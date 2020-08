Les stars de la Juventus, dont Cristiano Ronaldo, ont dévoilé leur nouveau troisième kit pour 2020-21, et ce n’est pas ce que vous qualifieriez de facile à regarder.

Les géants italiens ont des antécédents en matière de bandes alternatives troublantes pour la rétine – l’année dernière, ils ont imposé un désordre rose tacheté d’un kit d’échauffement à un public sans méfiance.

La dernière troisième bande de la Juve est décrite par les fabricants Adidas comme une « orange audacieuse », et c’est la première fois que le club a un maillot de cette couleur de toute son histoire.

Il n’y a aucune explication au motif splodgy, quasi-camouflage, qui donne l’impression que le maillot doit être tenu à bout de bras en tout temps pour des raisons de santé et de sécurité, mais le concept général est conforme à la tradition de la Juve de toujours « chercher à surprendre et ravir les fans avec des idées inattendues « , apparemment.

Plusieurs joueurs ont été encordés pour modéliser le nouvel uniforme criard, bien que Douglas Costa ait fait de son mieux pour le repousser physiquement.

Ronaldo a semblé signaler que la chemise était si forte qu’elle endommageait en fait ses tympans.

Pendant ce temps, Paulo Dybala se demandait quelle était l’odeur géniale.

Comme pour les nouveaux maillots domicile et extérieur de la Juve, le troisième s’inspire de l’art moderne et exprime la « confiance et la vibrance » du club.

Qui va leur dire que cela ressemble en fait aux conséquences d’un déversement massif dans une usine de peinture?

Les stars des Spurs jouent des déguisements alors que Mourinho révèle un côté doux

La grande série documentaire «Tout ou rien» des coulisses de Tottenham Hotspur devrait être lancée sur Amazon Prime la semaine prochaine. Les caméras ont suivi les Spurs à travers les différentes fluctuations de leur campagne 2019-2020 – la saison au cours de laquelle ils ont limogé Mauricio Pochettino, embauché Jose Mourinho et, bien sûr, tout le football a été suspendu pendant plusieurs mois en raison d’une pandémie mondiale.

Dans la préparation de la sortie de l’émission, Amazon a publié une vidéo plutôt charmante des stars des Spurs Dele Alli, Harry Winks, Davinson Sanchez et Giovani Lo Celso ouvrant la boîte à costumes et décousant pour une séance photo.

Dans la bande-annonce officielle, nous avons un aperçu du style de gestion des hommes de Mourinho ainsi que de l’incroyable révélation que le patron portugais souvent austère fait sourire de temps en temps.

Mourinho a été obligé de dispenser des séances de coaching via un appel vidéo de groupe pendant le verrouillage et, bien que n’étant pas idéal d’un point de vue tactique, il semblerait que la séparation physique de son équipe était de loin l’aspect le plus difficile.

« J’ai raté [them] les joueurs plus que tout », a admis Mourinho lors d’un événement de questions-réponses en direct à White Hart Lane cette semaine pour promouvoir le lancement de« Tout de rien ».« J’ai toujours dit que c’était un groupe de bons gars, ce qui n’a pas toujours été le cas dans ma longue carrière – il était facile de tomber amoureux de l’équipe. «

Il est donc capable d’affection humaine après tout. Le vieux softie.

Le sentiment a été repris par les coéquipiers des Spurs Alli et Son Heung-Min, qui sont apparus aux côtés de leur manager lors des questions-réponses en direct.

« Quand Mourinho vous parle, vous écoutez à chaque fois, il m’a mis dans une bonne position et me donne quelque chose sur quoi travailler », a déclaré Alli.

Son a ajouté: « Nous sommes tous comme une famille – quand je me blesse et que je ne les vois pas et qu’ils me manquent tellement »

Comme c’est délicieusement doux.