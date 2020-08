Il Saint Etienne a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-0 contre lui Lorient ce dimanche dans le Stade Geoffroy-Guichard. Avec cette défaite, l’équipe de Lorient était en dixième position après la fin du match, tandis que le AS Saint Etienne est neuvième.

30/08/2020

On à 17:06

CEST

.

La première équipe à marquer a été la AS Saint Etienne, qui a augmenté son compte de score par rapport à son adversaire grâce à un but de Hamouma à 19 minutes, terminant la première période avec un score de 1-0.

La deuxième partie du match a débuté par un visage pour l’équipe stéphanois, qui s’est distancée sur le tableau d’affichage avec un autre but de Hamouma, qui a ainsi réalisé un doublé à la 51e minute, terminant le match sur un résultat 2-0 dans la lumière.

Dans le chapitre des changements, les acteurs de la Saint Etienne qui sont entrés dans le jeu étaient Rivera, M’vila, Monnet-Paquet, Krasso et Diousse remplacer Neyou noupa, Bouanga, Hamouma, Nordin et Macon, tandis que les changements dans Lorient étaient Hamel, Bozok, Diarra et Marveaux, qui est entré pour remplacer Le Fée, Grbic, Wissa et Lemoine.

L’arbitre a donné un carton jaune à Neyou noupa et Fofana par l’équipe locale et Le Fée par l’équipe de Lorient.

Après la fin de ce match, les deux équipes étaient à égalité à trois points et se classaient neuvième (à domicile) et dixième (visiteur).

Le lendemain, les deux équipes joueront à domicile. L’équipe stéphanois le fera contre lui Racing Strasbourg, Pendant ce temps, il Lorient fera face au Racing de Lens.

Fiche techniqueAS Saint Etienne:Moulin, Kolodziejczak, Fofana, Macon (Diousse, min 90), Debuchy, Neyou Noupa (Rivera, min 71), Camara, Aouchiche, Nordin (Krasso, min 82), Bouanga (M’vila, min 71) et Hamouma (Monnet-Paquet, min.72)Lorient:Nardi, Morel, Laporte, Le Goff, Mendes, Le Fée (Hamel, min 58), Abergel, Lemoine (Marveaux, min 86), Wissa (Diarra, min 74), Grbic (Bozok, min 58) et BoisgardStade:Stade Geoffroy-GuichardButs:Hamouma (1-0, min.19) et Hamouma (2-0, min.51)