crient à propos de cette violation du droit de la concurrence de l’UE (qui vise à garantir un marché libre et équitable) et n’aboutissent à rien tribunal.

Le plus grand avantage, à mon avis, ce sont les exigences de divulgation. Une fois que tout est ouvert, les fans, les médias et les joueurs peuvent juger par eux-mêmes et, si nécessaire, faire pression ou demander des explications aux décideurs.

Cela ne réglera pas tout, et il y a toujours la possibilité que certains des méfaits du football soient simplement poussés plus loin dans la clandestinité, avec des paiements en dehors des livres ou à l’étranger. Mais cela élève des barrières et cela sensibilise. C’est un grand pas en avant après des années d’abdication de responsabilité par la FIFA.