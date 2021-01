Ce samedi à 21h au Stade des Costières, Nîmes et Lille s’affronteront au 19ème tour de la Ligue 1.

Nîmes vs Lille : sur quelle chaîne voir le match en streaming ?

Le match entre Nîmes et Lille sera diffusé en streaming et en direct sur Telefoot Stadium 1 uniquement, dès 21 heures. Pour y avoir accès, vous devez souscrire à l’offre de Téléfoot sur mobiles et box internet.

L’Olympique de Nîmes aura à cœur de renouer avec la victoire lors de la dix-neuvième journée, après avoir perdu son dernier match contre le Racing Strasbourg sur le score de 5-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté trois de leurs 18 matches à ce jour, inscrivant 39 buts contre 14 en faveur.

Quant à l’équipe visiteuse, le Lille OSC n’a pas pu faire face au SCO Angers lors de son dernier match (1-2), une victoire contre l’Olympique de Nîmes lui permettrait donc d’améliorer son bilan dans le championnat. Avant ce match, l’OSC de Lille avait remporté 10 des 18 matches joués en Ligue 1 cette saison, en inscrivant 32 buts pour et 14 contre.

En termes de performances à domicile, l’Olympique de Nîmes a enregistré une victoire, sept défaites et un match nul en neuf matches à domicile, de sorte que les visites au Stade des Costières ne sont généralement pas les plus difficiles pour les visiteurs. En tant que visiteur, le Lille OSC a un bilan de quatre victoires, une défaite et trois nuls en huit matches joués. Il devra donc prendre son match contre l’Olimpique de Nîmes au sérieux pour gagner.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au Stade des Costières, avec pour résultat deux défaites en faveur de l’Olympique de Nîmes. Les visiteurs ont également remporté cette compétition au Stade de Nîmes. La dernière fois que les deux équipes ont participé à cette compétition, c’était en octobre 2019 et le résultat a été un match nul (2-2).

Au classement de la Ligue 1, les visiteurs devancent leurs adversaires de 24 points. Les locaux sont en vingtième position avec 12 points sur le tableau. Pour sa part, le CSO de Lille compte 36 points et occupe la troisième place du concours.