La plupart des matchs de mercredi en Major League Soccer ont été reportés car les joueurs ont choisi de ne pas jouer pour protester contre l’injustice raciale, et en particulier le meurtre de Jacob Blake, un Noir, par la police dimanche à Kenosha, dans le Wisconsin.

Le développement est intervenu alors que les joueurs de la NBA et de la WNBA ont refusé de jouer en faveur de Black Lives Matter ainsi que de protester contre ce qui s’est passé à Kenosha, qui comprenait le meurtre de deux manifestants mardi soir.

Au départ, il semblait que la MLS ne suivrait pas cet exemple, car le match entre Orlando City SC et Nashville SC s’est déroulé comme prévu, mais après avoir pris le terrain pour le match Atlanta United et Inter Miami prévu à 20 heures. ET, les joueurs ont inversé leur cours et ont décidé de ne pas jouer.

Suite à la décision des joueurs, Atlanta United a publié la déclaration suivante: « Nous sommes solidaires de la communauté noire, de nos joueurs, de notre ville et de nos fans dans la lutte contre l’injustice. Nous devons utiliser nos voix pour être le changement »

La ligue a également publié une déclaration ne faisant aucune mention du report des matchs.

Miami-Atlanta boycotte Jasen Vinlove-USA TODAY Sports

« Toute la famille de la Major League Soccer est profondément attristée et horrifiée par les tirs insensés de Jacob Blake et les événements de Kenosha. Nous continuons à soutenir la communauté noire dans tout notre pays – y compris nos joueurs et employés – et partageons leur douleur, leur colère et frustration.

« La MLS condamne sans équivoque le racisme et a toujours défendu l’égalité, mais nous devons faire plus pour prendre des mesures concrètes pour avoir un impact sur le changement. Nous continuerons de travailler avec nos joueurs, nos clubs et la communauté du football dans son ensemble pour exploiter notre pouvoir collectif pour lutter pour égalité et justice sociale. «

Mais les matchs suivants, à commencer par le match entre Miami et Atlanta United, ont rapidement retardé leurs coups d’envoi alors que les joueurs des deux équipes se sont entretenus sur la façon de procéder.

La décision a finalement été prise de ne pas disputer les cinq derniers matchs de la soirée, dont FC Dallas-Colorado Rapids, San Jose-Portland, LAFC-Real Salt Lake, LA Galaxy-Seattle Sounders en plus du match Atlanta-Miami.

Suite à sa déclaration précédente, la MLS en a publié une deuxième déclarant: « La Major League Soccer a pris la décision de reporter les cinq matches restants – Miami-Atlanta, Dallas-Colorado, Real Salt Lake-LAFC, San Jose-Portland, LA Galaxy- Seattle – prévu ce soir. Chaque match sera reporté. «

Les Portland Timbers ont également fait une déclaration à propos de cette décision: « Les Portland Timbers soutiennent nos joueurs et leur décision de ne pas jouer ce soir. L’injustice raciale et la brutalité policière envers les Noirs de notre pays doivent cesser maintenant. »

L’Association des joueurs de la MLS a tweeté en réponse à la National Basketball Players Association: « Nous sommes avec vous. #JusticeForJacobBlake »