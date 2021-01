Nantes se rendra ce samedi au Stade de La Mosson pour affronter Montpellier lors de son 19e match de Ligue 1, qui débutera à 21 heures.

Montpellier – Nantes : sur quelle chaîne voir le match en streaming ?

Le match entre Montpellier et Nantes sera diffusé en streaming et en direct sur Telefoot Stadium 1 uniquement, dès 21 heures. Pour y avoir accès, vous devez souscrire à l’offre de Téléfoot sur mobiles et box internet.

Le HSC Montpellier cherche à rattraper son retard lors de la dix-neuvième journée après sa défaite 3-1 contre Marseille lors du match précédent. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté huit de leurs 18 matches de Ligue 1 à ce jour et ont concédé 31 buts, contre 30 en faveur.

Le FC Nantes, quant à lui, a tenu le Stade de Rennes en échec 0-0, prenant un point lors de son dernier match de la compétition et entrant dans le jeu en espérant prendre les trois points cette fois-ci. Sur les 18 matches qu’il a disputés cette saison en Ligue 1, le FC Nantes en a remporté trois avec un bilan de 18 buts pour et 30 contre.

En termes de performances à domicile, le HSC de Montpellier a gagné quatre fois et a été battu cinq fois en neuf matchs jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour s’enrichir d’un bon nombre de points. Sur la route, le FC Nantes a un bilan d’une victoire, six défaites et deux nuls en neuf matches joués. En théorie, cela pourrait donc être un bon match pour le HSC Montpellier de marquer un résultat positif à domicile.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au Stade de La Mosson, avec pour résultat neuf victoires, quatre défaites et cinq nuls en faveur du Montpellier HSC. Les visiteurs, quant à eux, ont disputé quatre matches d’affilée sans s’incliner face à Montpellier. Le dernier match entre Montpellier et Nantes dans ce tournoi a eu lieu en août 2019 et s’est terminé par un résultat 1-0 en faveur des visiteurs.

Si l’on analyse la situation de ces équipes dans le tableau des qualifications de la Ligue 1, on constate que le HSC Montpellier devance l’équipe visiteuse de 11 points. Le HSC de Montpellier entre dans le match avec 27 points dans sa boîte et se retrouve à la neuvième place avant le match. De leur côté, les visiteurs sont en dix-septième position avec 16 points.