Il y a une tristesse indéniable sur la probabilité que Lionel Messi quitte Barcelone, d’autant plus dans des circonstances acrimonieuses. Il y a la perspective d’une époque merveilleusement inspirante se terminant dans la mesquinerie des querelles juridiques. C’est un peu comme la rupture des Beatles.

Mais si nous devons vraiment le laisser faire, nous avons au moins de bonnes choses à savourer. L’un est la saga fascinante de la façon dont Messi se comportera dans une chemise différente. Une autre est la chance que Barcelone puisse enfin obtenir une partie de son argent de Philippe Coutinho.

Lorsqu’il a troqué Liverpool pour Barcelone au début de 2018, Coutinho est devenu l’un des footballeurs les plus chers de l’histoire du football. Sa signature est révélatrice du terrible désordre que Barcelone est devenu ces dernières années, le type de pagaille qui a provoqué la colère de Messi. Ce n’est pas parce que Coutinho est un mauvais joueur. Il ne vaut peut-être pas les frais rapportés de plus de 150 millions d’euros que Barcelone a payés pour lui, mais il est clairement un talent rare. Il n’est cependant pas le type de joueur ou le type de personne dont Barcelone avait besoin à ce moment-là, et ses difficultés au Camp Nou n’étaient guère une surprise.

Le gros problème était qu’il avait été acheté avec l’idée de succéder à Andres Iniesta au milieu de terrain de Barcelone. L’obstacle évident ici est que Coutinho n’a jamais été un véritable milieu de terrain. Cela a été précisé quelques mois plus tard lors de la Coupe du monde 2018 en Russie. Alors que l’organisateur du milieu de terrain Renato Augusto luttait pour sa forme physique, le Brésil a joué Coutinho dans un rôle plus profond et a vu ses performances diminuer au cours de la compétition. Il n’est pas un opérateur de boîte à boîte. C’est un joueur qui fait son meilleur travail dans le dernier tiers du peloton, généralement en partant du large sur la gauche.

Barcelone, alors, pourrait le jouer dans les trois premiers plutôt que dans le trio du milieu de terrain. Mais là aussi, il y avait un problème. L’avant-centre Luis Suarez atteignait l’âge où il perdait du rythme. C’était important: Suarez était un maître pour opérer sur l’épaule du dernier défenseur, forçant la ligne adverse à reculer et ouvrant de l’espace pour que Messi travaille sa magie. Avec Suarez ralentissant, Barcelone avait besoin d’un flyer dans les trois premiers, un joueur au rythme express heureux d’avoir le ballon joué devant lui. Ce n’était pas Coutinho, qui préfère le ballon passé à ses pieds.

Le n ° 14 de Barcelone – le maillot porté par Johan Cruyff – était donc totalement incapable de répondre aux énormes attentes engendrées par sa forme pour Liverpool et son prix énorme. Certains joueurs pourront peut-être écarter cela. Coutinho n’en faisait pas partie.

Le Brésilien a eu une carrière inégale, caractérisée par ses difficultés à monter de niveau. Il a été une grande déception pour le Brésil au niveau des moins de 17 ans, et un membre de la distribution de soutien dans l’équipe qui a remporté la Coupe du monde des moins de 20 ans. Il lui a fallu beaucoup de temps pour se sentir à l’aise et se faire justice avec l’équipe senior brésilienne.

Internazionale est venu le chercher à Vasco da Gama à l’âge de 16 ans, avant même qu’il ne devienne professionnel. Ils ont dû attendre deux ans pour l’emmener au-dessus de l’Atlantique, et trois ans plus tard, ils l’ont abandonné, le laissant se rendre à Liverpool pour une somme dérisoire d’environ 10 millions d’euros.

Ils avaient été trop précipités et auraient dû apprendre la leçon d’un prêt que Coutinho avait passé avec l’Espanyol. Sous Mauricio Pochettino, un grand ours chaleureux d’un entraîneur spécialisé dans l’encouragement des jeunes talents, Coutinho s’est épanoui – comme il devait le faire au cours de cinq années exaltantes à Anfield.

Silencieux et introverti, Coutinho apparaît comme l’un de ces joueurs qui doivent être remplis de confiance pour s’épanouir. Il était peu probable que le vestiaire de Barcelone de 2018 fasse de lui le meilleur. Coutinho est entré dans un environnement rempli de stars bien établies qui ont gravi les échelons et ont tout gagné ensemble. C’était à lui de prouver qu’il était adapté et, d’autant plus qu’il était si difficile de le placer dans l’équipe, il ne correspondait pas.

Alors que Lionel Messi se dirige vers la sortie, Philippe Coutinho pourrait enfin avoir la chance de s’épanouir à Barcelone. Photo AP / Manu Fernandez

Les fans de Barcelone s’attendaient à ce qu’il produise des miracles hebdomadaires. Quand cela ne s’est pas produit, ils l’ont hué. Il a répondu par des gestes – mettant ses doigts dans ses oreilles – et par des mots – semblant insulter les supporters après avoir marqué un but. La relation entre le joueur et le club était devenue impossible à maintenir, et il a été envoyé en prêt au Bayern Munich.

Maintenant, la situation a changé. Tout d’abord, Coutinho a tenu à ne pas célébrer de manière extravagante les buts qu’il a marqués à la fin de la récente déroute 8-2 du Bayern en quart de finale de la Ligue des champions de Barcelone. Son stock avec les fans pourrait bien avoir augmenté. Deuxièmement, dans une nouvelle équipe post-Messi, la place de Coutinho dans l’ordre hiérarchique pourrait être très différente.

Le Barça ne récupérera pas son argent pour lui. Ils pourraient le décharger avec une perte massive contre quelqu’un de la Premier League, ou ils pourraient décider qu’il offre maintenant leur meilleur espoir d’attaquer le flair, et le traiter en conséquence.

Acheter Coutinho au début de 2018 ressemble à une erreur coûteuse. L’avoir à la fin de 2020 pourrait s’avérer être une bénédiction.