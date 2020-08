23 h 03 HE

Une coalition de joueurs noirs de la National Women’s Soccer League s’est engagée à continuer de lutter pour le progrès et a exprimé son soutien unifié à l’enquête en cours sur le propriétaire de l’Utah, Dell Loy Hansen, sur des allégations selon lesquelles il aurait utilisé un langage raciste.

De nombreux joueurs de la NWSL ont tweeté la même déclaration de deux panels samedi soir, notamment les coéquipières Crystal Dunn, Jessica McDonald et Lynn Williams du North Carolina Courage, Jamia Fields du Houston Dash, Sarah Gorden des Chicago Red Stars, Midge Purce du Sky Blue FC. et Taylor Smith et Jasmyne Spencer de OL Reign.

La déclaration a été signée comme venant des «joueurs noirs de la NWSL».

Le propriétaire de l’Utah Royals FC de la NWSL, du Real Salt Lake de la MLS et des Real Monarchs de l’USL, Hansen a pris un congé vendredi pendant que la MLS et la NWSL mènent des enquêtes.

Dans une paire d’interviews à la radio locale cette semaine, Hansen a exprimé sa frustration face aux joueurs de la MLS choisissant de ne pas jouer mercredi en solidarité avec les joueurs de plusieurs ligues en réponse à la fusillade par la police de Jacob Blake, un homme noir. Plus tard mercredi, un rapport dans . a détaillé de multiples allégations de propos racistes de Hansen, ce qui a déclenché les enquêtes de la MLS et du NWSL.

« Nous ne sommes plus surpris par les commentaires ignorants faits en réponse aux démonstrations courageuses d’athlètes engagés dans la lutte pour la justice sociale », lit-on en partie dans le communiqué des joueurs noirs.

«Cependant, nous trouvons cela particulièrement inquiétant lorsque ceux qui occupent des postes de direction n’ont pas la capacité de faire preuve d’empathie, de comprendre ou de respecter notre lutte contre le racisme et les meurtres brutaux de Noirs en Amérique.

« Les commentaires de Dell Loy Hansen sont honteux, et nous sommes aux côtés des joueurs des Utah Royals, Real Salt Lake et Real Monarchs alors qu’ils se déplacent pour suspendre et enquêter sur Hansen. »

La déclaration a également exprimé son soutien à la recrue des Royals Tziarra King, qui a critiqué Hansen dans un fil Twitter très partagé mercredi.

« Les messages sur l’inclusion et la diversité sont en totale contradiction avec un propriétaire qui refuse de comprendre la pertinence d’une grève d’un joueur pour l’égalité raciale », a déclaré King dans ses tweets.

« Je suis déçu, mais pas surpris, par le manque de compréhension dans cette situation. »

L’espoir de tout joueur est d’être dans un environnement où il est pleinement soutenu non seulement en tant que joueur, mais surtout en tant que personne. Pour DLH, prendre cette situation très réelle pour la communauté noire et essayer de la renverser et de s’en remettre à lui-même est totalement inacceptable. 1/ – Tziarra King (@tziarra) 27 août 2020

Dans le cadre de la première ligue de sports d’équipe professionnelle à revenir aux États-Unis après que la pandémie de coronavirus a fermé les compétitions en mars, les joueurs de la NWSL ont également été les premiers à jouer depuis la mort de George Floyd en garde à vue le 25 mai. Le soutien visible de le mouvement Black Lives Matter et le choix de la plupart des joueurs de s’agenouiller pendant l’hymne national ont placé la ligue au milieu de la conversation nationale en cours sur l’injustice raciale.

Gorden de Chicago a déclaré à CBS lors de la Challenge Cup qu’elle espérait aider à former une coalition de joueurs noirs dans la NWSL, un espoir qui s’est manifesté d’une voix forte samedi.

« C’est épuisant », a déclaré Gorden à CBS le mois dernier. « Et je pense que c’est la plus grande différence entre être un athlète blanc et un athlète noir, c’est que vous ne pouvez pas l’éteindre. Être un athlète noir, avoir un enfant noir, avoir de la famille et des amis noirs – vous ne pouvez pas désactiver cela. «

La déclaration de samedi n’a donné aucune indication quant à savoir si les joueurs ont l’intention de jouer ou non à l’heure actuelle. Les équipes de la NWSL devraient commencer une saison d’automne abrégée le 5 septembre.