N’importe quel club des meilleures équipes comme Manchester United, Liverpool et Barcelone aux équipes de la ligue inférieure et semi-pro peut produire un équipement terrible. Illustration ESPN

Après avoir compilé et classé les 101 meilleurs kits de football de tous les temps, il était juste que nous ayons à nouveau fait appel aux rédacteurs et éditeurs de football d’ESPN du monde entier pour aider à classer les pires conceptions jamais conçues pour orner un terrain de football.

2 Liés

Mais 101 d’entre eux? Allez, personne ne mérite ça, peu importe à quel point vous aimez les détester. Nous l’avons donc réduit à 39, ce qui correspond exactement à la limite du nombre de designs odieux que nous pouvons gérer en un seul endroit.

Dans le classement, nous avons pris en compte les tenues des équipes de club et nationales et avons pris en compte leurs uniformes à domicile, à l’extérieur et en troisième position.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN? Accéder immédiatement

39. Marseille (troisième) 2011-12

La devise de Marseille, perchée sous le blason du club, se traduit par «Droit au but». Nous allons donc y aller directement: ce kit est horrible. Vous savez quand votre imprimante commence à manquer d’encre et que le document se termine par des lignes hideuses? Eh bien, c’est exactement à quoi ressemble ce désordre rayé orange et bleu d’Adidas. Ils ont cependant atteint les quarts de finale de la Ligue des champions en portant cela, alors nous l’appellerons même.

38. Bastia (troisième) 2013-14

Le port du camouflage est toujours un choix audacieux et est rarement rentable pour quiconque n’est pas un chasseur ou un membre actif des forces armées. Les dieux du football sont clairement d’accord, car la première fois que Bastia a porté ce kit était au Paris Saint-Germain où ils ont été battus 4-0, avec Zlatan Ibrahimovic marquant une volée arrière emblématique et Edinson Cavani passant à travers la défense et autour du gardien de but. Pas étonnant, car aucun des joueurs de Bastia ne pouvait se voir. Incroyablement, le kit extérieur de Bastia la saison suivante était également un motif camouflage. Pourquoi les gens n’apprennent-ils pas?

37. Leon (troisième) 2020

La marque de sport mexicaine Pirma a conçu une chemise qui ressemble à l’écran d’un ordinateur portable après s’être écrasée sous le poids de trop de pop-ups de spam. Le motif désastreux n’a pas un, pas deux, mais CINQ logos de sponsor sur le devant, y compris la pièce de résistance – une énorme publicité sur le ventre pour une entreprise de ciment mettant en vedette un ouvrier du bâtiment.

36. Everton (extérieur) 2010-11

La couleur de ce kit, qualifiée de « rose clair » par le fabricant Le Coq Sportif, était destinée à rendre les joueurs plus visibles les uns aux autres. Il a également été inspiré par le kit du club de la saison 1890-91 lorsque les Toffees ont remporté leur premier de neuf titres de champion. Le milieu de terrain Leon Osman a admis que cela « avait fait un peu de bruit dans le vestiaire » et était un design « courageux », tandis que le directeur général du club, Robert Elstone, a déclaré à l’époque: « Nous voulons que ce nouveau kit aide à amener Everton au prochain. niveau. » Ils ont remporté quatre matchs à l’extérieur cette saison.

Surnommé le « maillot de flic » parce que les épaules rouge et bleu contre un gabarit noir ressemblent aux sirènes clignotantes d’une voiture de police, ce kit 2016 a été publié pour la Copa America. Il s’agit de l’un des seuls kits à prédominance noire que les États-Unis aient jamais portés, ayant auparavant conservé le bleu ou le rouge comme couleurs de route. Des patchs noirs sur la poitrine et un design moulant lui donnaient l’apparence d’une tenue de super-héros bon marché. Ce kit n’a plus jamais été porté.

Quelqu’un chez Nike aime un effet dégradé presque autant qu’il aime les couleurs avec des noms comme «vert électrique», qui sonne comme un club de rock scuzzy de Los Angeles. Ce kit est autant un appel à l’aide qu’autre chose, mais ce n’est même pas le pire design dégradé Nike de cette liste (restez à l’écoute). Il est presque normal que l’Inter ait connu l’une de ses pires saisons de mémoire récente dans ce kit, terminant septième de la Serie A, quittant la Ligue Europa en phase de groupes et passant par trois managers différents dans le processus.

33. Hull City (domicile) 1992-1993

Hull City voulait désespérément que vous les appeliez les Tigres depuis un certain temps. Bien avant que le propriétaire Assem Allam ne déclare qu’il arrêterait d’investir dans l’équipe après que la FA ait bloqué sa tentative de renommer le club « Hull City Tigers » en 2014, nous avions ce vêtement alléchant des fabricants Matchwinner qui ferait du Tiger King, Joe Exotic , jaloux. Incroyablement, Umbro a flirté avec ce design pour la saison 2019-20 avec des rayures tigrées sur le haut des chemises de Hull. À juste titre, ils ont terminé en bas du championnat.

Le rose et le violet sont un look audacieux que peu de gens essaieraient de réussir. Le club avait déjà essayé la combinaison de couleurs comme bande extérieure en 2014, mais a décidé de vraiment augmenter les enjeux de la Coupe de Singapour il y a deux ans en demandant aux fabricants Lotto de gifler le rose au milieu du violet et d’ajouter une bordure florale. Ils ont atteint la finale de la compétition cette année-là, probablement parce que le kit distrayait leurs adversaires.

31. Necaxa (troisième) 2000

La marque de sport mexicaine Eescord a jeté tout ce qu’elle avait sur ce kit, y compris un insigne de club de grande taille et un nom sur le torse. Ils ont également intégré deux images de leur propre logo étoile dans la conception. Et puis au cas où vous ne seriez pas totalement sûr, ils ont mis le surnom de l’équipe « Rayos » (« Lightning ») sur l’autre épaule.

30. Angleterre (étranger) 1996

Rarement un joueur a défini un kit autant que Gareth Southgate, vêtu de gris les mains sur la tête après son échec contre l’Allemagne lors d’une séance de tirs au but qui a conduit les Three Lions à quitter les demi-finales de l’Euro 96 à domicile. C’est la seule fois où l’Angleterre a jamais porté du « bleu indigo », comme les fabricants Umbro l’ont surnommé à l’époque, en remplacement du traditionnel kit rouge. La couleur a été choisie pour aller bien avec un jean, mais elle ne fonctionnait pas du tout dans son objectif principal en tant que kit de football.

Dans les années 1990, Stoke City devait être soucieux de s’assurer que tous ceux qui les voyaient jouer se souviendraient d’eux. Sinon, pourquoi les fabricants Asics arboreraient-ils « STOKE » dans une police géante et ombrée semblable à un premier économiseur d’écran Windows juste à travers le torse? Malheureusement, le lettrage était si massif qu’il était difficile de voir le mot entier en même temps.

Vous seriez pardonné de penser que les fabricants Hummel étaient de grands fans de Minnie Mouse, à en juger par ce kit. Ils l’ont fait pour Recreativo Huelva qui, fondé en 1889, est le plus ancien club d’Espagne. Mais la vérité est la suivante: Hummel a insisté sur le fait qu’ils n’avaient que deux semaines pour assembler les uniformes à la maison et à l’extérieur. Les fans de Recre ont réagi à la tâche urgente en descendant dans la rue en signe de protestation pour implorer le club de changer le design, seulement pour être accueillis par une réponse officielle du club disant qu’ils trouvaient le kit « innovant ».

27. Liverpool (extérieur) 2013-14

La saison 2013-14 a été mauvaise pour les Reds: non seulement ils ont jeté leur meilleur coup à un premier titre en 24 ans, mais ils l’ont fait dans cet horrible kit à l’extérieur. Lors de leur prochain match après la tristement célèbre glissade de Steven Gerrard lors d’une défaite à domicile contre Chelsea, Liverpool portait ce maillot lors du tristement célèbre match « Crystanbul » au Crystal Palace, quand ils ont perdu une avance de trois buts et avec lui, leurs espoirs de remporter le titre. Ce maillot, avec un imprimé en diamant que les fabricants Warrior ont appelé « une interprétation rafraîchie des graphismes présentés dans la bande extérieure de 1989-91 », a été dévoilé avec le hashtag cringeworth « #RiseUpLFC », qui comprend toutes les lettres que vous devez faire « # USlipFC. » Personne ne le dit à Gerrard.

26. CD Palencia (domicile) 2016-17

Le premier de plusieurs kits de concept de nouveauté extravagants dans ce classement, avec l’équipe espagnole de la ligue inférieure CD Palencia s’habillant comme des personnages dans un manuel d’école de médecine. Cette tenue a été choisie pour montrer que les joueurs étaient prêts à «donner leur peau» pour la cause. Il a été créé par Juan Francisco Martin qui, comme nous le verrons plus loin ici, est un spécialiste dans le domaine des étranges kits espagnols. Palencia a remporté les séries éliminatoires pour gagner une promotion au troisième niveau, donc cela a eu l’effet souhaité.

Lorsque la Fédération sud-coréenne de football a publié un badge mis à jour avec un nouveau logo de tigre élégant, ils avaient besoin d’un kit pour correspondre. Ou alors ils ont pensé – ceux d’entre nous qui ont été témoins du kit de 1992 de Hull City (n ° 33) savent que c’est une idée terrible. L’équipe coréenne a finalement obtenu un maillot qui ressemblait à quelque chose que le méchant des «101 Dalmatiens» portait Cruella de Vil. Le kit n’est sorti que plus tôt cette année et n’a pas encore été porté.

Achèteriez-vous le maillot de votre équipe s’il y avait une chance que vous vous repériez dessus? Bien sûr que vous le feriez. Eh bien, c’était l’angle que les Corinthiens voulaient cette saison avec leur troisième kit alternatif; Il superposait des images des moments où leurs supporters « envahissaient » d’autres villes avant les grands matchs: « A Invasao Corintiana » (« L’invasion des Corinthiens ») lors de la finale du championnat du Brésil 1976 contre Fluminense au Maracana et les Coupes du monde des clubs de la FIFA en 2000 et 2012. Le résultat? Des taches sans intérêt.

23. Stevenage (extérieur) 2019-20

Avec le club anglais de la ligue inférieure Stevenage parrainé par le géant de la restauration rapide Burger King, le design des fabricants de kits Macron correspond parfaitement – cela ressemble à la suite d’un accident avec des sachets de moutarde et de ketchup après un voyage au service au volant. Alors que nous parlons de la maison du Whopper, un clin d’œil spécial est dû à Getafe. Le club espagnol avait un kit parfaitement fin ruiné en 2009 par Burger King non seulement avec son logo sur le devant, mais aussi le visage de The Burger King lui-même à l’intérieur. L’idée était que les joueurs fêteraient les buts avec le maillot au-dessus de la tête, à la manière de Fabrizio Ravanelli. La démence.

La plupart des clubs sont synonymes de certaines couleurs aux yeux de leurs fans, et pour les supporters de Dortmund, l’équipe doit porter du noir et du jaune lorsqu’ils jouent devant eux dans le Subtribune. Sauf, c’est-à-dire en 2006, lorsque Nike a changé sans cérémonie les couleurs de la maison en rayures jaunes et blanches. Les fans se sont élevés contre cela, à tel point qu’une nouvelle règle a été inscrite dans les statuts du club garantissant que les couleurs de l’équipe seraient toujours noires et jaunes.

Juan Francisco Martin, concepteur du kit de CD Palencia (n ° 26) est de retour avec une autre spéciale espagnole de la ligue inférieure. C’était le deuxième kit sur le thème du smoking de Cultural y Deportiva Leonesa en deux ans, cet effort 2015-16 ajoutant des détails supplémentaires comme des boutons de manchette au design de la saison précédente. Cela faisait ressembler l’équipe à une équipe de majordomes, mais le fait qu’un pourcentage des ventes de chemises soit allé à Save the Dream – une organisation vouée à l’autonomisation des jeunes athlètes – donne à ce kit apparemment frivole une certaine gravité.

20. Napoli (extérieur) 2014-15

Il y a des endroits où le port du double denim est acceptable; dans un ranch (si vous êtes éleveur de bétail), aux MTV VMA de 2001 (si vous êtes Britney et Justin), sur scène (si vous êtes David Brent dans « Life on the Road » – dans ce cas, « toujours double denim »). Mais c’est totalement inacceptable sur le terrain de football. Napoli a enfreint cette règle de la mode cardinale en autorisant Macron (eux encore) à créer ce combo chemise et short en jean. Le fait que Napoli ait surnommé le kit « Perfect Denim » lors de son lancement en 2014 vous amènerait naturellement à penser que c’était une blague de la taille d’un Brent.

19. AFC Bedale (domicile) 2018-19

Le côté anglais de la ligue inférieure Bedale n’est pas étranger à une tenue de fantaisie. De 2017 à 2019, ils ont publié des kits liés à la saucisse, mais nous pensons que c’est peut-être leur wurst. Inspiré par ses sponsors, la marque de viande locale HECK, Bedale a saisi l’opportunité de faire parler tout le monde de ses kits. Un pourcentage de chaque vente va à Prostate Cancer UK, nous devons donc applaudir cet effort.

Lorsque Puma a habillé l’équipe nationale du Cameroun pour sa campagne de Coupe d’Afrique des Nations 2004 dans ce qui était essentiellement une version footballistique d’un unitard, avec un maillot et un short cousus ensemble, la question n’était pas de savoir comment mais pourquoi? Il n’y a aucune raison évidente de le faire, sauf pour contrarier la FIFA qui, deux ans après que les Lions indomptables se soient fait gifler les poignets pour des chemises sans manches de style basket-ball, est exactement ce qu’il a fait. Sepp Blatter & Co. a condamné le Cameroun à une amende de 154 000 $ et a amassé six points de sa campagne de qualification pour la Coupe du monde 2006, affirmant que les règles de la FIFA exigeaient que le maillot et le short soient des vêtements séparés. Les deux peines ont été annulées en appel.

Avez-vous déjà entendu la phrase « si vous voulez que quelque chose soit bien fait, vous devez le faire vous-même? » C’est ce que la société de jeux allemande Faber Lotto-Service a fait avec l’équipe locale Bochum en 1997. Non satisfait des designs timides de Reebok et Reusch, et sans aucune expérience de la fabrication de kits, Faber s’est fait passer pour un fabricant de sport et a créé ses propres chemises colorées pour la première incursion de Bochum en Coupe UEFA. Les fans détestaient absolument le logo arc-en-ciel de Faber, et la colère collective lorsque le maillot a été dévoilé devant eux était audible.

16. San Jose Clash (domicile) 1996

C’est le premier des deux kits de cette liste de la saison inaugurale de la MLS (quand, si nous sommes honnêtes, chaque chemise était une puante) mais cette bande était l’une des pires. C’est en fait un modèle que Nike a utilisé plutôt paresseusement deux fois de plus, pour les Metrostars de NY / NJ et LA Galaxy, mais avec des combinaisons de couleurs beaucoup plus respectables que le jaune et le bleu sarcelle (le kit Clash’s Away comportait ce que Nike a décrit comme « vert céleri »). Le short noir et les chaussettes à anneaux ne font qu’ajouter à la folie.

Vous savez que la tenue d’une équipe est mauvaise lorsque les fans la surnomment le kit « caca d’oiseau ». C’est ainsi que les fans de Norwich se réfèrent encore à ce maillot fabriqué par Ribero, même si les Canaries l’ont porté lors d’un passage réussi. Ils ont terminé troisième de la saison inaugurale de la Premier League, ont connu une première incursion en Coupe UEFA et ont même remporté une victoire sur le géant allemand du Bayern Munich. Norwich a en fait sorti une chemise en version blanche en 2016-17 en tant que troisième alternative, produite par Errea, qui était un hommage à l’original. Norwich l’a porté deux fois.

Dans notre classement des 101 meilleurs kits, nous avons mentionné Admiral, le petit fabricant de kits basé dans le Leicestershire qui est passé de la fabrication de sous-vêtements dans les années 1900 au kit de la Coupe du monde en Angleterre en 1982. Admiral a vraiment changé le jeu pour les maillots de football, introduisant l’idée d’une réplique produite en série chemises pour les fans et utilisant des designs inhabituels Malheureusement, ils n’ont pas toujours bien fait les choses, et c’était probablement leur pire. L’histoire attribue à Jimmy Herbert, le très apprécié homme du kit Coventry, le cerveau derrière ce kit couleur chocolat.

Lorsque Peter Parker a été mordu par une araignée radioactive, il s’est transformé en Spider-Man. Lorsque l’Atletico Madrid a été mordu par le bogue de Columbia Pictures en 2003, ils ont transformé leur kit en ce gâchis, avec un logo d’araignée géante et une toile couvrant tout le devant du maillot. L’accord avec le studio hollywoodien exigeait que le sponsor de la chemise change d’un match à l’autre chaque fois qu’il y avait un nouveau film à promouvoir. Dans ce contexte, « Spider-Man 2 » se démarque assez bien par rapport à d’autres titres tels que « White Chicks », « Hitch » et « Anaconda » que les joueurs de l’Atletico ont contribué à faire connaître.

Nous donnerons à l’équipe espagnole de deuxième division La Hoya Lorca le mérite d’avoir fait quelque chose que les parents tentent de faire depuis des années: intéresser les enfants au brocoli. Ils ont choisi le légume qui divise parce qu’il était la région d’exportation la plus réussie de Murcie. Il s’agissait en fait de leur deuxième maillot sur le thème du brocoli, après avoir remporté le titre de troisième division l’année précédente. En conséquence, l’équipe a été surnommée « El Brocoli Mecanico » (« Le brocoli mécanique »).

Cette horreur d’une chemise de Brasiliense, un club de la capitale brésilienne, a été lancée pour commémorer la Journée internationale du rock n roll, elle-même créée pour marquer l’anniversaire de Live Aid, le concert-bénéfice musical de renommée mondiale organisé en 1985. Brasilia est la patrie du Brésil. Rock and Roll, d’où la raison pour laquelle ils ont pensé qu’il était approprié de sortir cette chemise avec le crâne et les os croisés et le logo du groupe punk fondateur The Misfits. Ce qui, à bien y penser, est la seule grâce salvatrice de ce maillot.

10. Chelsea (extérieur) 1994-96

À l’été 1995, la signature de Chelsea, Ruud Gullit, a posé dans le maillot domicile de son nouveau club porté par-dessus une chemise de bureau à manches longues, peut-être pour tenter de convaincre les gens que «faire un Gullit» (porter des maillots de football par-dessus une tenue de travail) était le nouveau « faire un Cantona » (remonter le col). Curieusement, cela n’a pas pris de l’ampleur, pas plus que cet horrible maillot gris et orange, que Gullit portait lors de ses débuts à Chelsea lors d’un match amical de pré-saison à Gillingham.

Selon Terry Byrne, l’homme de l’équipement du club à l’époque, l’idée derrière la conception était d’éviter de se heurter aux uniformes à domicile ou à l’extérieur de n’importe quel adversaire, éliminant ainsi le besoin d’un troisième kit alternatif. Eh bien, cela a fonctionné, même s’il y a une raison pour laquelle aucune autre équipe n’a joué en gris et orange.

9. Tampa Bay Mutiny (domicile) 1996

C’était une vraie lutte pour affiner les sélections de la saison inaugurale de MLS; en fait, nous vous recommandons de prendre le temps de tous les vérifier. Le premier kit domicile de Tampa Bay Mutiny se démarque de cet été magique. La couleur de base a été décrite de diverses manières comme le vert lime, le vert chlorophylle et le vert vomi – tous aptes. La marque du club a été influencée par une esthétique de jeu vidéo, c’est pourquoi le lettrage sur le devant est tout droit sorti de Space Invaders.

La mutinerie, dirigée par la star colombienne des États-Unis 94, Carlos Valderrama, a remporté la Conférence de l’Est et le bouclier des supporters de la MLS lors de leur première saison, mais ils n’ont jamais atteint ces sommets et ont finalement été dissous en 2002.

Le sponsor du club anglais de la ligue inférieure Scunthorpe à l’époque était le parc d’aventures Pleasure Island, basé dans la ville balnéaire voisine de Cleethorpes, et ce design rappelle un tour de montagnes russes après avoir mangé trop de barbe à papa.

C’est dommage que le fabricant Alan Ward Sports n’ait pas étendu le motif aux chaussettes, ce qui aurait vraiment complété ce look audacieux.

Si les couleurs originales du Lokomotiv Moscou étaient le vert fluorescent et le rouge des bus de Londres, nous pourrions peut-être oublier celle-ci, mais ce n’était pas le cas; ils étaient simplement rouges et blancs. Selon le club, le changement de couleur au début des années 2000 a été inspiré par les fans qui avaient pris l’habitude de porter des foulards rouges et verts faits maison. Ce design bicolore est le pire combo russe depuis t.A.T.u .. Lokomotiv a terminé sixième de la saison où ils arboraient ce kit.

6. Hearts (extérieur) 2016-17

En juillet 2016, Hearts a dévoilé ce kit extérieur sous le titre « Hearts révèle un nouveau kit extérieur étonnant » et ils avaient raison: les gens étaient stupéfaits.

Il s’agit d’un uniforme qui rend hommage aux débuts du club – en particulier le 5e comte de Rosebery, Archibald Primrose, qui était premier ministre britannique de mars 1894 à juin 1895 ainsi que le 1er comte de Midlothian et président d’honneur des deux Association écossaise de football et coeurs. Ses couleurs de course hippique de rose et de jaune primevère ont été adoptées par l’équipe nationale d’Écosse en 1900, alors Hearts a décidé de faire de même en 2016. Mais il y a une grande raison pour laquelle les kits de football ne ressemblent plus à ça: les gens n’ont pas vraiment pris football que sérieusement. Les buts n’avaient même pas de barres transversales, pour l’amour de Dieu.

Pourtant, la famille d’Earl’s reste des fans de Hearts à ce jour, et son arrière-arrière-arrière-petit-fils, Caspian Primrose, a été une mascotte pour l’équipe actuelle.

Il fut un temps où Nike pensait que ce serait une bonne idée que le candidat GOAT, Lionel Messi, s’habille sur ce qui pourrait être l’anti-GOAT des kits. Ce concept semble avoir été inspiré par un cadre de Nike regardant trop longtemps son cocktail pendant ses vacances dans les Caraïbes, ou peut-être par le bol de salade de fruits au buffet du petit-déjeuner de l’hôtel. Nike a affirmé au moment de sa sortie que l’uniforme de Barcelone avec un effet dégradé orange et jaune était « en l’honneur de la culture, de l’art, du style et de l’architecture de la ville ». Ce raisonnement aurait plus de poids si le modèle n’était pas utilisé par la suite pour le kit extérieur du club du sud de Londres Charlton Athletic deux ans plus tard.

Pep Guardiola a en fait quitté le Barca peu de temps après le dévoilement de ce kit. Coïncidence?

4. Celtic (extérieur) 1991-92

Une chemise terrible pour une saison terrible. Le Celtic a terminé troisième de la Premier League écossaise (qui est traditionnellement une bataille à deux équipes au sommet entre le Celtic et les Rangers) et a été éliminé en demi-finale de la Coupe écossaise et en quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Pire encore, ils sont sortis de la Coupe UEFA 5-2 au total aux mains des ménés suisses Neuchâtel Xamax.

Mais la pire chose à propos de la saison 1991-92 était ce kit. Une base vert lime, une section centrale blanche à bords déchiquetés et ce qui ressemble à une tache tachée d’herbe sur la poitrine et les épaules, les fans de Hoops le détestent encore à ce jour, en partie parce que le sponsor a le bleu et le rouge des archrivals Rangers.

Un partisan du Celtic qui semble assez l’apprécier est l’ancien milieu de terrain de Manchester United (et grand fan des Hoops) Darren Fletcher, qui en a choisi un l’année dernière, mais il n’était pas le seul à l’avoir saisi. En février de cette année, le maillot n ° 10 de Charlie Nicholas a été volé au National Football Museum. Heureusement, l’article a été rapidement retourné, probablement parce que le voleur a vu à quoi il ressemblait en plein jour.

L’artiste basque respecté Dario Urzay a conçu ce kit pour commémorer le retour du club à la compétition européenne et, selon le Guardian, il a été inspiré par l’art du célèbre musée Guggenheim de Bilbao.

Plutôt que d’évoquer le monde de l’art d’avant-garde, cela ressemble plus à un gros plan de corail. Le kit a été porté pendant la pré-saison en 2004 mais n’a pas été revu lorsque Bilbao est revenue à ses rayures rouges et blanches traditionnelles.

Ce plus terne des kits gris, qui ressemble au tapis du bureau régional d’une compagnie d’assurance, a acquis un statut légendaire après avoir été abandonné à la mi-temps dans un match que Manchester United perdait 3-0 à Southampton. Cela le rend déjà digne de notre liste avant d’apprendre le raisonnement du manager de United, Sir Alex Ferguson, selon lequel les joueurs ne pouvaient pas se voir. Il y a peut-être du vrai à cette incroyable excuse alors que le défenseur Gary Neville, qui jouait ce jour-là, a révélé des années plus tard qu’ils avaient en fait un entraîneur oculaire appelé le professeur Gail Stephenson de l’Université de Liverpool. Oui vraiment.

« Nous avions l’habitude de faire des exercices oculaires avant chaque match », a déclaré Neville à Sky Sports plus tôt cette année. « Sir Alex avait été informé par Gail que le gris était la pire couleur possible pour repérer les joueurs avec les fans en arrière-plan. Nous avions un ensemble complet prêt à mettre en place à la mi-temps. »

Le coéquipier de Neville United, Lee Sharpe, n’était pas si sûr que cela dépendait du kit, disant au Guardian: « Je ne sais pas si l’un des joueurs a mentionné le kit. Personnellement, je sentais que nous jouions vraiment mal, et que nous ne pouvions pas ‘ t vraiment blâmer quoi que ce soit ou quiconque sauf nous-mêmes.

United est passé à son kit bleu et blanc à l’extérieur à la pause et a « gagné » la seconde mi-temps 1-0, mais le kit gris a été immédiatement jumelé avec un record final sans victoire en quatre matchs joués.

1. Colorado Caribous (étranger) 1978

Les Colorado Caribous ont peut-être été une franchise de courte durée il y a plus de 40 ans, concourant pour une saison en NASL en 1978, mais ils ont un héritage durable sous la forme de leurs maillots extraordinaires. Les kits domicile et extérieur de l’équipe comprenaient tous deux une palette de couleurs blanc, noir, marron et beige avec des franges en similicuir à houppes sur la poitrine et le dos. Le simple fait d’écrire cette phrase semble bizarre.

Si le kit semble être venu tout droit du ranch, c’est parce qu’il l’a littéralement fait. La conception a été conçue par Jim Guercio, propriétaire du célèbre Caribou Ranch, un studio d’enregistrement dans une grange reconvertie sur une propriété à l’extérieur de Denver qui était fréquentée par des gens comme Elton John et Chicago. Guercio était un génie du marketing qui savait que rendre l’équipe aussi ridicule que possible augmenterait la notoriété. Il a bien compris.

Les pompons dans la conception originale mesuraient une longueur incroyable de 10 pouces et gifleraient les joueurs au visage lorsqu’ils couraient et sautaient, tout en donnant aux adversaires quelque chose sur quoi tirer pour gagner un avantage. Le club les a finalement réduits à 2 pouces, mais a tout de même obligé les joueurs à porter des chapeaux et des bottes géants Stetson alors qu’ils marchaient sur le terrain pour les matchs. « Les gens se moquaient de leurs fesses », a déclaré Guercio à MLSSoccer.com. Les entraîneurs de l’équipe ne s’en sont pas tirés non plus, car ils étaient obligés de porter les chapeaux et les bottes de cow-boy en marge pendant les matchs.

Le tout ressemble à une farce du poisson d’avril, il n’est donc probablement pas surprenant que le 1er avril 2014, les Colorado Rapids aient trompé les fans en annonçant qu’ils ramèneraient l’uniforme «mondialement connu». La fausse annonce présentait des images prises par Garrett Ellwood des joueurs Drew Moor et Deshorn Brown portant le maillot bronzé, qui est notre choix comme le pire des deux kits, mais, en réalité, nous ne faisons que fendre des glands en similicuir.