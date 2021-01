Metz joue son dix-neuvième match de Ligue 1 contre Nice au Stade Saint Symphorien ce samedi à 21h.

Metz – Nice : sur quelle chaîne voir le match en streaming ?

Le match entre Metz et Nice sera diffusé en streaming et en direct sur Telefoot Stadium 1 uniquement, dès 21 heures. Pour y avoir accès, vous devez souscrire à l’offre de Téléfoot sur mobiles et box internet.

Le FC Metz arrive au dix-neuvième match avec l’intention d’améliorer ses chiffres dans le tournoi après un match nul 0-0 contre le FC Girondins Bordeaux lors de son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté six de leurs 18 matches à ce jour, inscrivant 19 buts et en concédant 17.

Quant aux visiteurs, l’OGC Nice n’a pas pu faire face à Brest lors de son dernier match (2-0) et tentera de mettre fin à sa mauvaise passe et de mettre ses espoirs de championnat sur la bonne voie. À ce jour, ils ont remporté six de leurs 17 matches de Ligue 1, avec 21 buts marqués et 24 concédés.

En termes de résultats à domicile, le FC Metz a remporté quatre victoires, trois défaites et deux nuls sur ses neuf matches à domicile, un bilan qui pourrait s’avérer encourageant pour l’OGC Nice, car il montre la faiblesse de l’équipe locale lors de ses matches au Stade Saint Symphorien. L’OGC Nice a gagné quatre fois, perdu deux fois et fait deux fois match nul en huit rencontres jusqu’à présent, le match pourrait donc être serré entre les deux équipes.

Auparavant, le FC Metz a disputé d’autres matchs à domicile et le résultat est le suivant : cinq victoires, trois défaites et trois nuls pour l’équipe locale. La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées dans cette compétition, c’était en décembre 2019, et le match s’est terminé sur un score de 4-1 en faveur de Nice.

Les deux équipes sont actuellement séparées par deux points dans le classement en faveur du FC Metz. Actuellement, le FC Metz compte 24 points et se trouve en onzième position. L’équipe visiteuse est à la treizième place avec 22 points.