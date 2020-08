Peter Vermes et Tab Ramos ne peuvent s’empêcher de se croiser. La plupart des amis ont la chance de jouer dans la même équipe une fois, peut-être deux fois au cours de leur vie. Mais pour les deux anciens internationaux américains, la fréquence à laquelle ils ont partagé des vestiaires a frôlé l’étrange. Qu’il s’agisse de jouer professionnellement avec les Eagles du New Jersey, les MetroStars, l’équipe nationale américaine, l’équipe nationale américaine de futsal, l’équipe olympique américaine ou pour Figueres en Espagne, les carrières des deux joueurs ont progressé presque en même temps. , les deux étant même colocataires à de nombreuses reprises.

«C’est une chose de dire que vous connaissez quelqu’un», a déclaré Vermes par téléphone. «C’est une autre chose de dire que nous avons passé beaucoup de temps – des semaines et des mois d’affilée – à être colocataires. Vous apprenez à vous connaître d’une manière très différente. Tab et moi avons cette connexion.

Ils étaient également des adversaires à de nombreuses reprises, que ce soit au collège ou en MLS. Maintenant, les deux amis de longue date sont sur le point de se croiser à nouveau. Mardi, les deux s’affronteront en tant que managers pour la deuxième fois cette saison lorsque le Sporting Kansas City de Vermes affrontera le Houston Dynamo de Ramos. (20 h 30 HE, diffusez en direct sur ESPN +).

Lors du premier match, l’équipe de Vermes s’est imposée 4-0. Mais Ramos, au cours de la première année de son projet de reconstruction à Houston, a montré que son équipe Dynamo s’était améliorée depuis lors, manquant de peu les huitièmes de finale du tournoi MLS is Back. Et oui, Ramos est plus que disposé à appeler son vieil ami et à parler boutique.

« J’aime la façon dont ses équipes jouent », a déclaré Ramos à propos de Vermes. « J’aime la mentalité de ses équipes. Et nous nous ressemblons un peu. Alors bien sûr, quand je peux lui prendre la tête ou l’appeler pour quelque chose, je n’hésite pas à prendre le téléphone et à lui demander. »

Identifier le moment précis où Vermes et Ramos se sont rencontrés pour la première fois a été perdu dans la nuit des temps. Était-ce lors des essais pour l’équipe du programme de développement olympique de l’État du New Jersey? Ou était-ce dans l’équipe de jeunes que le père de John Harkes, James, a réuni pour un match amical contre leurs homologues du Celtic? Ce qui n’est pas contesté, c’est que lorsque Ramos et Vermes sont devenus des internationaux américains, leur amitié s’est développée. Ramos se souvient de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA 1989 comme un moment où les deux se sont vraiment liés. Les États-Unis ont terminé à une troisième place crédible du tournoi, battant le Brésil en cours de route, Vermes marquant six buts et Ramos trois.

« C’était juste amusant tout le temps », a déclaré Ramos. «Avant, nous étions debout jusqu’à deux ou trois heures du matin, juste à rire de choses. C’était des moments différents.

Et les deux ont découvert que plus ils parlaient – et riaient – plus ils avaient en commun.

«Je pense que la première chose est probablement des antécédents similaires, nous sommes des enfants d’immigrants», a déclaré Vermes. « Le football était aussi l’amour de nos pères. En grandissant dans le New Jersey, nous arrivons à travers ce système de football, c’était tout pour nous. Et nous avons vraiment appris à nous connaître toutes ces années. Ensuite, je pense l’autre chose aussi, c’est que nous avons eu beaucoup des mêmes buts que les joueurs. «

Cela signifiait jouer au plus haut niveau possible, peu importe où cela pouvait les mener, avec Vermes l’avant-centre animé et Ramos le meneur de jeu hautement technique. Leur amitié était telle qu’ils n’étaient pas au-dessus de se donner du fil à retordre.

« Ils aboyaient l’un contre l’autre, mais c’était par amour », a déclaré Bob Gansler, qui, en tant qu’entraîneur américain, a emmené les deux joueurs à la Coupe du monde 1990. « Peter à ce moment-là jouait en tant qu’avant-centre. Eh bien, il joue en avant-centre à sa manière. Peter disait: ‘Tab, ne me donne pas cette putain de balle. Je ne peux pas gérer cette balle. . Que pensez-vous que vous faites? Vous passez à vous-même? Je ne peux pas gérer cette balle. Je suis un Midwest calme et recueilli et je dis: «Oh mon dieu». Mais bon, ils s’entendaient, ils s’amélioraient chaque jour. Et c’était bien qu’ils soient ensemble parce qu’ils avaient des choses en commun, mais c’était aussi un contraste. «

(Ramos pour sa part a dit: « Je n’ai jamais rendu de mauvais services à Peter. »)

Après des années à gérer des équipes nationales de jeunes américaines, Tab Ramos a pris la relève à Houston en 2020. Troy Taormina-USA TODAY Sports

Les chemins respectifs des deux joueurs les ont conduits à travers certains des backwaters du jeu américain. Il y a eu la saison qu’ils ont passée avec les Eagles du New Jersey de l’American Soccer League en 1988, huit ans avant la première saison de la Major League Soccer.

« Nous jouions sur du gazon. Ce n’était pas une bonne scène », a rappelé Vermes. « Mais nous faisions tout ce que nous pouvions pour gagner notre vie et devenir des footballeurs professionnels. Et nous vivions les mêmes choses en même temps. Donc c’était bien d’avoir quelqu’un avec qui vous pouvez vous identifier et vous identifier. traversaient. «

Cela fait maintenant 30 ans que les États-Unis se sont qualifiés pour la Coupe du monde 1990. Ce fut un moment critique, non seulement pour Vermes et Ramos, mais pour l’ensemble du programme masculin américain. Avant cette campagne de qualification, cela faisait 40 ans que les hommes américains s’étaient qualifiés pour la dernière fois pour une Coupe du monde, et avec les droits d’organisation de la Coupe du monde 1994 garantis, la pression pour se rendre en Italie était immense. Les goûts de Ramos et Vermes devaient être des évangélistes aussi bien que des joueurs.

« J’ai joué dans de meilleures équipes », a déclaré Ramos. « L’équipe de la Coupe du monde 1994 était probablement l’une de nos meilleures équipes de tous les temps. L’équipe de la Coupe du monde 98 qui a été constituée était probablement l’un des groupes les plus talentueux de tous les temps. Mais je dois dire que l’équipe de 1990 est la plus importante. C’est » L’équipe 90 était juste différente. C’était spécial et avait des personnalités différentes et cela a vraiment donné le ton à un moment où nous en avions vraiment besoin. «

Peter Vermes est l’entraîneur le plus ancien de la MLS, dirigeant le Sporting Kansas City depuis 2009. Photo par Azael Rodriguez / .

L’esprit pionnier s’est également étendu au niveau des clubs. Les deux se sont surveillés l’un l’autre, Ramos agissant à un moment donné comme l’agent de facto de Vermes. Vermes devait rejoindre l’équipe suisse de Neuchâtel Xamax juste après la Coupe du monde de 1990 et a accepté un contrat de cinq ans. Mais Xamax avait un surplus de joueurs étrangers, donc Vermes n’a pas pu obtenir de permis de travail et a été obligé de retourner aux États-Unis pour la saison 1990-91 dans le faible espoir que cela fonctionnerait. Ramos, quant à lui, venait de passer une première saison réussie avec Figueres au deuxième rang espagnol. Le manager Jorge D’Alessandro a ensuite frappé Ramos avec une demande étrange.

« Parce que j’étais un joueur bon marché, l’entraîneur-chef m’a demandé si je connaissais un autre joueur américain qui, selon moi, nous rendrait meilleurs », a déclaré Ramos. «Et j’ai recommandé Peter.

Vermes a rejoint peu de temps après et a fini par passer quatre saisons avec le club. Lorsque la MLS a commencé, ils se sont retrouvés à nouveau comme coéquipiers, prêts pour les MetroStars. Ils sont même devenus une partie de la tradition de la MLS lorsque la toute nouvelle Acura NSX de Ramos a été volée à la veille du tout premier match de l’équipe, mais pas avant que les voleurs aient fait irruption dans la voiture de Vermes pour la déplacer.

« Je ne peux pas vous dire à quel point Tab était terrifiant. Je veux dire, il était tellement énervé, » dit Vermes. « Je veux dire, il vient de recevoir la voiture. Il vient de l’avoir. Je veux dire, il revient juste du Mexique, et nous roulons partout dans le New Jersey à ce moment-là. »

Maintenant, les deux sont des gestionnaires MLS, un développement qui plaît à Gansler sans fin. Le fait que Vermes soit devenu manager ne surprend pas du tout Gansler. C’est un joueur qui a débuté en tant qu’attaquant de l’équipe nationale américaine et qui a ensuite adapté son jeu pour devenir le défenseur de l’année MLS en 2000.

« Peter n’était pas un technicien accompli, mais il était tout de même totalement efficace parce qu’il était un tel étudiant du jeu et un travailleur acharné », a déclaré Gansler.

Il n’a pas toujours été convaincu de Ramos en tant que manager, mais uniquement parce qu’en tant que joueur, il était si doué techniquement. Gansler a noté que sur les quatre cycles U20 dans lesquels Ramos a entraîné les États-Unis, l’équipe s’est améliorée, même avec le roulement inévitable des joueurs. Gansler a même vu le cycle 2013 de près, en tant qu’assistant de Ramos.

« Je pense que Tab, il lui a fallu un peu de temps – parce qu’il était si doué – pour comprendre que tout le monde n’avait pas tout ce talent dans son berceau », a-t-il déclaré. «Et donc j’ai d’abord pensé, ‘Hmm, je ne sais pas.’ Mais il est de mieux en mieux. «

Gansler a ajouté: « C’est une question d’actifs incorporels. C’est une question de renseignement. C’est une question de travail acharné. Et, vous savez, et je vais commencer à citer Walter Bahr parce qu’il avait un petit dicton. ‘Eh bien, j’ai demandé au gars de boire un verre de l’eau, et il a ouvert la bouche d’incendie. Ces gars-là, ils avaient toutes ces choses en cours. Et c’est pourquoi ils réussissent. «

Lorsque Vermes et Ramos se sont rencontrés en mars, les deux ont admis qu’il n’y avait pas beaucoup d’interaction. Par la suite, Vermes a envoyé un SMS souhaitant bonne chance à Ramos pour le reste de la saison, ne sachant pas à quel point ce sentiment deviendrait chargé.

«Des choses nous arrivent», a déclaré Vermes. « Nous avons vécu tellement d’expériences différentes au fil des ans. »

Cela ne semble pas prêt de se terminer de si tôt.