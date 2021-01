Le PSG joue son dix-neuvième match de Ligue 1 contre Brest ce samedi à 21h00 au Parque de Los Principes.

PSG – Brest : sur quelle chaîne voir le match en streaming ?

Le match entre Paris et Brest sera diffusé en streaming et en direct sur Telefoot Stadium 1 uniquement, dès 21 heures. Pour y avoir accès, vous devez souscrire à l’offre de Téléfoot sur mobiles et box internet.

Le Paris S. Germain attend avec impatience son dix-neuvième match de la journée et voudra ajouter des points à sa qualification après le match nul 1-1 contre l’AS Saint-Étienne lors de son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté 11 de leurs 18 matches à ce jour, avec 40 buts pour et 11 contre.

Du côté des visiteurs, Brest s’est imposé 2-0 contre l’OGC Nice lors de son dernier match de la compétition, grâce à des buts de Steve Mounie et Franck Honorat, et cherchera à maintenir sa série de victoires au Stade de Paris S. Germain. À ce jour, sur les 18 matches de Ligue 1 de Brest, il en a remporté huit, avec 31 buts encaissés contre 30 encaissés.

En termes de performances à domicile, le Paris S. Germain a un bilan de six victoires, deux défaites et un match nul en neuf parties jouées à domicile, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon nombre de points à sa poche. Sur la route, Brest a perdu six fois et fait match nul une fois en neuf matches. En théorie, cela pourrait donc être un bon match pour le Paris S. Germain d’obtenir un résultat positif à domicile.

Les deux rivaux se sont rencontrés à d’autres occasions au Parc des Princes, avec pour résultat trois victoires pour Paris S. Germain. En revanche, les locaux ont gagné plus de fois dans leur stade contre Brest, comme ils l’ont fait les trois dernières fois. La dernière rencontre entre le PSG et Brest dans cette compétition a eu lieu en novembre 2019 et s’est terminée par un résultat de 2-1 pour les locaux.

Quant à la situation des deux équipes au classement de la Ligue 1, on constate que les hôtes devancent leurs adversaires de 10 points. À ce stade, Paris S. Germain compte 36 points et se trouve en deuxième position. L’équipe visiteuse est en dixième position avec 26 points.