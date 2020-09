Les premières fois sont toujours spéciales. Vous essayez de ne pas laisser vos nerfs vous atteindre ou de devenir trop anxieux. Vous essayez de tout comprendre et d’en tirer le meilleur parti. Lundi était un jour spécial dans la vie d’Eduardo Camavinga. À seulement 17 ans, il est devenu le plus jeune joueur depuis la Seconde Guerre mondiale à être appelé pour la France.

Le milieu de terrain est arrivé à Clairefontaine juste avant midi, prêt pour le déjeuner. On pouvait deviner l’immense sourire sous son masque, avec ses dreadlocks habituels retenus par un bandeau. Il l’a gardé discret avec un pull Fendi, un jean beige et des baskets Air Jordan. Didier Deschamps l’a accueilli à la porte comme tous les autres joueurs mais peut-être avec encore plus d’attention. L’entraîneur-chef de la France sait qu’il a son dernier bijou entre les mains.

– Diffusez FC Daily sur ESPN +

– Karlsen: 36 meilleurs talents âgés de 21 ans ou moins

– Laurens: Pourquoi Camavinga fait vibrer les scouts de l’Euro

Deschamps a pensé à l’appeler plus tôt, mais pense que c’était le bon moment. « Je ne l’ai pas choisi pour le plaisir ou pour lui plaire. Les circonstances [Paul Pogba tested positive for COVID-19] signifiait qu’il était venu un peu plus tôt, mais je sais qu’il a le potentiel », a déclaré Deschamps aux journalistes lundi.

2 Liés

Quand il a frappé Camavinga pour lui dire bonjour, l’entraîneur-chef n’a pas pu s’empêcher de faire une blague comme il le fait toujours. « Tout va bien? Vous avez passé un bon week-end? Je ne sais pas, je n’ai rien vu », a déclaré l’entraîneur à son nouveau protégé en riant et bien sûr en évoquant le but fantastique que le prodige a inscrit pour le Stade rennais contre Montpellier.

Camavinga avait trois mots pour vraiment exprimer ses sentiments: «joie, fierté et excitation». Comme il l’a expliqué aux médias par vidéoconférence mardi, « c’est un rêve d’enfant, et je suis encore un enfant ».

Imaginez avoir 17 ans et vous retrouver à dîner lundi soir, en chantant votre chanson d’initiation devant des vainqueurs de la Coupe du monde comme Antoine Griezmann, Hugo Lloris et Raphael Varane.

« Jouer pour votre pays est quelque chose de fantastique. Cela signifierait tellement pour moi et ma famille. Je devais me préparer pour ce jour. J’ai commencé très jeune en Ligue 1. [at 16]. Vous espérez toujours jouer pour votre pays un jour. Grâce à mon travail acharné, c’est arrivé tôt », a-t-il déclaré mardi aux médias.

« Je ne peux pas trop me laisser emporter, mais j’apprécie chaque instant. Je ne ressens aucune pression. Quand tu sais que l’entraîneur-chef a confiance en toi, c’est plus facile. »

Eduardo Camavinga, 17 ans, est l’un des talents les plus brillants d’Europe et figure déjà au sommet des listes de souhaits de certains des plus grands clubs du monde. Photo par DAMIEN MEYER / .) (Photo par DAMIEN MEYER / . via .

Pourtant, de toutes les personnes à l’intérieur du camp, l’impression du jeune milieu de terrain est assez incroyable. «Mature», «motivé», «poli», «bonnes valeurs», «très talentueux» sont les mots qui reviennent le plus. Guy Stephan, l’assistant de Deschamps qui a beaucoup repéré Camavinga au cours des 18 derniers mois, a été plein d’éloges.

« Il n’a pas de faiblesses. Il peut jouer n’importe où au milieu de terrain. Il est si bon techniquement qu’il peut trouver des passes qu’aucun autre joueur ne peut. »

Stephan l’a vu jouer pour la première fois en juillet 2018 et a été étonné. Comme tous ceux qui ont joué avec lui, contre lui ou l’ont regardé de près, c’est très clair: Camavinga est un phénomène.

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et une foule d’autres invités chaque jour alors que le football trace un chemin à travers la crise des coronavirus. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement).

Nous avons déjà vu de jeunes joueurs lutter dans l’équipe nationale à cause de la pression, des attentes et du sentiment écrasant de jouer avec l’élite. Pas Camavinga. Du moins pas maintenant. À l’entraînement jusqu’à présent cette semaine, il avait l’air si calme, comme quelqu’un qui était là depuis des années.

« C’est ce qui m’a toujours étonné chez lui. Il est si talentueux, intelligent et mature qu’il regarde toujours dans son élément. Il n’est dérangé par rien », a déclaré son manager rennais, Julien Stephan, qui a donné à Camavinga sa première équipe. débuts en avril 2019 à 16 ans et 4 mois. « Chaque fois, il doit aller plus haut, il le fait. C’est un jeune homme incroyable et un talent incroyable. » Depuis ces débuts, il n’a cessé de s’améliorer et est devenu de plus en plus fort.

L’ascension de Camavinga au sommet n’est pas une surprise. Dès la première fois que vous l’avez vu jouer dans les équipes de jeunes de Rennes ou de France, ou même en Ligue 1, son talent était si évident que vous saviez qu’il visait le sommet. Il est bien parti. Après avoir mené Rennes à une troisième place en championnat la saison dernière, il découvrira la Ligue des champions cette année avec le n ° 10 sur le dos. Il a choisi de rester au moins une saison de plus avec Rennes, où il a remporté la Coupe de France il y a un peu plus d’un an. Après cela, les meilleurs clubs feront à nouveau la queue pour le signer, probablement pour plus de 100 millions d’euros.

Que ce soit samedi en Suède ou mardi contre la Croatie, le jeune est sûr de fêter sa première sélection pour la France, le pays vers lequel il a quitté l’Angola à l’âge de deux ans. Cette semaine, il séjourne dans la chambre de Pogba, l’une des plus grandes du siège de Clairefontaine. Il y a là une double ironie; Pogba a toujours été l’inspiration de Camavinga et il était approprié qu’il soit lui aussi celui qui le remplace dans l’équipe.

Alors qu’il devra remettre la grande chambre à Pogba la prochaine fois, Camavinga peut s’habituer à être avec Les Bleus car il ne fait aucun doute que c’est là que le jeune appartient.