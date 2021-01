Samedi prochain à 21h00 se jouera le match du dix-neuvième tour de la Ligue 1, au cours duquel nous assisterons à la victoire de Reims et de Saint Etienne à Auguste-Delaune.

Reims vs Saint-Etienne : sur quelle chaîne voir le match en streaming ?

Le match entre Reims et Saint-Etienne sera diffusé en streaming et en direct sur Telefoot Stadium 1 uniquement, dès 21 heures. Pour y avoir accès, vous devez souscrire à l’offre de Téléfoot sur mobiles et box internet.

Le Stade de Reims affronte le match du dix-neuvième tour avec la volonté d’ajouter des points à son classement après avoir obtenu un match nul contre le FCO de Dijon lors de son dernier match. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté quatre des 18 matches joués jusqu’à présent, avec 24 buts marqués contre 28 concédés.

Quant à l’équipe visiteuse, l’AS Saint-Étienne a réussi un match nul 1-1 contre le Paris S. Germain, marquant un point lors du dernier match de la compétition. Elle arrive donc au match avec l’espoir de récupérer les points laissés en suspens. À ce jour, sur les 18 matches de Ligue 1 disputés par l’équipe, elle en a remporté quatre, avec 19 buts marqués et 26 encaissés.

En termes de performances à domicile, le Stade de Reims a remporté deux fois, perdu quatre fois et fait deux fois match nul en huit matches jusqu’à présent. Les visites du stade Auguste-Delaune ne sont donc généralement pas les plus difficiles pour les visiteurs. Sur la route, l’AS Saint-Étienne a remporté deux victoires, quatre défaites et trois nuls sur ses neuf matches jusqu’à présent, ce qui n’est pas un bilan très optimiste pour sa rencontre avec le Stade de Reims.

Il y a déjà eu d’autres matches au Stade de Reims, et les résultats sont deux défaites et trois nuls pour les locaux. La dernière fois que Reims et Saint-Étienne se sont rencontrés dans ce tournoi, c’était en février 2020 et le match s’est terminé par un match nul 1-1.

Si l’on examine la situation de ces équipes au classement de la Ligue 1, on constate que l’équipe visiteuse devance le Stade de Reims d’un point. L’équipe de David Guion est à la quinzième place avec 18 points dans sa poule. De leur côté, les visiteurs sont en quatorzième position avec 19 points.