Le coronavirus a, comme dans toutes les autres industries et conditions de vie, un effet permanent sur l’infrastructure financière de chaque sport. Les jeux et les saisons ont été annulés ou reportés, les ligues qui sont revenues l’ont fait pour la plupart sans fans et, bien qu’une bonne partie des revenus de la télévision ait été récupérée, les déficits de 2020 auront des ramifications pendant un certain temps. Le football a été touché aussi durement que n’importe quel autre sport.

De nombreux clubs de football européens les plus riches – ceux qui ne sont pas nommés Chelsea, de toute façon – ont été contraints de limiter leurs dépenses dans une certaine mesure, et il va de soi que même si les clubs ne font généralement pas faillite et se replient, la douleur durera. un certain temps dans les ligues de niveau inférieur. Tous les moyens d’ajouter des sources de revenus seront les bienvenus.

Heureusement, l’UEFA a déjà en sa possession tout un canon d’argent en Ligue des champions et, avec quelques ajustements, elle pourrait ajouter des revenus de manière à profiter aux clubs et aux ligues riches et pauvres.

Comment fonctionne la Ligue des champions

Après quelques décennies comme la Coupe d’Europe, un véritable événement réservé aux champions – les champions de la ligue et le vainqueur de l’année précédente ont participé à un tournoi à élimination – l’événement phare de l’UEFA a évolué vers quelque chose de plus. Maintenant, comme un tournoi de golf, vous avez plusieurs façons de vous qualifier. Le champion de tous les pays européens (sans le Liechtenstein, qui passe généralement directement en Ligue Europa de deuxième rang) se qualifie, de Saint-Marin à l’Angleterre.

Les ligues avec des succès plus récents, selon le coefficient pluriannuel de l’UEFA, obtiennent jusqu’à trois places supplémentaires sur le terrain, et les champions de la Ligue des champions et de la Ligue Europa de l’année précédente obtiennent chacun des places automatiques.

Un énorme peloton d’environ 79 équipes est lentement réduit à 32 final au cours de cinq tours de qualification, à partir d’un préliminaire de quatre équipes – cette année, Linfield d’Irlande du Nord a dépassé le Kosovo Drita, l’Inter Club d’Escaldes d’Andorre et Saint-Marin. Tre Fiori – à la dernière ronde éliminatoire à 12 équipes et six vainqueurs. En cours de route, la piscine est divisée en champions et non-champions, mais elle se dissipe principalement. Ceux qui ne parviennent pas à se qualifier dérivent vers les qualifications de la Ligue Europa et à partir de 2021-22, certains qui ne se qualifient pas pour Europa pourraient dériver vers la nouvelle Ligue de conférence Europa de troisième niveau.

Dans une année normale (c’est-à-dire pas 2020), le premier tour de qualification commence en juin, le dernier fin août. Le tirage au sort des 32 équipes et huit groupes est terminé le lendemain de la fin des qualifications, et c’est parti.

Lorsqu’il s’agit d’un événement comme celui-ci, vous pouvez choisir de définir «l’équité» de différentes manières. On pourrait dire qu’il est juste de donner à tout le monde en Europe une chance égale de remporter la couronne, même ceux qui ont moins d’avantages en termes de ressources. On pourrait aussi dire que donner aux meilleures équipes d’Europe une chance de remporter la couronne européenne est juste, même si la plupart de ces équipes appartiennent à une petite poignée de ligues.

Julien Laurens explique comment la chance manquée de Neymar en première mi-temps contre le Bayern a changé le cours de la finale.

L’ancienne Coupe d’Europe était le modèle de la première. Bien qu’un tour de qualification ait finalement été mis en place, une fois que vous avez atteint le tableau principal, vous pourriez finir par jouer absolument n’importe qui. Lors de la compétition 1972-73, par exemple, la Juventus, championne d’Italie, a attiré les champions de France Marseille lors d’un premier tour qui comprenait également l’Omonia de Chypre contre l’Irlandais Waterford United. En 1978-79, les champions anglais Nottingham Forest ont attiré Liverpool, vainqueur de la coupe en titre, au premier tour, tandis que le bulgare Lokomotiv Sofia affrontait le danois Odense.

Le tirage au sort intensément aléatoire signifiait que les petits clubs avaient souvent une chance d’avancer assez loin. Après avoir bouleversé Liverpool en route pour la finale de 1979, Forest a affronté le Suédois Malmö, qui avait battu Wisla Krakow et Austria Wien lors des deux tours précédents. Et de 1986 à 1991, le Steaua Bucarest en Roumanie, Porto au Portugal, le PSV Eindhoven aux Pays-Bas et l’étoile rouge yougoslave de Belgrade (maintenant connue sous le nom de Crvena Zvezda) ont non seulement atteint la finale, mais ils ont gagné.

Même alors, cependant, ces équipes n’étaient probablement pas les meilleures d’Europe. En utilisant les classements archivés d’EloFootball, le classement européen de fin d’année le plus élevé de Crvena Zvezda au cours de cette période était septième, le Steaua était 10e et le PSV 11e. Lorsque le Steaua a gagné en 1986, les Rouge et les Bleus n’ont affronté que deux équipes du top 50 tout au long du parcours – le n ° 21 d’Anderlecht en demi-finale et le n ° 8 de Barcelone en finale.

Le Bayern Munich était de dignes vainqueurs de la Ligue des champions cette année, mais une compétition révisée leur donnerait un peu plus de chance pour leur argent. Peut être. MATTHEW CHILDS / POOL / . via .

Lorsque la Coupe d’Europe a évolué vers la Ligue des champions, ce n’était pas seulement un mouvement d’accaparement d’argent, même s’il a très certainement attrapé de l’argent. Cela a également ouvert le champ à certaines des meilleures équipes (et, oui, les plus riches) d’Europe. Depuis, il a essayé d’équilibrer les deux définitions de l’équité: techniquement, tout le monde entre toujours, mais, eh bien, le Steaua Bucarest ne rehaussera probablement pas le trophée à moins que vous ne jouiez à Football Manager.

Pourtant, l’équilibre a eu tendance à se déplacer vers les clubs et les ligues plus riches au fil des ans. Toutes les quelques années, comme sur des roulettes, l’idée d’une Super Ligue des champions commence à flotter, soit parce qu’un riche propriétaire (probablement Florentino Perez du Real Madrid) en a exprimé le désir, soit un milliardaire (le propriétaire des Miami Dolphins, Stephen Ross, peut-être) montre de l’intérêt. en le finançant, ou des courriers électroniques fuient vers les médias au sujet de réunions secrètes. L’essentiel est que les équipes les plus riches des meilleures ligues suppriment toute prétention et décident de simplement jouer les unes contre les autres toute la saison. Lorsque cette rumeur commence, l’UEFA fait quelques concessions supplémentaires dans une refonte de la Ligue des champions, et le sujet meurt pendant quelques années.

En période de lutte financière, les inégalités ont tendance à se creuser. De ce seul point de vue, vous vous demandez si le coronavirus a rendu l’idée d’une Super Ligue des champions encore plus inévitable qu’avant. Mais avant de s’engager dans cette voie, nous pouvons apporter quelques modifications supplémentaires à la Ligue des champions qui profiteraient à la fois aux ligues riches et offriraient un coup de projecteur à d’autres champions. Il y a encore des gagnant-gagnant sur la table.

Tour préliminaireAug. 8, 11Premier tour de qualificationAoût. 18, 19Deuxième tour de qualificationAoût. 25, 26 Troisième tour de qualification 15, 16Sept. 22-23, 29-30 Phase de groupe Commence le 20-21 octobre Tirage au sort pour la phase de groupes le 1er octobre.

Faisons une plus grande production hors qualification

Ajoutons encore plus de façons de se qualifier et passons aux séries éliminatoires.

• Donnons à chacune des cinq plus grandes ligues deux équipes supplémentaires dans divers tours de qualification – une dans l’avant-dernier tour, une dans le troisième. Il y a actuellement 12 équipes anglaises, neuf équipes espagnoles, sept équipes allemandes, sept équipes italiennes et trois équipes françaises dans le top 50 d’EloFootball (avec deux autres équipes françaises juste en dehors de celui-ci); c’est près des trois quarts des spots. Qu’ils aient ou non généré cette qualité à partir d’avantages en termes de ressources et d’argent, ils ont toujours généré cette qualité. Donnez-leur plus de places, mais faites-leur gagner leur place sur le terrain.

• Donnons également quelques billets supplémentaires en fonction des tournois de l’année précédente. À l’heure actuelle, les gagnants des Champions et des Ligues Europa se qualifient automatiquement, mais élargissons cela. Si vous atteignez les quarts de finale de l’un ou l’autre tournoi, vous êtes dans les éliminatoires. (Oui, même vous, les Wolves et Copenhague, quarts de finale d’Europe 2020.) Si vous atteignez les demi-finales de la Ligue des champions, vous êtes dans le dernier tour de qualification. (De rien, Lyon.)

Aucune de ces places ne compte non plus pour l’attribution de votre pays, donc plus de situations «Chelsea remporte la Ligue des champions 2012 et vole donc la candidature de Tottenham Hotspur à l’UCL», aussi drôles que cela puisse être.

Si vous vous arrêtez ici, vous avez déjà repoussé vos séries éliminatoires pour inclure certaines «marques renommées» comme les Spurs et l’AC Milan, et ces deux derniers tours de qualification seraient probablement plus attrayants pour les téléspectateurs, peut-être même en vendant plus de billets (quand il y a sont des billets à vendre).

Nous ne nous arrêtons pas ici. Nous fusionnons également les deux dernières rondes éliminatoires pour créer des séries éliminatoires à 32 équipes, 8 groupes et 8 soumissions. Nous laissons les équipes les mieux classées (en fonction du classement et du tour de qualification dans lequel elles ont atterri) accueillir chaque groupe, et nous y jouons pendant environ neuf jours début août, avant que les grandes ligues ne commencent leur saison. C’est l’un des seuls vides du calendrier normal du football, et nous le comblons sans ajouter au nombre total de matchs joués.

Craig Burley salue la performance défensive d'Alphonso Davies pour le Bayern contre le PSG en finale de l'UCL.

Voici à quoi pourrait ressembler une éliminatoire de qualification 2020-21 en utilisant les classements EloFootball pour semer des clubs dans différents groupes. (Pourquoi EloFootball au lieu des coefficients de l’UEFA? Parce que c’est ma pièce, et je n’aime pas les coefficients – c’est pourquoi.) Les équipes qui se qualifient via l’une des nouvelles règles sont en gras.

UNE: Leicester City (hôte), Hoffenheim, Gand, Crvena Zvezda

B: Roma (hôte), loups, Slavia Prague, Maccabi Tel Aviv

C: Lyon (hôte), PAOK, Krasnodar, Copenhague

RÉ: Villarreal (hôte), CFR Cluj, Dinamo Zagreb, Basaksehir

E: Olympiacos (hôte), Real Sociedad, Lokomotiv Moscou, Molde

F: Benfica (hôte), AC Milan, Bâle, AZ Alkmaar

G: Red Bull Salzburg (hôte), Tottenham Hotspur, Jeunes garçons, Viktoria Plzen

H: Bayer Leverkusen (hôte), Celtique, Dynamo Kyiv, Midtjylland

Au cours de neuf jours, vous pourriez vous retrouver avec ces matchs phares en guise d’ouverture de la saison:

• Samedi: AC Milan contre Benfica, Leicester contre Crvena Zvezda

• Dimanche: Bayer Leverkusen vs Celtic, Spurs vs Young Boys

• Mardi: Leicester vs Hoffenheim, Wolves vs Slavia Prague

• Mercredi: RB Salzburg vs Young Boys, Lyon vs PAOK

• Samedi: Wolves vs Roma, AC Milan vs Basel, Olympiacos vs Real Sociedad

• Dimanche: Spurs vs RB Salzburg, Villarreal vs Dinamo Zagreb

Sont-ils tous des matchs percutants? Pas nécessairement. Toutes les meilleures équipes se sont déjà qualifiées, après tout. Mais vous impliquez plus de marques, vous créez beaucoup de matchs amusants et regardables et, peut-être plus important encore, vous créez un champ principal encore plus fort (et potentiellement plus lucratif) de 32 équipes.

Les meilleures équipes des ligues inférieures – vos Benficas et RB Salzburg – ont toujours d’excellentes chances d’entrer sur le terrain (des équipes comme Zenit, Shakhtar et Ajax gardent également leurs enchères automatiques), mais les Moldes et Viktoria Plzens ont des chances plus longues et finiront probablement avec des niveaux de compétition plus gérables en Ligue Europa. Vous créez une autre vitrine pour certaines de ces équipes et vous ajoutez plus d’argent au pot, ce qui, s’il est correctement distribué, profite à tout le monde.

(Inutile de dire que c’est peut-être le moment idéal pour modifier la répartition des paiements de solidarité de l’UEFA. Mais c’est un autre article.)

Apportons aussi plus de chaos à la Ligue Europa

La Ligue Europa est un gâchis glorieux, de la meilleure façon possible. Les qualifications sont multiples et vous pourriez finir par jouer une tonne de matches – Séville en a joué 19 lors de sa course au titre en 2014 – mais soulever un trophée européen en vaut la peine, non? Et avec les nouvelles offres que je distribue, même atteindre les quarts de finale pourrait être très rentable. Cela pourrait aider du point de vue de la motivation.

Europa pourrait également être le lieu idéal pour une découverte récente: le tirage au sort de la folie en simple élimination. Les trois derniers tours de la Ligue des champions et de la Ligue Europa se sont déroulés en simple élimination sur des sites neutres, et cela a ajouté un niveau supplémentaire d’intensité et un chaos potentiel à la procédure. Comme l’a récemment déclaré le président de l’UEFA Aleksander Ceferin aux médias: « Nous devions jouer de cette façon, mais à la fin, nous voyons que c’est un système très intéressant. Nous avons vu que les gens veulent des matchs passionnants, qu’en un match, chaque équipe peut battre chaque équipe. en Ligue des champions ou en Ligue Europa. C’est donc quelque chose à considérer pour l’avenir. «

Ceferin a également noté que si un format à élimination simple entraîne moins de matchs joués au total (et donc des recettes de porte plus petites ou moins d’opportunités télévisées), « la valeur peut être plus élevée si elle est promue correctement. Je vois mes amis du football et du football m’appeler. et m’envoyer des SMS, et ils sont tous extrêmement enthousiasmés par ce système. «

Je ne sais pas comment une «promotion appropriée» pourrait compenser la valeur financière de la réduction de moitié du nombre de matches à élimination directe de la Ligue des champions, mais cela semble absolument parfait pour un désordre déjà chaotique comme Europa. L’excitation et l’expérimentation devraient être le nom du jeu à la fois pour ce tournoi et pour l’Europa Conference League. Alors faites des huitièmes de finale une affaire d’élimination simple, organisez au moins les deux ou trois derniers tours à élimination directe sur des sites neutres et attendez que le chaos commence.

Frank Leboeuf pense que Manuel Neuer est le meilleur gardien de but du monde et a fait la différence pour le Bayern.

La Conference League est une reconnaissance intéressante

À partir de 2020-2021, la Ligue Europa deviendra un peu moins chaotique – le terrain commencera à 32 équipes au lieu de 48, et ces 16 équipes supplémentaires, ainsi que d’autres principalement de ligues de niveau inférieur, concourront à la place dans la Ligue de conférence Europa. . L’objectif de la Ligue de conférence Europa était d’inclure davantage de pays dans au moins les phases de groupes de l’un des tournois continentaux.

« Il y aura plus de matches pour plus de clubs, avec plus d’associations représentées dans les phases de groupes », a déclaré Ceferin. « Il y avait une demande généralisée de tous les clubs pour augmenter leurs chances de participer plus régulièrement aux compétitions européennes. »

Comme pour tout le reste, il s’agit bien sûr d’une tentative de tirer plus d’argent (ce qui, en soi, n’est pas une mauvaise chose), mais c’est aussi une reconnaissance du problème peut-être le plus important pour tout le monde en dehors des cinq premiers ou six ligues: un manque de compétition et d’opportunités.

Comparons:

• EloFootball classe actuellement les Wolves comme l’équipe n ° 26 en Europe. En Premier League cette année, ils disputeront 34 matchs contre des équipes actuellement dans le top 100 d’Elo, 22 contre le top 50.

• L’Ajax n ° 24, quant à lui, disputera six matchs contre les 100 meilleures équipes de l’Eredivisie, aucun contre le top 50. Les seules autres équipes néerlandaises avec un classement à deux chiffres sont le n ° 70 Feyenoord, le n ° 89 PSV Eindhoven et le No 97 AZ. Ils sont assez proches dans la stature actuelle du Crystal Palace de la Premier League, Aston Villa et Brighton, et encore une fois, ils sont les meilleurs adversaires de la ligue auxquels l’Ajax sera confronté. Et même cela est mieux que ce que l’Olympiacos n ° 23 ou le Shakhtar n ° 20 devra affronter en championnat.

Les niveaux de compétition à eux seuls ne font pas de vous une bonne équipe (demandez [insert bottom-of-the-barrel EPL team of your choice here]), et l’Ajax a récemment prouvé que vous pouvez toujours réussir en Europe malgré une ligue plus faible. Pourtant, vous obtenez une compréhension beaucoup plus complète de vos forces et faiblesses lorsque vous jouez à une meilleure compétition. Votre compte bancaire se retrouve probablement également avec plus de marge d’erreur.

Bien que les réussites de la ligue inférieure soient toujours possibles dans les années 2020, elles ne sont pas aussi possibles. L’Ajax a terminé dans le top 10 d’EloFootball une fois ce siècle, et les poids lourds des anciennes nations communistes ont souffert pour la compétition alors que les pays se sont divisés en plus petits collectifs. Crvena Zvezda n’a pas terminé dans le top 50 depuis 2001. Le Dynamo Kyiv a été 12 fois dans le top 20 de 1970 à 2002, mais n’a pas atteint cette marque depuis 2009. Le Spartak Moscou ne l’a pas fait depuis 2000, et le Dinamo Tbilissi en Géorgie l’a été. top-50 dans les années 1980 et est à peine top-600 aujourd’hui.

La Ligue de conférence Europa va-t-elle résoudre ce problème? Pas vraiment, au-delà du long terme « plus d’équipes de chaque ligue obtiendront plus d’expérience et de revenus européens, et cela se traduira théoriquement par des ligues plus profondes avec une perspective d’équipes mieux financées et bien gérées ». Mais c’est une reconnaissance que cette question mérite d’être abordée.

Honnêtement, appliquer une idée de Super Ligue des champions uniquement aux équipes en dehors des Big Five d’Europe, permettant à l’Ajax, l’Olympiacos, le Celtic, le RB Salzburg, etc., de jouer les uns contre les autres deux fois par an, serait bénéfique pour ces équipes, mais quitterait leurs ligues respectives dans l’embarras. Et peut-être l’idée la plus pratique possible – fusionner les ligues des pays dans des structures régionales, comme BeNeLux dans un groupe, des coalitions orientales d’une sorte dans un autre – serait politiquement impossible.

Bien qu’il y ait eu beaucoup de discussions publiques sur la façon d’attirer l’attention et l’argent au sommet de la pyramide européenne, il y a tout autant de besoins plus bas, et nous verrons où va la conversation. Les plus grandes ligues sont les plus grandes ligues et les plus grands clubs sont les plus grands clubs. Ces noms ne changeront pas. Mais l’UEFA ne peut que profiter de rendre son deuxième niveau aussi fort que possible.