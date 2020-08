Il Monaco a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 0-1 contre lui Metz ce dimanche dans le Stade Saint-Symphorien. Grâce à ce résultat, l’équipe monégasque est troisième, tandis que la Metz il est dix-septième à la fin du match.

30/08/2020

On à 17:06

CEST

.

La première partie du match a débuté de manière excellente pour l’équipe visiteuse, car ils ont su profiter de l’occasion et ont réussi à traverser le filet de leur rival grâce à un but de Badiashile à 22 minutes. Avec ce 0-1, la première moitié du duel s’est terminée.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le match s’est donc terminé 0-1.

Dans le chapitre sur les changements, le Metz de Frédéric Antonetti soulagé Diallo, Ambrose, Yade et Sabaly pour Angban, N’guette, Niane et Boulaya, tandis que le technicien du Monaco, Niko Kovac, a ordonné l’entrée de Diop, Aholou, Joveti, Maripan et Geubbels fournir Golovin, Onyekuru, Ben Yedder, Tchouameni et Martins.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes au Monaco (Aguilar, Fofana, Martins et Tchouameni). Il a également montré un carton rouge à l’équipe visiteuse, ce qui a provoqué l’expulsion de Fofana (2 jaunes). Au contraire, l’équipe locale a laissé le jeu sans cartes.

Avec quatre points, l’équipe de Niko Kovac classé troisième du tableau, tandis que le groupe dirigé par Frédéric Antonetti il était en dix-septième position avec zéro point à la fin du match.

Le lendemain, l’équipe de Frédéric Antonetti fera face à OSC Lille, Pendant ce temps, il AS Monaco Niko Kovac lui fera face FC Nantes.

Fiche techniqueFC Metz:Oukidja, Boye, Bronn, Udol, Centonze, Maïga, Pajot, Angban (Diallo, min 59), N’guette (Ambrose, min 70), Niane (Yade, min 71) et Boulaya (Sabaly, min 79 )AS Monaco:Lecomte, Badiashile, Disasi, Sidibé, Aguilar, Fofana, Golovin (Diop, min.17), Tchouameni (Maripán, min.76), Onyekuru (Aholou, min.59), Ben Yedder (Joveti¿, min.76) et Martins (Geubbels, min.76)Stade:Stade Saint-SymphorienButs:Badiashile (0-1, min. 22)