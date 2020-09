Les numéros de chemise peuvent être une chose très précieuse. Il suffit de demander à Birmingham City, qui a décidé de retirer son numéro 22 après que Jude Bellingham a déménagé au Borussia Dortmund cet été … malgré qu’il ne disputait que 41 matchs de championnat pour les Bleus. Il est juste de dire que d’autres clubs ont des numéros de maillot qui ont gagné un tel niveau de respect.

The Toe Poke Daily est là tous les jours pour vous présenter toutes les histoires les plus étranges, le contenu viral le plus original et les produits dérivés les plus magnifiques qu’Internet a à offrir, le tout en un seul endroit.

2 Liés

Le Bayern Munich vient d’annoncer qu’il confie deux de ses numéros de maillot les plus vantés à Serge Gnabry et à la nouvelle recrue Leroy Sane.

Le duo portera respectivement les maillots n ° 7 et 10, prenant ainsi le relais du duo bien-aimé du Bayern Franck Ribéry et Arjen Robben, qui ont tous deux quitté le club l’été dernier.

Cela signale un changement de garde à l’Allianz Arena, en particulier sur les flancs où Gnabry et Sane seront chargés d’être à la hauteur des légendes.

Leroy Sane et Serge Gnabry ont repris les maillots n ° 10 et n ° 7 au Bayern Munich. La prochaine génération 🙌 pic.twitter.com/LyaGEv9eIi – ESPN FC (@ESPNFC) 1 septembre 2020

« Voler » sera un acte difficile à suivre et si l’histoire nous a appris quelque chose, certaines chemises emblématiques sont plus difficiles à remplir que d’autres.

Souvent cité comme le numéro de maillot le plus lourd à hériter, il est prudent de dire que les habitants du numéro 7 de United ont été un sac mélangé au fil des ans.

En termes simples, pour chaque George Best *, il y a un Memphis Depay. Pour chaque Cristiano Ronaldo, il y a un Luis Antonio Valencia. Pour chaque David Beckham et Eric Cantona, il y a un Angel Di Maria et Alexis Sanchez.

(* Best portait en fait la chemise n ° 11 pour United le plus souvent, mais vous comprenez ce que nous faisons)

Lorsque Cristiano Ronaldo a mis fin à sa décennie dorée au Real en 2018, le successeur choisi de son maillot n ° 7 a soulevé plus que quelques sourcils interrogateurs.

Plutôt que Gareth Bale, Isco ou Marco Asensio, le numéro a été remis à la nouvelle recrue Mariano Diaz, qui était récemment revenu dans son club d’enfance après un séjour de 14 mois à Lyon.

Diaz a fait 13 apparitions en championnat, principalement en tant que remplaçant, et a marqué trois buts sous le maillot avant qu’Eden Hazard n’arrive et ne lui enlève l’été suivant – et ce n’est pas comme si le galactico belge s’était beaucoup mieux comporté depuis.

Maillot n ° 14 d’Arsenal

Il va sans dire que Henry sera à jamais une légende d’Arsenal. L’attaquant en soie est sans doute le plus grand joueur de tous les temps des Gunners, avec son maillot n ° 14 devenant emblématique de son héritage.

Par conséquent, après avoir porté le n ° 32 au cours des deux saisons précédentes, il était plutôt courageux de Theo Walcott d’adopter l’ancien maillot de Henry pour la campagne 2008-09, juste un an après le départ du Français pour Barcelone.

Il serait déraisonnable de suggérer que Walcott (qui n’avait que 19 ans à l’époque) ait fait un hachage complet en imitant son prédécesseur, mais il est également juste de dire qu’il ne s’est jamais vraiment rapproché non plus.

Chemise n ° 9 de Newcastle

Certains grands attaquants ont porté le numéro 9 pour les Toon, comme Kevin Keegan, Les Ferdinand et Andrew Cole l’ont tous fait dans le passé.

Cependant, il n’y a qu’un seul homme qui vous vient vraiment à l’esprit lorsque vous envisagez ce numéro sur un terrain de rayures noires et blanches: Alan Shearer, recordman de tous les temps pour le club et pour la Premier League aussi.

C’est un fait malheureux que tous les héritiers ultérieurs de la chemise de Shearer ont été immédiatement accablés par l’espoir de livrer des objectifs à gogo, et Obafemi Martins, Andy Carroll, Papiss Demba Cisse, Dwight Gayle, Salomon Rondon et Joelinton ont tous été jugés quelque peu désireux, même s’ils varient. degrés.

Certains des plus grands attaquants du match ont eu l’honneur de porter le maillot n ° 9 de Milan, y compris non pas un mais deux vainqueurs du Ballon d’Or, Marco van Basten et George Weah.

Il y a aussi Patrick Kluivert, Roberto Baggio, Jean-Pierre Papin, Gianluigi Lentini, Gunner Nordahl – la liste est longue.

Malheureusement, Pippo Inzaghi est peut-être le dernier grand bastion du maillot estimé des Rossoneri et il a pris sa retraite en 2012. En effet, depuis lors, aucun attaquant milanais n’a jamais été autorisé à porter le maillot n ° 9 pendant plus d’une saison.

Le maillot a été passé entre neuf attaquants au cours des huit années qui ont suivi, Alexandre Pato, Alessandro Matri, Fernando Torres, Mattia Destro, Luiz Adriano, Gianluca Lapadula, Andre Silva, Gonzalo Higuain et Krzysztof Piatek avec seulement 42 buts à eux deux.

Il convient peut-être également de noter que 26 de ces buts ont été marqués par Higuain, Lapadula et Silva combinés, les autres n’ayant pas réussi à franchir la barre des cinq buts. Des trucs misérables.

Chemise n ° 10 de Barcelone

Nous pourrions être confrontés à une situation dans les semaines à venir où le maillot n ° 10 du Barca sera disponible pour la première fois en 13 ans.

Si Lionel Messi fait l’impensable et décide de s’éloigner de sa maison spirituelle des deux dernières décennies, il y aura sûrement un énorme tourbillon tourbillonnant qui s’ouvre avec son numéro d’équipe important à l’épicentre. Le plus lourd des manteaux lourds.

Il y a des rumeurs selon lesquelles Martin Braithwaite est déjà en lice pour retirer le maillot n ° 10 des mains de Messi, mais nous ne sommes pas sûrs que quiconque ayant déjà joué pour Middlesbrough devrait être autorisé à remplacer le plus grand footballeur qui ait jamais existé. Cela ne semble pas juste.