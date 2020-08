11 h 34 HE

Sam Marsden

Moises Llorens

Josep Maria Bartomeu est prêt à quitter son rôle de président de Barcelone si Lionel Messi effectue un demi-tour sur sa décision de quitter le club, ont déclaré des sources à ESPN.

Cependant, diverses sources insistent sur le fait que la décision de Messi est ferme, ils pensent donc que Bartomeu n’aura pas besoin de prendre l’engagement de démissionner.

Messi a stupéfié le Barça mardi quand il a dit au club qu’il voulait sortir. Sa décision a déclenché une vague de critiques à l’égard de Bartomeu, les fans se rassemblant au Camp Nou, l’appelant à démissionner. Un vote de censure a également été déposé contre lui.

TV3 a d’abord rapporté jeudi que Bartomeu était prêt à démissionner s’il convaincait Messi de rester au club. Cependant, Bartomeu ne souhaite pas accélérer les élections, actuellement prévues en mars, et préférerait plutôt laisser le club entre les mains de l’actuel conseil d’administration.

Les mêmes sources réaffirment que la position de Barcelone est que les droits de Messi ne sont pas à vendre, quel que soit l’intérêt de Manchester City et du Paris Saint-Germain. Messi a un contrat jusqu’en 2021 et une clause de rachat de 700 millions d’euros.

ESPN a révélé mercredi que City était le favori pour débarquer Messi. Des sources ont expliqué que City était prêt à proposer un accord qui pourrait même le voir mettre fin à sa carrière au club partenaire du New York City FC et pourrait éventuellement dépenser jusqu’à 150 millions d’euros pour le transfert.

Messi a envoyé un burofax au club mardi pour annoncer son intention de partir cet été. Il a dit qu’il invoquerait une clause qui lui permettrait de partir gratuitement.

La clause à laquelle il faisait référence était incluse dans son renouvellement de contrat de 2017 et lui permet de partir gratuitement à la fin de chaque saison. Cependant, il doit informer le club dans un certain délai, qui, selon le Barça, a expiré en juin.

Messi, six fois vainqueur du Ballon d’Or, a déjà envisagé de quitter Barcelone mais n’a jamais encore exprimé son désir de quitter le club aussi loin. Il est conscient qu’à 33 ans, il n’aura pas beaucoup plus d’occasions d’ajouter aux quatre titres de Ligue des champions qu’il a déjà remportés, et il a décidé qu’il aurait une meilleure chance d’obtenir plus d’argenterie ailleurs après une série de déceptions avec le Barça.

Les Blaugrana ont remporté la Ligue des champions pour la dernière fois en 2015 et ont depuis subi une série de sorties embarrassantes. Ils ont renoncé à trois buts au match aller contre l’AS Roma et Liverpool en 2018 et 2019, respectivement, puis ont été battus 8-2 par le Bayern Munich à Lisbonne la semaine dernière. Cela a incité des plans pour une refonte de l’équipe au Barca qui pourrait inclure la séparation de Luis Suarez également. Des sources ont confirmé à ESPN que Suarez, le meilleur ami de Messi au club, sera autorisé à partir cet été.

Pendant ce temps, Messi est également devenu frustré par les gens au pouvoir à Barcelone, ce que beaucoup interprètent comme signifiant Bartomeu. Messi a eu des retombées publiques avec l’ancien directeur sportif Eric Abidal plus tôt cette année et a critiqué le conseil pour avoir tenté de faire pression sur les joueurs lorsqu’ils négociaient une réduction de salaire en raison de la pandémie de coronavirus.