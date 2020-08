À la suite de la grève dirigée par les joueurs de mercredi qui a entraîné le report de cinq matches, Black Players for Change (BPC) et MLS ont annoncé que la liste des matchs de ce week-end se jouerait comme prévu.

– Diffusez FC Daily sur ESPN +

– Diffusez des matchs MLS hors marché en direct sur ESPN +

Des joueurs de toute la ligue ont refusé de jouer pour protester contre l’injustice raciale, et en particulier le meurtre de Jacob Blake, un homme noir, par la police dimanche à Kenosha, dans le Wisconsin. Deux manifestants ont été assassinés dans la ville deux jours plus tard. Ce développement est intervenu alors que les joueurs de la NBA et de la WNBA ont refusé de jouer en faveur de Black Lives Matter ainsi que de protester contre ce qui s’est passé à Kenosha.

Pendant que les joueurs retourneront sur le terrain, le dialogue se poursuivra entre les propriétaires de BPC et de MLS.

2 Liés

« Après une période de réflexion et de conversation avec les Black Players for Change, les joueurs de la ligue et la MLS Players Association (MLSPA), les matchs reprendront ce soir avec l’Impact de Montréal accueillant le Toronto FC », a déclaré la MLS dans un communiqué. « Les joueurs noirs pour le changement doivent rencontrer les propriétaires de la MLS, alors que les joueurs et la ligue continuent de travailler ensemble pour créer un changement à long terme à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la MLS. »

Après le match de vendredi, il y aura neuf autres matchs tout au long du week-end.

Le gardien de but de D.C. United et membre du conseil exécutif de BPC, Earl Edwards, Jr., a déclaré que ce qui s’est passé mercredi était spontané et organisé rapidement.

« Je pense que c’était une chose très brute et réelle », a déclaré Edwards, « Il n’y avait pas de plan direct en place, et c’était une décision dans le moment que beaucoup pour les Noirs de ce pays, les athlètes noirs, que pratiquer notre sport n’était pas au premier plan de nos préoccupations. Ce jour-là, cela n’avait aucun sens étant donné le tir de Jacob Blake et la tourmente dans laquelle se trouve le pays et la façon dont les Noirs sont traités. «

jouer

2:04

Herculez Gomez réagit au propriétaire du Real Salt Lake, Dell Loy Hansen, qui se prononce contre les protestations des joueurs.

En tant que tels, les objectifs que le BPC espère atteindre à partir du débrayage de mercredi sont à différents stades de développement. Il y avait un désir de sensibiliser à l’inégalité raciale, qui, selon Edwards, avait diminué dans les mois qui ont suivi la mort de George Floyd par la police de Minneapolis, alors même que le tournoi MLS is Back a été témoin de nombreux cas de joueurs faisant des gestes et des déclarations.

AUG. 28

• Montréal vs Toronto (20 h HE)

AUG. 29

• Cincinnati contre Columbus (19 h 30 HE)

• NYCFC contre Chicago (19 h 30 HE)

• Philadelphie contre D.C. United (19 h 30 HE)

• Dallas contre Minnesota (20 h 30 HE)

• Colorado vs Sporting KC (21 h HE)

• LA Galaxy contre San Jose (22 h 30 HE)

• Portland contre Real Salt Lake (22 h 30 HE)

« Je pense que Jacob Blake, son cas en particulier, a réengagé les gens », a déclaré Edwards. « Alors évidemment, ce sont des choses tragiques que les Noirs ne veulent pas souffrir dans ce pays et ne veulent pas avoir peur dans ce pays. Et quand un tel cas et quelque chose d’aussi tragique devient viral, cela rappelle à tout le monde de notre réalité dans ce pays et ramène cette prise de conscience. Et nous espérons que les gens resteront à bord et continueront de se battre pour nous. «

D’autres objectifs sont encore en train de prendre forme et seront discutés lors de prochaines réunions avec les propriétaires de MLS. Cette perspective était suffisante pour que les joueurs reviennent sur le terrain.

« Ce n’était pas une décision facile », a déclaré Edwards à propos de la fin du boycott. « Nous avons eu beaucoup de réunions hier et nous nous demandions si nous voulions continuer à boycotter les matchs ou s’il était plus logique de revenir au jeu. Et je pense que nous avons fait assez de bruit grâce à notre boycott des matchs de mercredi pour reprendre contact avec. notre commissaire, a organisé une réunion d’appropriation. Et comme il nous l’a dit, le but de cette réunion sera d’obtenir une planification concrète en collaboration avec le BPC et le MLS et l’appropriation quant à la façon dont nous allons lutter contre le racisme systémique Parce que jusqu’à présent, nous n’avons pas ressenti ce soutien de la plupart de nos propriétaires et de la ligue en particulier. Donc, j’espère que cette réunion que nous aurons mènera à un réel changement. «

Edwards a déclaré qu’il aimait voir la MLS suivre l’exemple de la NBA et utiliser les stades comme bureaux de vote lors des prochaines élections.

« Je pense [voting access] sera à 100% l’une des choses qui sont évoquées en termes de ressources dont disposent les équipes sportives professionnelles », a déclaré Edwards.« Fournir un espace pour voter est quelque chose qui semble être une chose très évidente à laquelle nous pouvons contribuer, de sorte que est quelque chose qui sera soulevé lors de cette réunion. Je suis heureux que cela soit rendu public avant la réunion, et les propriétaires peuvent le voir et, espérons-le, présenter un plan sur la façon dont ils prévoient de le faire. «