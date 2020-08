LISBONNE, PORTUGAL – 23 AOÛT: (—- UTILISATION ÉDITORIALE UNIQUEMENT â CRÉDIT OBLIGATOIRE – « UEFA / JULIAN FINNEY / DOCUMENT » – PAS DE COMMERCIALISATION PAS DE CAMPAGNES PUBLICITAIRES – DISTRIBUÉES EN TANT QUE SERVICE AUX CLIENTS —-) Les joueurs et l’entraîneur-chef Hans -Dieter Flick du Bayern Munich célèbre à la fin du match de football final de l’UEFA Champions League entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich au stade de la Luz à Lisbonne, Portugal le 23 août 2020. Le Bayern Munich allemand a battu le Paris Saint-Germain 1 de la France -0 dimanche pour remporter le titre de l’UEFA Champions League 2020. (Photo par Julian Finney / UEFA / Handout / Agence Anadolu via .)

Le Bayern Munich a connu une saison 2019/20 dominante en remportant le triplé. L’équipe semblait parfois imbattable, grâce à ses joueurs vedettes et à la profondeur de son équipe. Revenez en arrière il y a sept ans, en 2013, quand une autre équipe du Bayern Munich terrifiait l’Europe, dirigée par ‘Robbery’, le célèbre duo d’ailiers Arjen Robben et Frank Ribéry. Ils ont également remporté le triplé cette saison et semblaient imparables. Mais ensuite, l’équipe s’est effondrée et ne s’est jamais rapprochée d’une autre Ligue des champions, malgré sa domination en Allemagne. Les similitudes entre 2013 et 2020 sont frappantes. L’histoire va-t-elle se répéter ou cette version du Bayern peut-elle dominer l’Europe pour les années à venir?

Histoire à se répéter au Bayern Munich?

Similitudes – Les joueurs

Les onze de départ des finales de la Ligue des champions 2013 et 2020 sont très similaires. Les deux ont été joués comme un 4231. Dans le but, Manuel Neuer les deux fois. L’arrière droit présentait un arrière arrière intelligent et joueur de balle (Phillip Lahm en 2013 et Joshua Kimmich en 2020). À l’arrière central, Jerome Boateng a joué les deux fois, aux côtés de David Alaba cette saison, mais s’est avéré arrière gauche en 2013. Cette fois-ci, il a été remplacé par le talent émergent Alphonso Davies, fortement dépendant de son rythme, tout comme Alaba l’a fait.

En tenue de milieu de terrain, c’est à chaque fois un Espagnol (Javi Martinez et Thiago Alcantara) qui accompagnait un Allemand (Sebastian Schweinsteiger et Leon Goretzka). Le numéro dix était Thomas Muller les deux fois, mais la principale différence était les ailiers. Même si Kingsley Coman et Serge Gnabry sont de grands joueurs, ils ne sont pas au niveau de Robben et Ribéry. La baisse de qualité est plus que compensée par le début, grâce à l’un des meilleurs numéros neuf du football mondial avec Robert Lewandowski en remplacement de Mario Mandzukic.

Non seulement les joueurs se ressemblent, mais le style de jeu correspond également à leur précédent triomphe en Ligue des champions. Lors de l’attaque, les deux équipes aimaient garder la possession et passer au but. Quand ils ont perdu le ballon, une grande presse d’équipe est perceptible dans les deux finales.

Le voyage vers la finale

Le mot pour décrire la campagne de cette année pour le Bayern Munich serait la domination. Ils n’ont pas perdu un seul match et n’ont traîné qu’une fois contre Tottenham Hotspur avant d’égaliser trois minutes plus tard. Ils ont battu Barcelone 8-2 sur le chemin de la finale.

De nombreux parallèles peuvent être tracés avec 2013. Bien qu’ils ne semblaient pas aussi intouchables, perdant une fois contre Lille en phase de groupes, le Bayern a également démoli Barcelone 7-0 en deux matches.

Le Bayern Munich peut-il continuer à dominer?

Quelques facteurs pourraient indiquer que le succès du Bayern ne sera pas temporaire. D’abord, ailier gauche, Leroy Sané a rejoint le club et va améliorer sa force de frappe. Lucas Hernandez a également été amené à renforcer la défense, et bien que cela n’ait pas encore fonctionné pour lui, il trouvera probablement ses marques en Allemagne et entrera bientôt dans le onze de départ.

Deuxièmement, la «chaîne alimentaire» du football est perturbée. Barcelone et le Real Madrid ne sont plus des rois européens. La Juventus n’est plus tête et épaules au-dessus de sa compétition en Italie. Trois clubs restent au sommet: Liverpool, le Paris Saint-Germain et le Bayern, qui ont une longueur d’avance sur ce qui précède.

Bien sûr, tout cela pourrait changer dans la fenêtre de transfert actuelle, si Lionel Messi signe pour Manchester City ou si un autre grand joueur modifie l’équilibre des pouvoirs en Europe. Le Bayern, cependant, a l’opportunité de prendre le relais et de devenir le meilleur chien, tout comme le Real Madrid l’a fait entre 2016 et 2018.

Photo principale

Incorporer à partir de .