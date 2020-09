Ce jeudi à 21h00 au Stade Bollaert, Lens et le PSG se retrouveront à l’occasion de la deuxième journée de L1

Regarder RC Lens-PSG en streaming direct

Vous pourrez suivre en streaming le match Lens – PSG sur l’application MyCanal ou directement sur Canal +

Le Racing de Lens entame la deuxième journée en espérant rattraper les points qu’il a pris lors de son dernier match, contre l’OGC Nice, sur le score de 2-1.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au Stade Bollaert-Delis. Le Racing de Lens a gagné huit fois, perdu six fois et fait match nul six fois. Les visiteurs ont également remporté deux matchs à l’extérieur au Stade Lens, ce dernier en ayant gagné deux. La dernière rencontre de cette compétition entre les deux équipes a eu lieu en mars 2015 et s’est terminée par une victoire 4-1 pour le PSG.

Les hôtes et les visiteurs ayant les mêmes points au classement de la Ligue 1 (zéro point), ce match pourrait contribuer à débloquer la situation. L’équipe locale est à la dix-septième place, tandis que les visiteurs sont à la quinzième.

Les actuels vice-champions de la Ligue des champions feront leurs débuts dans le football français après leur défaite face au Bayern Munich et le feront avec une nouvelle équipe, car sept joueurs habituellement titulaires ne seront pas présents. Parmi eux, Neymar, Kylian Mbappe et Angel Di Maria, qui manqueront ce match car ils ont été testés positifs au COVID-19.

Keylor Navas, Mauro Icardi, Marquinhos et Leandro Paredes ont également été infectés, ils ne pourront donc pas non plus être sur le terrain. L’entraîneur Thomas Tuchel ne comptera pas non plus sur Sergio Rico, car lorsque ce match a dû être joué, il appartenait encore au FC Séville ; Marcin Bulka sera le joueur de l’équipe première.

🆕📺 𝙇𝙚 𝙅𝙏 L'édition du jeudi 10 septembre ⚽ pic.twitter.com/qQN2Zr6379 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 10, 2020

Jesé Rodríguez est revenu au club parisien après son passage au Sporting Club de Portugal et il semble que le stratège allemand lui donnera une chance et commencera contre Lens. Eric Choupo-Moting ne renouvelle pas encore avec l’équipe ; il ne peut donc pas être utilisé. Kalimuendo, 18 ans, sera sur le banc.

La dernière fois que le Paris Saint-Germain a joué à Lens, c’était en 2015 et, à cette occasion, le club de la capitale s’est imposé 4-1, alors que Zlatan Ibrahimovic était encore au club. Les seuls joueurs à continuer sont Marquinhos et Marcos Verrati, mais le premier est atteint d’un coronavirus et ne sera pas là, tandis que l’Italien sera dans le onze de départ.

Racing Lens a joué la saison dernière en deuxième division et a obtenu une promotion après avoir terminé deuxième. Lors de leur premier match de retour en Ligue 1, ils se sont inclinés 2 à 1 face à Nice. Bien que l’équipe du PSG ait subi plusieurs défaites, elle reste compétitive et devra tirer ses meilleures cartes pour obtenir un bon résultat.

PSG contre Lens LIVE : les compositions possibles

PSG : Sergio Rico ; Dagba, Kehrer, Kimpembe, Bernat ; Verratti, Herrera, Gueye ; Sarabia, Draxler et Kalimuendo ou Jesé.

Lens : Leca ; Gradit, Bade, Medina ; Michelin, Cahuzac, Doucoure, Boura ; Kakuta, Sotoca et Ganago.

Lens-PSG ne pourra pas dépasser cinq mille supporters

La préfecture du Pas-de-Calais a refusé d’accorder une dérogation à la limite de 5 000 supporters pour le match Lens-Paris Saint-Germain, prévu le 10 septembre et correspondant à la deuxième journée de la Ligue 1, a déclaré le club du nord de la France.

“Le Racing Club de Lens était au courant de la décision de la préfecture du Pas-de-Calais de maintenir la capacité du stade Bollaert-Delis à cinq mille places à l’occasion du match Lens-PSG”, a déclaré M. Lens.

Le moment est venu de s'équiper pour ce retour du Paris Saint-Germain en Ligue 1 ! 👕🔴🔵 👉 https://t.co/7fFWliOWQq#AllezParis — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 10, 2020

À la mi-août, Lens a demandé une dérogation afin de dépasser exceptionnellement la limite de cinq mille personnes fixée par le gouvernement et de pouvoir accueillir 16 mille personnes, ce qui permettrait à tous les abonnés de la saison dernière de regarder le match des stars.

L’interdiction de rassembler plus de cinq mille personnes en raison de la pandémie de covid-19, initialement prévue jusqu’au 31 août, a été prolongée jusqu’au 30 octobre.

Le match, le premier de la Ligue 1 à Lens, qui était initialement prévu le 29 août, a été reporté au 10 septembre afin que Neymar et le reste des joueurs du PSG puissent se reposer après avoir atteint la finale de la Ligue des champions.

Six joueurs du PSG ont été testés positifs au coronavirus ces derniers jours, mais on ne sait pas pour l’instant si le match sera reporté une seconde fois.