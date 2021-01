Samedi prochain à 21h00 aura lieu le match du dix-neuvième tour de la Ligue 1, qui opposera Lens à Strasbourg au Stade Bollaert-Delis.

Lens – Strasbourg : sur quelle chaîne voir le match en streaming ?

Le match entre Lens et Strasbourg sera diffusé en streaming et en direct sur Telefoot Stadium 1 uniquement, dès 21 heures. Pour y avoir accès, vous devez souscrire à l’offre de Téléfoot sur mobiles et box internet.

Le Racing de Lens se réjouit de retrouver des sensations positives dans le match qui correspond au dix-neuvième tour après avoir subi une défaite contre l’Olympique de Lyon lors du match précédent par un résultat de 3-2. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté huit de leurs 17 matches de Ligue 1 à ce jour, avec 28 buts marqués et 27 encaissés.

De son côté, le Racing Strasbourg s’est imposé 5-0 face à l’Olimpique de Nîmes lors de son dernier match de la compétition, grâce à des buts de Kenny Lala, Majeed Waris, Habib Diallo et Ludovic Ajorque, et il tentera de réitérer ce score, cette fois au Racing de Lens. À ce jour, sur les 18 matches de Ligue 1 disputés par l’équipe, elle en a remporté cinq avec 27 buts pour et 32 contre.

En se concentrant sur les performances de son équipe à domicile, le Racing de Lens a enregistré quatre victoires, deux défaites et deux nuls en huit matches joués sur son terrain, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour s’enrichir d’un bon nombre de points. Sur la route, le Racing Strasbourg a remporté trois de ses neuf matchs jusqu’à présent, ce qui n’est pas un bilan trop optimiste pour sa rencontre avec le Racing de Lens.

Il y a déjà eu d’autres matches au Stade Bollaert-Delis et le résultat est de huit victoires, une défaite et six nuls en faveur du Racing de Lens. La dernière rencontre entre Lens et Strasbourg dans le cadre de cette compétition remonte à mai 2017 et s’est soldée par un match nul 1-1.

Si vous regardez la situation de ces équipes dans le tableau de la Ligue 1, vous pouvez voir que les hôtes devancent leurs adversaires de 10 points. L’équipe de Franck Haise est à la huitième place avec 27 points. Le Racing Strasbourg est à la seizième place avec 17 points.