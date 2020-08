La Major League Soccer a annoncé dimanche que Dell Loy Hansen avait l’intention de vendre le Real Salt Lake FC, l’Utah Royals FC de la National Women’s Soccer League et les Real Monarchs de l’United Soccer League Championship.

Hansen est sous pression depuis qu’un rapport de . a détaillé son utilisation répétée de langage raciste devant et devant les employés de l’équipe.

Ce rapport fait suite à la réaction de Hansen à la grève des joueurs de la MLS mercredi dernier pour protester contre l’injustice raciale. La manifestation a conduit au report de cinq matches, dont le match de mercredi dernier entre RSL et LAFC prévu au Rio Tinto Stadium.

« La Major League Soccer a été informée que l’investisseur-opérateur de Real Salt Lake, Dell Loy Hansen, a décidé d’entamer un processus de vente d’Utah Soccer Holdings, l’entité qui possède Real Salt Lake (MLS), Utah Royals FC (NWSL) et Real. Monarchs (USL) », a déclaré le commissaire du MLS Don Garber dans un communiqué.

«MLS travaillera avec M. Hansen pour soutenir les efforts de vente de l’entreprise et travaillera en étroite collaboration avec le personnel exécutif du club pour soutenir les opérations de l’équipe pendant la période de transition.

« Je tiens à saluer les efforts importants de Dell Loy Hansen pour développer le football dans l’état de l’Utah et pour son engagement envers la Major League Soccer. »

Hansen a confirmé son intention de vendre Utah Soccer Holdings dans un communiqué peu de temps après l’annonce de la MLS.

« Je reconnais que parfois j’ai parlé trop vite, sans m’arrêter pour considérer les sentiments ou les bonnes intentions des autres. Ce n’est pas acceptable et j’assume l’entière responsabilité de permettre à mes mots de voyager sans filtre quant à leur signification et leur impact », a-t-il déclaré .

« Je crois que les communautés sont renforcées par la diversité. Je suis vraiment désolé d’avoir offensé et d’être insensible au sort des autres. Je cherche à faire mieux et je m’engage à soutenir et à améliorer la diversité et l’inclusion dans ma propre communauté à l’avenir.

«Après une profonde réflexion et une introspection, ma femme Julie et moi convenons que la meilleure façon d’avancer pour la famille Real Salt Lake est d’acquérir une nouvelle propriété et une vision rafraîchie.

Lors d’une interview jeudi sur une station de radio appartenant à Hansen, KXRK, Hansen a parlé de la manifestation comme « comme si quelqu’un vous avait poignardé et que vous essayez de trouver un moyen de sortir le couteau et d’avancer. C’est ce que l’on ressent. comme. Le manque de respect est profond pour moi personnellement. «

Dans une interview ultérieure avec ESPN700, qui appartient également à Hansen, le propriétaire de RSL est revenu sur certains de ses commentaires et s’est excusé auprès de Garber.

Cependant, le rapport Athletic a conduit à des appels de la MLS et de la NWSL indiquant que Hansen devrait être obligé de vendre les équipes.

Le MLS et le NWSL ont annoncé jeudi qu’ils mèneraient des enquêtes sur le comportement de Hansen.

MLS aurait pu forcer Hansen à vendre le côté, mais il n’était pas clair si un mécanisme similaire existait au sein de la NWSL.

L’article 14, partie D stipule que le conseil des gouverneurs de la ligue peut mettre fin à la participation d’un propriétaire dans une équipe si 75% des propriétaires votent pour le faire. Ils auraient besoin de constater que «l’opérateur de l’équipe ou tout autre propriétaire n’a pas agi dans le meilleur intérêt de la ligue». Si ce seuil de 75% est atteint, un propriétaire aurait six mois pour vendre l’équipe. Si ces six mois passent sans vente, la ligue pourrait alors vendre l’équipe elle-même à un acheteur approuvé par le conseil des gouverneurs « au prix et aux conditions que le commissaire jugera raisonnables et appropriés. »

Le Salt Lake Tribune a rapporté que le Larry H. Miller Sports Group, propriétaire de l’Utah Jazz de la NBA, était intéressé par l’achat de l’équipe.

Ryan Smith, le co-fondateur et PDG de Qualtrics, a tweeté qu’il avait intérêt à acheter la franchise, en disant: « Je suis … ils ont mon numéro ».

L’attaquant du Toronto FC, Jozy Altidore, a également tweeté qu’il faisait partie d’un groupe intéressé par l’achat de l’équipe.

Hansen a acquis le contrôle total de RSL en janvier 2013, succédant au fondateur Dave Checketts. Auparavant, il détenait une participation minoritaire dans le club à partir d’octobre 2009, en tant que vice-président et gouverneur suppléant de l’organisation.

L’achat a déclenché l’exode de membres du personnel de longue date de RSL – certains volontaires, certains forcés – avec le directeur Jason Kreis, le directeur général Garth Lagerwey et le président Bill Manning parmi ceux qui partirent au cours des mois suivants.

En 2019, Hansen a pris la décision de renvoyer son entraîneur de l’époque, Mike Petke, lorsqu’il est apparu que Petke avait lancé des insultes homophobes contre des officiels de match après un match de la Coupe de la Ligue contre UANL Tigres le 24 juillet.