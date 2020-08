Dimanche prochain à 15h00, il aura lieu au Stade Geoffroy-Guichard le duel entre Saint Etienne et le Lorient lors de la deuxième journée de Ligue 1.

29/08/2020

Pour sa part, Lorient a été imposé à Racing Strasbourg 3-1 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts Hamel, Grbic et Wissa, il espère donc répéter le résultat, maintenant dans le fief de la AS Saint Etienne.

Les deux rivaux s’étaient déjà vus auparavant dans le stadium du AS Saint Etienne et le bilan est de sept victoires et quatre défaites en faveur de l’équipe locale. À leur tour, les locaux sont ceux qui ont remporté le plus de victoires dans leur stade contre les LorientEh bien, ils l’ont fait les quatre dernières fois. Le dernier match auquel ils ont joué Saint Etienne et le Lorient dans ce tournoi, c’était en février 2017 et s’est terminé avec un score de 4-0 pour les locaux.

Actuellement, le Lorient il est en tête du classement avec une différence de trois points par rapport à son rival. Les locaux, avant ce match, sont à la seizième place avec zéro point au classement. Pour sa part, Lorient il compte trois points et occupe la deuxième place du classement.