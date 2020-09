Note de l’éditeur: Tor-Kristian Karlsen est un dépisteur et dirigeant de football norvégien et ancien directeur général et directeur sportif de l’AS Monaco. Il écrira régulièrement pour ESPN sur les affaires du football et le processus de dépistage. Dans sa dernière chronique, il se penche sur Gabriel, le défenseur lillois qui a achevé un transfert à Arsenal.

Mardi, Arsenal a confirmé la signature de l’arrière central brésilien Gabriel Magalhaes de Lille pour environ 30 millions d’euros dans un accord de cinq ans. Le grand, imposant défenseur de gauche figurait également sur la liste de souhaits à Manchester United, Napoli et Everton, entre autres, mais la combinaison de son compatriote brésilien Edu, directeur sportif d’Arsenal, et entraîneur Mikel Arteta a convaincu le jeune prometteur que son avenir immédiat se trouve au nord de Londres.

Le cheminement de carrière de Gabriel n’a pas été le plus traditionnel, en particulier pour un défenseur: il a rejoint une équipe de premier plan de la Ligue 1 à seulement 19 ans après une seule saison en deuxième ligue brésilienne, et il se dirige maintenant vers la Premier League après à peine un an en tant qu’établi. premier équipier de France. Mais il a suffisamment impressionné lors de sa première campagne avec Avai, en Serie B brésilienne, pour remporter des sélections pour le Brésil au championnat sud-américain U20, où il s’est bien acquitté. Par la suite, il a été arrêté par Lille en janvier 2017 pour un montant estimé à 3 millions d’euros.

À l’exception d’une seule apparition de remplaçant de neuf minutes en Ligue 1, il a passé sa première demi-saison au club français principalement avec la deuxième équipe. À l’été 2017, il a été prêté à son rival de Ligue 1, Troyes, mais quand il n’a commencé qu’un seul match de championnat, Lille a vu peu de gain à le garder en prêt dans un club qui ne l’a pas joué. En janvier 2018, ils l’ont envoyé à la place au Dinamo Zagreb, mais encore une fois, le jeune défenseur n’a réussi qu’une seule apparition en équipe première pour les Croates avant de retourner dans le Nord de la France à la fin de la saison 2018-19.

– Grades: Noter chaque gros transfert d’été

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Insider Notebook: Man City et Arsenal s’intéressent à Aouar

Les deux sorts de prêt décevants ne semblaient pas faire trop de mal à Gabriel. Au cours de la seconde moitié de la saison 2018-19, le Brésilien a finalement décroché une place régulière en tant que l’un des deux défenseurs centraux de Lille qui a finalement conduit le club à une deuxième place en Ligue 1 et le meilleur bilan défensif (seulement 33 buts concédé). Puis dans la saison suivante – celle qui s’est terminée brusquement en raison du COVID-19 – Gabriel a conservé sa place régulière au cœur de la défense lilloise, le plus souvent aux côtés de l’ancien défenseur de Crystal Palace, Southampton et West Ham, Jose Fonte.

Bien que le français de Gabriel s’améliore rapidement, jouer aux côtés du capitaine portugais expérimenté, avec qui il partage une langue maternelle, a dû être d’une grande aide pour le Brésilien relativement inexpérimenté. Il a également bénéficié d’un entraîneur, Christophe Galtier, qui aime garder la ligne de défense bien rangée, structurée et disciplinée.

Gabriel est encore un peu brut en termes d’expérience de match, mais il a tous les outils qui fonctionneront bien à Arsenal et dans le football anglais. Jean Catuffe / .

Alors que Gabriel était enclin à commettre des erreurs lors de ses premiers matches pour Lille, comme perdre la possession dans sa propre moitié de terrain et donner des fautes en raison d’un jeu physique excessif, il s’est développé sur une base mensuelle au point qu’il est maintenant difficile d’identifier toute évidence. des lacunes dans son jeu. Peut-être que vous pouvez trouver des défenseurs centraux plus élégants, « jouant au ballon » ou ceux avec un pied plus faible plus utile, mais cela ne nuit toujours pas à Gabriel.

Rapports de reconnaissance précédents:

– Bellingham a les compétences nécessaires pour prospérer à Dortmund

– Bon / meilleur ajustement pour la reconstruction défensive de Man City

– Mise à jour 36 Under 21: Hakimi, Osimhen, Torres en mouvement

Au contraire, Gabriel est en train de devenir un défenseur central assez complet et, à en juger par ses 25-30 derniers matches pour Lille, il devrait être capable de bien s’adapter à la Premier League. En plus de sa domination aérienne et de son rythme, il suit généralement la plupart des contre-attaquants en France, dont il y en a beaucoup avec beaucoup de rythme! – c’est aussi un défenseur concentré qui a une idée claire de la façon de gagner le ballon quand il entre en duel, que ce soit en anticipant le prochain coup de l’adversaire, en le musclant hors du ballon ou par un tacle à l’ancienne. Il obtient également un score élevé en bravoure et semble déjà bien gérer une intensité en Ligue 1 qui n’est pas différente de ce qu’il trouvera au niveau de la Premier League.

Cela dit, ne vous attendez pas à ce qu’il soit un meneur de jeu pour Arsenal. Bien que le joueur de 22 ans soit à l’aise sur le ballon et calme sous la pression, il n’est pas excessivement créatif dans son jeu de passes. A Lille, cependant, il aimait frapper un long ballon « over the top » quand il était, avec le rythme Victor Osimhen (maintenant à Naples) se révélant souvent une cible naturelle.

Des questions subsistent également sur la manière dont Mikel Arteta entend utiliser le défenseur. Si l’entraîneur-chef d’Arsenal opte pour un quatre arrière, Gabriel pourrait s’inscrire aux côtés de David Luiz, une combinaison qui aurait du sens car la nouvelle arrivée se sentirait probablement plus à l’aise d’avoir un compatriote à ses côtés lors de sa première saison en Premier League. . Malgré la tendance de Luiz à provoquer des moments « poilus » pour les Gunners, il est certainement capable de prendre un rôle de mentor comme Fonte l’a fait à Lille, parlant et dirigeant à l’arrière. De même, Gabriel a certainement le rythme pour réparer les erreurs potentielles de Luiz. Peut-être encore plus attrayant serait-il d’avoir Gabriel jouant du côté gauche de Luiz avec un autre nouveau venu, le pied droit William Saliba, à droite, dans un arrière trois.

La bonne nouvelle pour les fans d’Arsenal est que, que leur ligne arrière soit composée de trois ou quatre défenseurs, le rythme, la sensibilité tactique et l’athlétisme de leurs deux nouvelles recrues de Ligue 1 devraient le rendre beaucoup plus fiable et solide que ce n’a été le cas récemment. .