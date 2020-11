Mikel Arteta découvre maintenant ce que c’est vraiment d’être manager d’Arsenal. Tout comme Unai Emery et Arsène Wenger avant lui, l’Espagnol doit se préparer pour un autre hiver de mécontentement aux Emirats après une défaite 2-1 à domicile face aux Wolves. Les Gunners occupent actuellement la 14e position du classement après avoir effectué leur pire début de saison en Premier League.

Arsenal n’a pas commencé une saison aussi mal depuis 1981-82 et ils n’avaient pas perdu à domicile contre les Wolves depuis 1979. L’attaquant vedette Pierre-Emerick Aubameyang, qui a débuté au centre contre les Wolves, attend toujours son premier but aux Emirats. depuis la saison dernière aussi, donc il n’y a vraiment pas beaucoup de doublures argentées sur les nuages ​​qui planent au-dessus du club en ce moment.

Et juste pour aggraver la misère d’Arsenal, ils doivent voyager pour affronter leurs rivaux amers Tottenham dimanche prochain avec l’équipe de Jose Mourinho bien assise en haut du tableau après leur match nul 0-0 contre Chelsea à Stamford Bridge plus tôt dans la journée.

« Nous avons besoin de plus de buts pour gagner des matchs de football », a déclaré Arteta. « Nous devons continuer à soutenir les joueurs. Nous créons des occasions mais nous luttons pour marquer des buts. C’est la différence entre gagner et perdre.

«Lorsque vous perdez des matchs, la confiance diminue car ils pensent que les choses peuvent se reproduire.

« Vous devez gagner après une défaite. Nous avons fait cela pendant mon séjour ici, mais c’est la première fois depuis que nous sommes ici [that Arsenal have had a losing run]. «

Il y avait toujours un danger que gagner la FA Cup et le Community Shield au cours de la première année du règne d’Arteta en charge se révèle trop, trop tôt, pour un club qui a perdu son chemin en tant que force de Premier League. C’est maintenant le cas.





L’optimisme a grandi avec ces succès de Wembley, contre Chelsea et Liverpool, et ils ont probablement joué un grand rôle pour persuader Aubameyang de mettre fin à l’incertitude sur son avenir en signant un nouveau contrat de trois ans au club en septembre. Mais Aubameyang n’a marqué qu’un seul but en championnat depuis la mise sur papier de son accord et les progrès d’Arteta ont également stagné. Les trophées tapissés sur des fissures qui n’ont pas disparu.

Le fait qu’Arsenal ait déraillé en même temps qu’Aubameyang a cessé de marquer n’est pas une coïncidence. Avec Arteta tentant de résoudre les problèmes défensifs de longue date de l’équipe en rendant les Gunners plus organisés, il y avait toujours le risque que le plan tombe en pièces si Aubameyang perdait son but.

Arsenal a réalisé 95 efforts au but en 10 matchs de championnat jusqu’à présent cette saison – seules quatre équipes en ont eu moins – et a marqué à partir de seulement 10 d’entre eux. Ils marquent à raison d’un but par match, donc chaque fois que leur défense est insuffisante – comme elle l’a fait contre les Wolves – ils sont en difficulté. À quel point Arsenal est-il affamé de buts? La tête de l’arrière central Gabriel à la 30e minute dimanche est le seul but du club en jeu ouvert en six matchs de Premier League!

Et les problèmes sont plus profonds aux Emirats, où Arsenal n’a pas réussi à garder une feuille blanche en huit matches de championnat successifs à domicile. Lorsque vous avez du mal à marquer à domicile, vous devez vraiment être serré défensivement, mais Arsenal était partout contre les Wolves, tout comme ils l’étaient lors du dernier match aux Emirats lorsqu’ils ont perdu 3-0 contre Aston Villa.

Pierre-Emerick Aubameyang n’a marqué que deux buts cette saison, et coupe un chiffre frustré en raison d’un manque de service. .

Les loups, qui ont perdu l’attaquant mexicain Raul Jimenez à la suite d’une blessure à la tête effrayante après un affrontement avec David Luiz à cinq minutes, ont dominé ce match et auraient pu marquer plus que les deux qu’ils ont marqués par Pedro Neto et Daniel Podence en première mi-temps.

Adama Traoré a eu la malchance d’être réservé pour plonger à la 54 minutes lorsque les replays ont suggéré que l’ailier des Wolves avait été attrapé dans la surface de réparation par Gabriel, le buteur d’Arsenal. Les loups auraient dû recevoir une pénalité.

Dans la défense d’Arsenal, les Wolves sont une équipe forte et impressionnante sous Nuno Espirito Santo et ils prendront des points à de nombreuses autres équipes de premier plan cette saison. Ils étaient plus intelligents et mieux organisés, avec le demi-centre et le capitaine Conor Coady menant vocalement de l’arrière.

Arsenal a désespérément besoin d’une figure comme Coady au cœur de leur défense – un défenseur qui peut rassembler un arrière quatre et prendre les commandes, sans être guidé par les lignes de touche.

En revanche, Luiz et Gabriel semblaient à peine savoir ce que l’autre faisait. Luiz a toujours été un défenseur franc-tireur, celui qui peut créer plus de problèmes qu’il n’en résout, mais il a reçu un nouveau contrat pendant l’été, donc Arteta doit avoir une certaine confiance en lui.

L’absence de Thomas Partey blessé au milieu de terrain n’a pas aidé Arsenal, Dani Ceballos adoptant l’approche Luiz en causant des problèmes à son équipe avec des fautes et des disputes inutiles avec les officiels. Mais c’est l’Arsenal dont Arteta est en charge depuis un an maintenant et les mêmes vieux problèmes continuent de refaire surface.

Il a pris une grande décision au sujet de Mesut Ozil et a choisi de ne pas considérer le milieu de terrain allemand et, avec une incohérence un problème majeur avec l’ancien meneur de jeu du Real Madrid, Arteta ne peut pas être blâmé pour cet appel. Cela dit, il a désespérément besoin de quelqu’un dans son équipe qui puisse offrir des niveaux de créativité similaires à Ozil, avec une plus grande éthique de travail, afin de faire d’Arsenal une équipe d’attaque plus puissante et capable de tirer le meilleur parti d’Aubameyang.

Dans l’état actuel des choses, Aubameyang est bloqué d’avance, affamé de service et de plus en plus frustré. Les opposants ont commencé à comprendre que couper la ligne d’approvisionnement vers Aubameyang annule à peu près la menace d’Arsenal.

Arteta a beaucoup de problèmes à résoudre, mais trouver une solution à cela devrait être la priorité car tous les autres ajustements ne signifieront rien si Arsenal ne peut pas marquer.