Le football doit prendre des mesures radicales pour éviter l’effondrement financier à la suite de la crise du COVID-19, poursuivant une voie de changement radical afin de profiter d’un avenir viable, a déclaré à ESPN un grand expert du sport.

Avec la saison 2020-21 à moins de deux semaines en Angleterre, et d’autres grandes ligues européennes devraient également lancer leurs nouvelles campagnes ce mois-ci, le football continue d’être sérieusement affecté par la situation des coronavirus, qui a créé une énorme incertitude dans tous les domaines de la société. pendant une grande partie de 2020. Alors que la majorité des meilleures ligues et compétitions interclubs de l’UEFA ont pu mener la saison 2019-20 à son terme – la France, l’Écosse et les Pays-Bas ont plutôt choisi d’annuler leurs compétitions de championnat – le match revient avec stades encore vides, ou avec juste une poignée de spectateurs payants dans les gradins. Alors que la pré-saison se poursuit, les tests COVID-19 positifs parmi les joueurs – notamment Neymar et Paul Pogba – deviennent une occurrence régulière.

Le professeur Chris Brady, directeur du Center for Sports Business de l’Université de Salford et directeur de la recherche à Sportsology, une entreprise de conseil en sport d’élite basée à New York, a déclaré qu’il pensait que la pandémie pouvait à terme être utilisée comme point de départ pour que le football redéfinisse un modèle défaillant. .

« Le football s’est endormi dans cette situation actuelle en supposant que l’avenir serait celui d’une croissance continue et incontestée », a déclaré Brady à ESPN. « Faux. Le principal défi est maintenant de faire face à la réalité et de changer le modèle commercial pour assurer la viabilité future.

«La plus grande opportunité pour toutes les organisations sportives est de s’engager dans une analyse interne approfondie de la restructuration potentielle de l’organisation et du modèle commercial, qui assurerait la viabilité pour l’avenir après le COVID-19. C’est une opportunité de penser en termes radicaux .

« Comme pour de nombreuses innovations, le » pont brûlant « est une incitation puissante. La perspective d’une crise financière dix fois pire que celle de la récession de 2008 est un pont brûlant. »

En Angleterre, les clubs de Premier League doivent chacun rembourser environ 20 millions de livres sterling chacun aux titulaires de droits de diffusion en raison de l’interruption de la course au titre de la saison dernière, tandis que Manchester United et Liverpool perdent entre 3 et 5 millions de livres à chaque fois. ils organisent un match compétitif sans payer de spectateurs. Ces problèmes de trésorerie apparemment minimes commencent à avoir un impact sur le marché des transferts, le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, citant COVID-19 comme un facteur clé dans l’échec du club à conclure un accord avec Timo Werner avant que l’attaquant du RB Leipzig ne scelle un transfert à Chelsea.

Arsenal, quant à lui, a annoncé 55 suppressions d’emplois le mois dernier, même si Mikel Arteta et son équipe ont accepté des réductions de salaire de 12,5% au cours des 12 prochains mois. Malgré les difficultés financières des Gunners, ils ont néanmoins fait de grands pas sur le marché des transferts pour Willian, Gabriel Magalhaes et William Saliba.

Le directeur général du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, a mis en garde contre l’impact financier auquel tous les clubs sont maintenant confrontés, tandis que Barcelone et le Real Madrid doivent tous deux vendre ou prêter des joueurs avant de faire eux-mêmes des mouvements importants. Pendant ce temps, le paysage menace d’être encore plus sombre dans les ligues inférieures, avec des clubs désespérés pour que les fans soient à nouveau autorisés à franchir les tourniquets pour éviter la menace de faillite.

Les équipes de Premier League ne sont pas les seules à lutter sans revenus de la journée, mais les stades vides signifient que les clubs du monde entier doivent revoir comment ils gagnent de l’argent et comment ils intègrent leurs fans. Laurence Griffiths / .

Les énormes transactions télévisées commandées par la Premier League se répercutent à peine dans les ligues inférieures, les clubs de la Ligue 1 et de la Ligue 2 comptant chacun moins de 1,5 million de livres sterling par an auprès des sociétés de diffusion. Les clubs de Ligue 1 et 2 viennent de convenir de plafonds salariaux dans leurs divisions respectives de 2,5 millions de livres sterling par an en Ligue 1 et de 1 million de livres sterling par an en Ligue 2, mais sans la pierre angulaire des recettes de portail des spectateurs payants, de nombreux clubs professionnels des ligues inférieures le feront. faire face à la ruine financière.

« Dans l’ère post-coronavirus, l’argent sera encore plus difficile à générer et / ou à emprunter », a déclaré Brady, « car il est peu probable que des rassemblements de masse soient possibles aux niveaux précédents, au moins dans les 12 prochains mois, donc privant les clubs d’une grande partie de l’une de leurs sources de revenus. «

Alors pourquoi le football, sans parler de la plupart des autres sports majeurs du monde, est-il confronté à un tel moment de calcul? Pour Brady, c’est le résultat de trop nombreuses années de dépenses au-delà des moyens, mais aussi le résultat d’une mauvaise planification et d’une mauvaise structure interne.

Lisez toutes les dernières nouvelles et réactions de l’écrivain principal d’ESPN FC, Mark Ogden.

« Il est clair que les modèles commerciaux de la plupart des sports au Royaume-Uni, y compris plus de 100 clubs de football professionnels à plein temps, ne fonctionnent tout simplement pas », a-t-il déclaré. « Même avant la pandémie, les deux codes du rugby [league and union], l’athlétisme, le cricket et de nombreux autres sports ont subi de fortes pressions financières et ces pressions financières seront toujours là après la pandémie, mais amplifiées.

«Mais le défi majeur auquel ils sont tous confrontés n’est pas simplement de surmonter la situation actuelle: il s’agit de profiter de ce temps pour restructurer leurs organisations afin qu’elles puissent prospérer à cette époque l’année prochaine, et les années à venir par la suite.

Brady, qui a co-écrit le livre de Carlo Ancelotti, « Quiet Leadership », et qui contribue également au cours de gestion des licences professionnelles de l’UEFA de la Fédération anglaise de football, affirme que la vie en dehors de la Premier League offre peu d’espoir pour certains clubs à moins qu’ils ne soient difficiles, mais évidents , les choix.

« En dessous du championnat EFL, les finances sont encore plus précaires et le défi pour ces clubs est clair – opérer selon leurs moyens », a déclaré Brady. « La disparition de Bury l’année dernière, et d’autres clubs qui ont été dans et hors de l’administration, ne sont pas des accidents. Ils sont le résultat d’une mauvaise gestion financière et opérationnelle.

« Pratiquement tous les clubs qui entrent dans l’administration le font avec des arriérés d’impôts et de salaires. Une idée nouvelle pourrait être de payer les impôts et les salaires à temps. Si cela semble impossible, alors augmenter les revenus ou réduire les coûts, idéalement les deux. »

Malgré le scénario inquiétant auquel de nombreux clubs sont confrontés, Brady pense que les équipes qui ont relevé le défi tôt, ont planifié l’avenir et ont réalisé que le football reviendrait, sont celles qui en sortiront le plus fortes. Un exemple est Manchester United qui, souvent tourné en dérision pour sa recherche agressive de partenaires de parrainage à travers le monde, a pu surmonter la tempête du COVID-19 et planifier des signatures estivales grâce en grande partie au revenu garanti de ses nombreux sponsors.

En 2019, United a déclaré un chiffre d’affaires global de 627 millions de livres sterling et 44% de ces revenus (275 millions de livres sterling) provenaient de revenus commerciaux, y compris un contrat de kit de 75 millions de livres sterling par an avec Adidas et un forfait de 53 millions de livres sterling par an avec Chevrolet pour le parrainage de chemises. . United a également plus de 50 partenariats dits spécifiques au territoire, qui permettent aux entreprises de lier leur marque à celle du club pour un petit paiement annuel, mais ils totalisent tous un grand nombre pour Old Trafford.

L’approche de United les a donc rendus aussi isolés qu’ils pourraient l’être des pires effets financiers du COVID-19.

« Les équipes les plus intelligentes ont été celles qui ont suspendu leur prise de décision à une certitude: nous jouerons à nouveau », a-t-il déclaré. «Tous leurs efforts étaient donc concentrés sur la préparation à chaque fois que ce jour arrivait. De nombreuses organisations étaient gênées de parler d’avantages concurrentiels à une époque tragique, mais les mieux compris que la vie continue.

Il y aura une plus grande acceptation de la valeur de la technologie comme moyen d’améliorer tous les aspects du jeu. Le travail effectué par les diffuseurs pour créer des «fans virtuels» pour remplir les stands vides mènera à des conversations sur l’importance des fans. On se rend peut-être compte que la valeur des fans qui assistent réellement aux matchs est bien supérieure aux simples revenus des jours de match. Les ventes de billets représentant de moins en moins les revenus globaux des grands clubs, il peut être possible de réduire les prix d’entrée des tourniquets et d’augmenter les revenus générés par la restauration et d’autres revenus commerciaux.

« Dans 10 ans, le visage du football aura changé irrévocablement de son visage d’aujourd’hui. Tout comme nous savions en 1992 que l’arrivée de la Premier League allait changer le jeu pour toujours, cette période de perturbations et l’introspection, espérons-le, réfléchie qu’elle encourage. , changez de football.

« Cependant, tout comme en 1992, nous ne pouvons pas être sûrs à quoi ressemblera cet avenir. »