Les héros vainqueurs de la Ligue des champions du Bayern Munich sont rentrés chez eux lundi après leur victoire 1-0 lors d’une finale tendue contre le Paris Saint-Germain, mais, naturellement, ils ne sont pas arrivés à l’accueil enthousiaste qu’ils méritaient.

Les géants allemands ont remporté leur sixième Coupe d’Europe à Lisbonne pour ajouter aux triomphes de Bundesliga et de DFB-Pokal qu’ils avaient déjà scellés cette saison, remportant le triple pour la deuxième fois de leur histoire.

Le Bayern, meilleur buteur de la compétition avec 43 buts, est également devenu la première équipe à devenir championne d’Europe à avoir remporté chacun de ses matchs en route pour remporter le trophée.

🗣️ Ministre-Président @Markus_Soeder: « Toute la Bavière est fière. » Nos triples gagnants ont été chaleureusement accueillis après leur retour à Munich Munich

Mais, en raison des mesures de distanciation sociale en place pour lutter contre la pandémie de coronavirus – quelque chose que le Bayern a lui-même intégré dans ses propres activités à un stade précoce – les célébrations ont été plutôt discrètes.

Il est bon de savoir que même les footballeurs superstars aiment presser leur téléphone contre la fenêtre pour filmer l’atterrissage de l’avion.

Markus Soder, ministre-président de Bavière, était sur place pour rencontrer les joueurs lors de leur débarquement.

Le meilleur buteur de cette saison, Robert Lewandowski, a été l’un des premiers à recevoir un retour en terre ferme.

Avec leur bagage à main en remorque, l’équipe complète s’est ensuite réunie sur la piste pour une photo socialement distante à côté du trophée.

Alphonso Davies, le premier Canadien à avoir participé à la Ligue des champions et peut-être le seul joueur du Bayern à être suivi par Drake, a pu mettre la main sur l’argenterie avant de monter dans le bus avec Manuel Neuer.

N’ayant nulle part pour les supporters pour saluer les joueurs à l’aéroport ou un défilé de bus à ciel ouvert pour montrer le trophée, une poignée de fans hardis ont dû se contenter d’apercevoir leur équipe bien-aimée depuis la clôture périphérique de l’aéroport.

📍 München 🏆

La précieuse cargaison du Bayern a été acheminée par la sécurité de l’aéroport.

Le trophée a ensuite été ramené à l’Allianz Arena, où les personnes rassemblées ont fait de leur mieux pour applaudir les vainqueurs de retour du Bayern.

C'est la maison. ❤️ 🏆

« Nous avons fait un voyage incroyable à Lisbonne », a déclaré le directeur général du Bayern Karl-Heinz Rummenigge en s’adressant à l’équipe.

« Ce qui se trouve ici sur le terrain est ce qui définit ce club – une fraternité entre l’équipe et tout le personnel. C’est l’unité que nous voulons toujours voir au FC Bayern. »

Pendant ce temps, il y avait un air abattu à Paris alors que les joueurs battus du PSG rentraient également chez eux.

Après un vol depuis le Portugal, Kylian Mbappe et le reste de l’équipe de Ligue 1 sont retournés au Parc des Princes pour un débriefing après le match.

Neymar a retrouvé son fils, David, qui ne semblait pas gêné que sa médaille souvenir soit en argent plutôt qu’en or.

En effet, l’atmosphère a de nouveau été tamisée alors que le PSG a été applaudi dans le stade par un nombre modeste d’amis et de membres de la famille, les supporters étant empêchés de se rassembler à l’extérieur.

Gotze, le dernier footballeur à abandonner son argenterie

Il a peut-être marqué le but de la victoire lors d’une finale de Coupe du monde, mais il semble que la pression de jouer lors de la grande occasion pèse encore de temps en temps sur Mario Gotze.

Gotze participait à un événement à Cologne cette semaine où il était officiellement reconnu pour son travail caritatif en dehors du football.

Cependant, après avoir reçu l’Ordre régional du mérite du premier ministre de l’État, Armin Laschet, l’ancien attaquant du Borussia Dortmund et du Bayern Munich a laissé sa médaille s’échapper de son cas.

Alors que Gotze posait avec sa médaille fièrement exposée à l’extérieur de la salle, l’emblème en forme d’étoile a glissé de son étui de présentation et est tombé au sol – bien que, heureusement, il n’ait pas été endommagé.

« C’est un grand honneur pour moi de recevoir l’Ordre du mérite de Rhénanie du Nord-Westphalie », a écrit Gotze sur Instagram. « Je trouverai un endroit sûr pour la médaille afin de ne plus la laisser tomber. »

Ce n’est pas tout à fait Sergio Ramos qui jette la Copa del Rey sous un bus, mais c’est un autre exemple de footballeurs laissant l’argenterie leur échapper.

Pimentez votre poulet avec la « sauce Sancho »

Nando's et Nike se sont associés à @ Sanchooo10 pour le lancement de sa propre sauce piquante PERi-PERi, sur mesure et exclusive, nommée «Sancho Sauce».

Si vous cherchiez la confirmation ultime que Jadon Sancho a réussi sur la scène du football d’élite, la preuve est maintenant sur nous.

L’ailier très convoité de Dortmund s’est associé à la chaîne de restaurants de poulet Nando’s pour créer sa propre bouteille de sauce piquante épicée.

La sauce exclusive Peri-Peri s’appelle « Sancho Sauce » et est une concoction sur mesure faite selon les spécifications de condiment de poulet de l’ailier anglais de choix – chaleur moyenne avec des jabs enflammés de barbecue et d’ananas.

Malheureusement, la sauce Sancho n’est pas disponible à l’achat et ne devrait pas honorer les tables de Nando car elle fait partie de la promotion d’un prochain kit Nike et du lancement de chaussures.

Cependant, les fans pourront gagner eux-mêmes une bouteille en édition limitée lorsque le défi des réseaux sociaux #ShowYourSauce de Nando sera lancé cette semaine.