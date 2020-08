Traditionnellement, la fin du mois d’août annonce la date limite de transfert dans la fenêtre d’été. La pandémie de coronavirus a mis fin à cela cette année, repoussant la date au 5 octobre pour la plupart des ligues, mais aujourd’hui aurait dû à l’origine voir des joueurs en mouvement, les dernières nouvelles, des rumeurs passionnantes et des développements tardifs alléchants. Maintenant, c’est juste une journée ordinaire comme les autres.

Cette saison, la ligue elle-même a voté pour ramener la date limite au 1er septembre pour éviter de se heurter à un jour férié (une décision prise en février), et bien sûr, c’était avant qu’une pandémie mondiale ne désynchronise complètement le calendrier du football.

Dans le but d’atténuer l’anticlimax, voici un aperçu en temps opportun de certains des accords les plus notables ayant été conclus le 31 août ces dernières années, et un bref aperçu de la façon dont ils se sont finalement déroulés pour les parties impliquées.

* Tous les frais sont prélevés sur Transfermarket.

2017: Kylian Mbappe au PSG, prêt puis 160 M €

Mbappe est devenu l’un des meilleurs jeunes joueurs du monde. FRANCK FIFE / . / .

Ayant atteint le statut de « sensation adolescente » à Monaco, Mbappe a fait son premier pas vers le grand moment en signant pour les géants de la Ligue 1 PSG, initialement sur un prêt d’une saison.

Bien sûr, le très gros transfert a été retardé jusqu’à l’été suivant lorsque Mbappe a rejoint les Parisiens de manière permanente pour 160 millions d’euros et est devenu le deuxième joueur le plus cher existant dans le processus.

Mbappe a depuis récolté huit trophées en trois saisons avec le PSG ainsi qu’une Coupe du monde avec la France et trois nominations au Ballon d’Or, et il n’a encore que 21 ans. Pas trop mal.

2017: Moussa Sissoko à Tottenham, 31,5 M £

Les Spurs ont devancé Everton dans leur poursuite du milieu de terrain de Newcastle Sissoko, qui a finalement choisi le nord de Londres plutôt que le Merseyside.

Bien qu’il ait été relégué avec Newcastle, Sissoko a impressionné par une série d’affichages galants pour la France à l’Euro 2016, ce qui a amené beaucoup à croire que les Spurs avaient réussi le coup d’État.

En réalité, le joueur de 31 ans a toujours été incohérent depuis, bien qu’il ne soit pas possible de nier qu’il a atteint un certain statut de «héros culte» chez les Spurs grâce à sa polyvalence et son engagement envers la cause.

2017: Alex Oxlade-Chamberlain à Liverpool, 35 M £

Oxlade-Chamberlain a quitté Arsenal et a remporté la ligue trois ans plus tard. .

Après avoir refusé une offre de contrat d’Arsenal, Oxlade-Chamberlain a brièvement flirté avec l’idée de déménager à Chelsea avant de choisir de rejoindre Liverpool de Jurgen Klopp dans un transfert important de 35 millions de livres sterling.

Cherchant à renforcer son armoire à trophées, il a clairement fait le bon choix, car les Reds ont connu la gloire à la fois sur la scène nationale et continentale, le Buffle jouant son rôle malgré plusieurs blessures malheureuses en cours de route.

2016: Serge Gnabry au Werder Brême, 4,5 M £

Le recul peut parfois être cruel, mais quand Arsenal a laissé Gnabry, 21 ans, partir pour seulement 4,5 millions de livres sterling il y a quatre ans, peu de fans ont souri à son départ.

L’attaquant allemand n’avait pas réussi à impressionner lors d’un prêt à West Brom qui a abouti à ce que le manager Tony Pulis se moque tristement de la forme physique et de l’engagement du jeune milieu de terrain.

Il est juste de dire que Gnabry a renforcé ses idées dans les années qui ont suivi, progressant de plus en plus pour devenir un pilier de l’équipe triple conquérante du Bayern Munich et une superstar gagnante de la Ligue des champions à part entière.

2012: Christian Benteke à Aston Villa, 8 M £

L’attaquant belge est arrivé pour la première fois en Premier League du côté belge du KRC Genk, signant pour Villa un accord d’une valeur d’environ 8 millions de livres sterling.

Benteke a marqué 19 buts lors de sa première saison, un total qu’il n’a jamais réussi à améliorer par la suite avec Villa, Liverpool ou le club actuel Crystal Palace – pour lequel il a marqué quatre buts en championnat au cours des deux dernières années.

Craig Burley décompose les changements que Mikel Arteta a mis en œuvre à Arsenal depuis le remplacement d’Unai Emery.

2011: Mikel Arteta à Arsenal, 10,8 M £

Nous ne savions pas que lorsque Arteta, 29 ans, est arrivé à Arsenal depuis Everton le jour de la date limite comme une acquisition de milieu de terrain fiable et discrète, il dirigerait un jour le club moins d’une décennie plus tard.

Le milieu de terrain espagnol a signé après avoir semblé que les négociations avaient complètement échoué, présentant une demande de transfert officielle pour forcer le passage à la 11e heure.

Cela s’est avéré être une journée de trading active pour les Gunners qui ont également réussi à faire venir Per Mertesacker, Andre Santos et Yossi Benayoun à quelques heures d’intervalle.

«Hit and miss» est probablement la description la plus polie.

2008: Pablo Zabaleta à Manchester City, 7,8 M £

Zabaleta s’est fait un nom comme l’un des meilleurs arrières droit de la ligue. PAUL ELLIS / . via .

City a signé un arrière droit de 23 ans en grande partie inconnu de l’Espanyol pour le voir rapidement devenir un bastion de leur transformation d’éternelles également en colosses dominants en Premier League.

Ne coûtant que 7,8 millions de livres sterling au départ, Zabaleta a consacré les neuf meilleures années de sa carrière à la cause de la ville avant de partir en tant que légende du club de bonne foi et de passer à West Ham en 2017.

2006: Ashley Cole à Chelsea, 5 millions de livres sterling plus William Gallas

Un transfert si acrimonieux que vous pourriez écrire un livre à ce sujet, Cole a quitté le club pour enfants d’Arsenal pour rejoindre Chelsea, rival de la ville, dans un accord si tendu et surmené qu’il en est venu à définir la perception des gens de l’arrière gauche pour les années à venir.

Cela a commencé par des allégations d’écoute, alors que les menaces de poursuites judiciaires et de suspensions ont culminé avec le départ de Cole de Highbury pour seulement 5 millions de livres sterling, avec William Gallas agissant dans l’autre sens en tant que compensation dans un accord si compliqué qu’il a dû être confirmé des heures après la fenêtre fermée.

Cole n’a jamais vraiment vécu le drame, bien qu’il se soit probablement consolé en remportant un titre de Premier League, quatre FA Cup, une Ligue des champions et une Ligue Europa au cours de ses huit années avec les Bleus.

2005: Sergio Ramos au Real Madrid, 27 M €

Les Blancos n’ont payé que 27 millions d’euros pour récompenser Ramos de Séville et se sont immédiatement mis à investir leur foi dans le défenseur central – la seule signature du premier mandat de Florentino Perez en tant que président du Real jouant toujours au club (bien que Zinedine Zidane soit entraîneur bien sûr. )

Il a reçu l’ancien maillot n ° 4 de Fernando Hierro et a rapidement commencé à être à la hauteur de sa facture, devenant finalement capitaine du club sur le point de devenir l’un des footballeurs les plus décorés de tous les temps – et nous ne parlons pas seulement de la une myriade de cartons rouges et jaunes.

2004: Wayne Rooney à Manchester United, 33,3 M £

Rooney était l’une des meilleures recrues de l’histoire de United. John Peters / Manchester United via .

Après avoir grondé sur la scène avec Everton à l’adolescence, Rooney a franchi le pas pour United avec un accord d’une valeur de 33,3 millions de livres sterling – une bonne affaire rétrospectivement.

L’attaquant a ensuite marqué 253 buts pour United en remportant cinq titres de Premier League, une FA Cup, une Ligue des champions et une Ligue Europa, entre autres trophées et distinctions.

En effet, lorsque Rooney a quitté United en 2017, il l’a fait après avoir dépassé le grand Sir Bobby Charlton en tant que meilleur buteur de tous les temps du club.