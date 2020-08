Il Marseille a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 2-3 contre lui Brest ce dimanche dans le Stade Francis-Le Blé. Avec ce résultat, l’ensemble des Brest est vingtième à la fin du match, tandis que le Marseille est dixième.

La première partie du match a débuté de manière imbattable pour l’équipe marseillaise, qui a augmenté son compte de buts par rapport à son adversaire grâce à un but de Thauvin en 20 minutes. Plus tard, les visiteurs ont marqué à nouveau grâce à un but de Fin-voiture à la 27e minute qui a établi le 0-2 pour le Marseille. Cependant, l’équipe de Brest réduire les distances avec un objectif de Faivre sur le bord de la fin, à 45, fermant ainsi la première moitié avec le résultat de 1-2.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe visiteuse, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un autre objectif de Fin-voiture, réalisant ainsi un doublé à la 80e minute. Brest à travers un peu de Charbonnier juste avant le coup de sifflet final, en particulier en 89, terminant le match avec un score de 2-3 à la lumière.

Le technicien de Brest, Olivier Dall’Oglio, a donné une entrée sur le terrain Le Douaron, Faussurier, Heriberto Tavares, M’bock et Magnetti remplacer Honorat, Cardona, Faivre, Diallo et Belkebla, tandis que de la part de Marseille, André Villas-Boas remplacé Ake, Rongier, Germain et Gueye pour Radonji, Strootman, Benedetto et Samson.

L’arbitre a donné un carton jaune à Pierre-Gabriel et Magnetti par le Brest déjà Kamara, Amavi, Radonji et Balerdi par l’équipe marseillaise.

Avec trois points, le Olympique de Marseille classé 10e du classement à la fin du match, tandis que Brest il a été classé 20e avec zéro point.

Le lendemain, les deux équipes joueront à l’extérieur. L’équipe de Brest fera face au Dijon FCO et, pour sa part, Olympique de Marseille le fera contre lui Paris S. Germain.

Fiche techniqueBrest:Larsonneur, Baal, Duverne, Perraud, Pierre-Gabriel, Belkebla (Magnetti, min 85), Diallo (M’bock, min 85), Charbonnier, Faivre (Heriberto Tavares, min 79), Honorat (Le Douaron, min .72) et Cardona (Faussurier, min.79)Olympique de Marseille:Mandanda, ¿aleta-Car, Balerdi, Amavi, Sakai, Kamara, Sanson (Gueye, min.79), Strootman (Rongier, min.72), Radonji¿ (Ake, min.62), Benedetto (Germain, min.79) ) et ThauvinStade:Stade Francis-Le BléButs:Thauvin (0-1, min.20), ¿fin-Car (0-2, min.27), Faivre (1-2, min.45), ¿fin-Car (1-3, min.80) et Charbonnier (2-3, min. 89)