Samedi prochain à 21h00, le match du dix-neuvième tour de la Ligue 1 se jouera entre Rennes et Lyon au parc Roazhon.

Rennes – Lyon : sur quelle chaîne voir le match en streaming ?

Le match entre Rennes et Lyon sera diffusé en streaming et en direct sur Telefoot Stadium 1 uniquement, dès 21 heures. Pour y avoir accès, vous devez souscrire à l’offre de Téléfoot sur mobiles et box internet.

Le Stade de Rennes affronte le match du dix-neuvième tour avec l’intention d’ajouter des points à son classement après avoir obtenu un match nul contre le FC Nantes lors de son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté neuf de leurs 18 matches de Ligue 1 jusqu’à présent, avec 26 buts marqués et 19 concédés.

De son côté, l’Olympique lyonnais a remporté ses deux derniers matches contre le Racing de Lens à domicile et le FC Nantes à domicile, respectivement 3-2 et 3-0, et aura à cœur de maintenir sa série de victoires au stade de Rennes. À ce jour, sur les 18 matches de Ligue 1 disputés par l’équipe, elle en a remporté 11 avec 37 buts marqués et 16 concédés.

En se concentrant sur les performances à domicile, le Stade de Rennes a enregistré cinq victoires, trois défaites et un match nul en neuf rencontres à domicile, ce qui indique qu’il devra travailler dur pendant ce match s’il ne veut pas perdre d’autres points à domicile. Sur la route, l’Olympique lyonnais a remporté cinq fois et fait trois fois match nul en neuf matches jusqu’à présent, ce qui en fait une équipe qui obtient généralement des points à l’extérieur.

Les rivaux se sont déjà rencontrés au parc Roazhon et le bilan est de six victoires, 12 défaites et sept nuls en faveur du Stade de Rennes. Les visiteurs ont également le vent en poupe dans cette compétition, puisqu’ils ont remporté deux matchs d’affilée au stade de Rennes. La dernière fois que Rennes et Lyon ont joué dans la compétition, c’était en décembre 2019 et le match s’est terminé sur un score de 1-0 en faveur des hôtes.

Si l’on analyse la situation de ces équipes dans le tableau de la Ligue 1, on constate que l’Olympique lyonnais devance l’équipe locale de sept points. Les hôtes, avant ce match, sont en quatrième position avec 32 points au classement. De son côté, l’Olympique lyonnais est l’actuel leader de la Ligue 1 et a accumulé un total de 39 points jusqu’à présent.