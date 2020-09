Un ancien journaliste secondaire de Real Salt Lake faisait partie des 13 employés actuels ou anciens pour détailler une culture d’entreprise toxique et sexiste dans l’organisation de football de l’Utah actuellement sous enquête par la MLS et la NWSL pour son environnement de travail.

«C’était certainement l’environnement le plus toxique dans lequel j’ai travaillé de toute ma vie», a déclaré Rebecca Cade, qui a travaillé comme journaliste auxiliaire pour RSL pendant six mois jusqu’en avril 2018.

La semaine dernière, les deux ligues ont annoncé qu’elles mèneraient des enquêtes sur la culture du lieu de travail chez RSL et les Royals de l’Utah après des rapports dans . et le site SBNation RSLSoapBox.com qui détaillaient les commentaires racistes du propriétaire Dell Loy Hansen et alléguaient une culture sexiste et misogyne au sein du grades de gestion de l’organisation.

ESPN a interrogé 13 employés actuels ou anciens de l’opération de football de Hansen. Deux autres personnes qui avaient une connaissance directe du fonctionnement de RSL ont également pris la parole. Outre les commentaires racistes exprimés la semaine dernière, les personnes interrogées ont déclaré que la culture d’entreprise misogyne allait au-delà de Hansen et du directeur des affaires Andrew Carroll.

En réponse aux allégations, Utah Soccer, l’entité qui supervise RSL et les Royals, a annoncé que Carroll prendrait un congé, avec effet immédiat. Les deux seront remplacés par John Kimball, un vétéran de 10 ans de RSL sous l’ancien propriétaire Dave Checketts. Hansen a annoncé dimanche dernier qu’il commencerait le processus de vente de ses actifs de football, notamment RSL, les Royals, les Real Monarchs du côté du championnat USL, ainsi que le stade Rio Tinto, le centre d’entraînement du club à Herriman, dans l’Utah et le lycée rattaché à RSL. académie.

Les personnes interrogées par ESPN ont déclaré que le comportement comprenait des commentaires inappropriés, des remarques désobligeantes sur l’apparence des femmes employées, ainsi que sur le fait qu’elles pouvaient exercer certaines tâches, telles que la vente, ainsi que des hommes.

Les personnes interrogées ont également déclaré que la culture avait conduit au départ de nombreux membres du personnel au fil des ans.

Il y avait même des commentaires sur la question de savoir si les joueurs des Royals, dont trois faisaient partie de l’équipe des champions du monde de l’USWNT, étaient «assez beaux» pour être inclus dans le matériel de marketing de l’équipe.

Plusieurs sources ont également confirmé comment l’attitude de Carroll envers les femmes s’est étendue à l’équipe de la NWSL, Utah Royals FC.

Les sources ont déclaré qu’à plusieurs reprises, Carroll a déclaré qu’il ne voulait pas utiliser certains acteurs dans des supports marketing parce qu’ils « n’étaient pas assez beaux ».

« On nous a dit: » Oh, nous devons refaire certaines choses parce que les joueurs ne sont pas sexy. Nous devons rendre les femmes sexy pour pouvoir vendre des billets « », selon une source. « Vous avez des champions du monde [Kelley O’Hara, Christen Press and Becky Sauerbrunn] jouer pour ce club et vous allez vous asseoir ici et dire: ‘Oh, nous ne pouvons pas les utiliser.’ « Un employé actuel se souvient que Carroll a dit: » Si Kelley O’Hara est votre plus belle joueuse, vous j’ai des problèmes. «

Une autre ancienne employée – qui, comme la plupart des autres personnes interrogées pour cette histoire, a refusé d’être identifiée par crainte de représailles – a déclaré que le sexisme remonte au moins à 2015. Son emploi a été licencié après avoir tenté à plusieurs reprises de répondre aux préoccupations concernant ses collègues masculins. Elle a décrit la culture comme un «club de garçons» où les employées étaient censées traiter leurs propres plaintes, avec une crainte non écrite de perdre leur emploi.

« C’est une organisation dirigée par des intimidateurs, et si vous osez vous défendre ou en savoir plus qu’eux, alors vous vous retrouvez parti pour aucune autre raison que » ils peuvent le faire « », a-t-elle déclaré.

MLS a rejoint Utah Soccer pour promettre d’enquêter sur les allégations.

Des sources affirment que les dirigeants de RSL ont fait des commentaires sexistes sur les joueurs des Royals, y compris Kelley O’Hara. Rich Graessle / Icon Sportswire via .

« La Major League Soccer prend au sérieux les récentes allégations concernant la culture à Real Salt Lake et les commentaires et la conduite de l’investisseur-opérateur Dell Loy Hansen et du directeur commercial Andrew Carroll », a déclaré MLS dans un communiqué. « La ligue a retenu les services du cabinet d’avocats Sullivan & Cromwell LLP basé à New York pour superviser l’enquête, et ces questions seront traitées rapidement. Nous sommes profondément engagés à maintenir un environnement basé sur le respect et l’intégrité, sans discrimination sous aucune forme. Nos employés, clubs, joueurs et fans restent notre priorité absolue. «

Selon une déclaration d’Utah Soccer, « Utah Soccer a été extrêmement déçue par les allégations contenues dans le récent article de RSL Soapbox concernant M. Carroll. M. Carroll a consacré beaucoup de temps et d’énergie à promouvoir les activités commerciales de l’organisation. Pourtant, Utah Soccer prend ces allégations sont extrêmement sérieuses. Utah Soccer accorde la priorité à la sécurité, au bien-être et à la sécurité de ses joueurs et de ses employés avant tout, et ne tolère aucune conduite discriminatoire ou désobligeante de quelque nature que ce soit. Utah Soccer s’efforce d’en savoir plus sur les allégations soulevées dans le article, M. Carroll prendra un congé de l’organisation jusqu’à nouvel ordre.

«Dell Loy crée l’atmosphère, et les personnes qu’il a actuellement à la direction sont celles qui ont détruit l’organisation en raison de la façon dont [sexist] ils le sont », a déclaré un ancien employé de longue date, qui, comme d’autres personnes interrogées pour cette histoire, a refusé d’être identifié par crainte de représailles.« Il s’agissait auparavant d’une organisation du «Nous». Et [since Hansen took over] c’est devenu une organisation du «je». «

Hansen s’est impliqué pour la première fois dans RSL en tant qu’investisseur minoritaire en 2009 et a acquis le contrôle total de l’équipe en janvier 2013. Et bien que presque toutes les personnes contactées pour cette histoire aient eu la part d’histoires sur Hansen, ils ont également désigné Carroll comme quelqu’un qui contribué à la culture d’entreprise.

Carroll a rejoint RSL en 2012 en tant que vice-président des partenariats corporatifs après avoir travaillé auparavant pour l’équipe de hockey mineur des Utah Grizzlies et son site d’origine, le Maverik Center. Après que Hansen a acquis la pleine propriété de RSL, Carroll a été promu directeur commercial en août 2015. Depuis qu’il est devenu CBO, Carroll a rendu compte directement à Hansen.

Une source a déclaré qu’en octobre 2016, Carroll avait insisté pour qu’une femme qui avait été interviewée pour un emploi dans le domaine des parrainages soit embauchée parce qu’il «voulait quelque chose de bien à regarder». Cela a été fait malgré les objections de l’individu qui finirait par être le gestionnaire de la femme.

« Elle n’était pas [the manager’s] premier ou même deuxième choix », a déclaré la source.

Plusieurs sources ont déclaré que peu de temps après que la femme ait été embauchée, elle et Carroll ont été découverts par la sécurité au stade Rio Tinto, qui se livraient à des activités sexuelles dans une voiture garée. L’incident a été porté à l’attention de Hansen, qui a donné un avertissement à Carroll et à l’employée.

Plusieurs sources ont déclaré que le service des ressources humaines de la société n’était pas considéré comme un endroit où les travailleurs pouvaient aller pour exprimer des plaintes ou des préoccupations.

Un ancien employé a déclaré: « Les RH étaient là simplement pour protéger [Hansen] et ses homologues masculins. Vous ne vous plaignez pas de RSL. On s’attendait à ce que vous soyez heureux d’avoir un travail. «

Un employé a déclaré être allé aux RH pour se plaindre spécifiquement de Carroll, mais que la réponse était toujours: «Nous travaillons avec lui».

Il y avait d’autres histoires de comportement sexiste de la part de Carroll.

Cade a rappelé comment elle avait été convoquée à une réunion avec Carroll au début de 2018 et qu’on lui avait dit de s’habiller « plus de vêtements frumpy, baggy » afin de ne pas être une « distraction » pour les joueurs à l’entraînement. Lors d’une autre réunion, on lui a dit d’arrêter de sourire ou de rire à l’entraînement pour ne pas distraire les joueurs.

Un collègue a dit plus tard à Cade que Carroll avait fait des commentaires désobligeants sur son corps. Lorsque ESPN a demandé au collègue si Carroll s’était engagé dans ce comportement, l’employé a répondu: «À quelle heure? indiquant que le comportement était routinier.

Un ancien employé a expliqué comment Carroll, en expliquant pourquoi elles n’étaient pas aptes à travailler dans la vente, a déclaré que «les femmes ne peuvent pas vendre».

Deux autres sources ont rappelé comment, lors d’une réunion de groupe avec les ressources humaines, une stagiaire avait demandé si elle devait signaler les propos répréhensibles aux RH.

Le représentant des RH a dit oui, seulement pour un cadre masculin d’intervenir: « Chérie, si tu n’aimes pas ça, ne travaille pas dans le sport » et « C’est comme ça que ça se passe ».

Les sources ont déclaré que Hansen avait également créé un environnement sexiste par des remarques inappropriées, y compris une occasion où il avait traité une employée de lesbienne parce qu’elle avait divorcé de son ex-mari pendant plusieurs années.

D’autres sources ont déclaré que Hansen pouvait être flirteur ou même « pratique » avec les employées.

« Dell Loy aime les blondes. Si vous étiez blonde, vous étiez dorée », a déclaré un ancien employé.

Une autre source a déclaré que Hansen lui avait dit « qu’il allait me ramasser comme une pièce de monnaie ». (Hansen est un collectionneur de pièces qui a déjà payé 1,3 million de dollars pour un sou rare.)

Une autre source a raconté une fois où Hansen faisait du shopping de chaussures et est devenu tellement amoureux de la femme qui lui vendait les chaussures qu’il l’a embauchée sur place.

« Elle entre et il la place dans un rôle de direction de haut niveau, et elle n’avait aucune expérience. Elle avait juste l’air vraiment jolie », a déclaré une ancienne employée. «C’est ainsi que fonctionnait Dell Loy. C’était tout simplement trop. Ce n’était pas un endroit pour moi.

Les sources ont déclaré que Hansen mettait les employées mal à l’aise. Lors d’une fête de Noël 2016, une employée, qui avait été formée comme chanteuse d’opéra plus tôt dans sa vie, a chanté une chanson. Ensuite, Hansen a demandé à « toutes les blondes » de monter sur scène et de chanter pour les personnes présentes.

Une des femmes a résisté, mais Hansen a insisté. Elle a finalement cédé et est montée sur scène.

«C’était tellement mortifiant de voir mes collègues faire ça», a déclaré une ancienne employée, qui a admis qu’elle avait teint ses cheveux en noir afin de détourner l’attention de Hansen. « C’est juste fou. »

Bien qu’il existe des dispositions dans la constitution du MLS pour forcer la vente des actifs RSL de Hansen, une source connaissant la situation a déclaré que Hansen avait pris sa décision de vendre par lui-même. Mais les personnes interrogées pour cette histoire ont affirmé que davantage de chirurgie organisationnelle était nécessaire.

Une source a déclaré à ESPN que Carroll avait commencé à nettoyer son bureau.

«Pour que Real Salt Lake devienne la grande organisation qu’elle était, elle a besoin d’un nettoyage total», a déclaré une source. « Parce que l’atmosphère, la culture ne va pas changer en se débarrassant simplement de Dell Loy ou en vendant à une autre organisation. »

ESPN a contacté les conseillers juridiques de Hansen et Carroll pour obtenir leurs commentaires.

L’écrivain ESPN Kelly Cohen a contribué à ce rapport.