C’est incroyable à penser, mais il y a un précédent pour que Barcelone et Lionel Messi se retrouvent devant le tribunal pour leur dernière bataille, qui s’est intensifiée mardi lorsqu’il a informé le club qu’il voulait quitter après près de 20 ans de service. Que les positions adoptées par les deux parties – le génie blessé contre la version moderne du Keystone Kops – signifient qu’à moins que quelqu’un ne cligne des yeux, ils finiront à nouveau là-bas est littéralement stupéfiant.

De Josep Bartomeu, en passant par le « cerveau » du football et le directeur sportif Pep Segura, en passant par le malheureux Quique Setien, son entraîneur adjoint Edu Sarabia et maintenant, le « secrétaire technique » survivant, Ramon Planes, je ne peux pas vraiment imaginer comment ils ont eu le culot de se regarder dans le miroir ce soir, demain ou dans les mois à venir. Ils ont, cumulativement, pris l’amour et le dévouement de Leo Messi pour le club qu’il a fait grand, et l’ont à peu près sali.

Cependant, nous y sommes. Le fait est que mon argument, étant donné qu’il implique un précédent historique précis, une bonne orientation, de la maturité et une vision, sera probablement ignoré par Bartomeu et ses acolytes, mais ici ne va rien.

Le malheur et la discorde entre les deux équipes, ainsi que l’ineptie persistante du club, signifient qu’il est temps pour Messi de quitter Barcelone.

Lorsque le conseil d’administration de Joan Laporta a décidé en 2008 que Messi était « trop ​​important » pour la révolution de velours qui se déroulait à Barcelone, maintenant qu’ils avaient promu un entraîneur de l’équipe B nommé Pep Guardiola dans la première équipe, pour qu’il puisse à la médaille d’or olympique du football pour l’Argentine à Pékin, le conflit a été prolongé, mal jugé, de mauvaise humeur et s’est terminé par une décision en faveur du club par le tribunal arbitral du sport. La compétence juridique définitive.

À l’époque, le président du club, qui a toujours été un grand critique de ce conseil d’administration et de leur chef, Bartomeu, se trouvait dans une situation qui lui paraissait aussi « rock and hard » que l’actuel fait à ceux qui sont au pouvoir à Camp Nou. Quelques années sans trophées, une équipe atrophiée et le risque, qui en 2008 semblait être un risque énorme même pour Guardiola, de promouvoir un garçon-merveille non testé au détriment d’un vainqueur éprouvé comme Jose Mourinho – Laporta désespérément voulait que la nouvelle saison, qui prévoyait de se qualifier pour la Ligue des champions, commence avec Messi en équipe première. Pas de risque de blessure en Chine.

Guardiola a pris l’un des grands risques de tous les temps du football moderne et, juste à la porte en tant que grand patron, a défié ses employeurs, a dit à Messi qu’il devait aller en Chine, a fait valoir que Laporta était malheureuse, puis a récolté les avantages lorsque le le fier petit Argentin a ébloui aux Jeux Olympiques, a remporté la médaille d’or puis est revenu exploser comme la version footballistique d’un atome puissant pendant les 12 années suivantes.

Certes, si Barcelone abandonne désormais son droit de pointer vers le contrat de Messi, qui dure jusqu’à la fin juin prochain, et évite une bataille juridique pour faire valoir sa supériorité contractuelle, ce n’est pas comme si Messi allait partir quelques semaines pour faire un bond. retour plein de gratitude. Ceci, s’il part, est la fin – du moins en termes de jeu. Mais le « burofax » de Messi au club mardi ne demande pas simplement qu’il soit autorisé à partir, c’est-à-dire via un club qui l’achète à un tarif raisonnable, cela suggère qu’il a toujours accès à une clause « sortir de prison gratuitement » dans son contrat. qui a expiré en mai dernier.

Si « Team Messi » choisit de faire valoir cette idée devant le tribunal, Barcelone est, actuellement, déterminé à riposter. Et donc, je pense, ma comparaison avec l’été acrimonieux de 2008 tient bon.

Messi a déjà eu des différends avec les dirigeants et le conseil d’administration de Barcelone, mais cette fois, il se sent totalement différent compte tenu de la direction du club et du manque de respect qu’ils lui ont montré. MANU FERNANDEZ / POOL / . via .

Ce à quoi Pep Guardiola a été témoin en 2008, même lorsque Messi n’avait que 21 ans, était un gars qui était brisé, très abattu dans les décharges et susceptible de garder rancune. Guardiola l’a vu, l’a compris et a fait un pari massif que quoi qu’il se soit passé aux Jeux olympiques cette année-là, cela pourrait à peine être pire que de priver Messi de quelque chose qu’il méritait non seulement, mais qu’il savait qu’il méritait.

Quel est le scénario pour les courtiers en puissance de Barcelone en 2020 s’ils obligent Messi à rester contre sa volonté ou, pire encore, à saisir le tribunal pour faire valoir leur droit de ne pas lui accorder la liberté ou la liberté à un prix équitable?

Les pragmatiques qui disent « encore, personne n’est plus grand que le club même si c’est Messi » peuvent être écartés comme ne sachant absolument rien sur cette situation ou ses protagonistes. Messi, malheureux, à demi-effort, négociant à la mi-saison avec une foule de clubs, peut-être dépouillé de la capitainerie et verrouillant des bois avec un nouvel entraîneur au nez dur et manquant de subtilité comme Ronald Koeman, est une perspective désastreuse.

Non pas qu’il devrait être autorisé à partir simplement parce qu’il boudera, bien sûr; Je ne préconise pas cela. Il devrait être autorisé à partir car il mérite de maximiser ses deux dernières années magnifiques dans une atmosphère compétitive et exigeante où l’excellence quotidienne est exigée de chaque employé. Plus que cela: il devrait être autorisé à y aller, soit gratuitement, soit pour un prix symbolique, car Messi est tellement au-dessus de votre superstar commune ou du jardin que le public du football – j’entends par là les fans, les autres joueurs, les entraîneurs, les médias, les sponsors et toute autre circonscription qui aime notre sport – méritent de le voir prospérer, heureux, dévastateur, engagé, couronné de succès et testé pour les trois ou quatre prochaines années.

Les 12 prochains mois, surtout si ce conseil reste en poste jusqu’aux élections obligatoires de l’été prochain, promettent d’être, pour Messi, une perte de temps d’or.

Ce qui rend tout cela tellement plus désastreux pour Barcelone et tous ceux qui se soucient d’une note pour le club, c’est que le conseil d’administration a regardé les phares venant en sens inverse, comme un lapin particulièrement idiot et têtu, pendant de nombreux mois. Perdre une superstar, Neymar, en raison d’un manque total de capacité à interpréter une situation ou à faire quoi que ce soit à ce sujet, peut être considéré comme insouciant, mais répéter le modèle avec le plus grand joueur de tous les temps est simplement une ineptie à une échelle gargantuesque. J’entends par là que lorsque, en octobre 2016, Neymar a rejeté une amélioration de contrat, ce qui aurait signifié une clause de rachat considérablement augmentée (par rapport aux 222 millions d’euros inscrits dans son contrat), le conseil d’administration de Barcelone semblait totalement inconscient du fait que cela était un message clair: «J’AI L’INTENTION DE PARTIR AU MARCHÉ DES TRANSFERTS DE L’ÉTÉ PROCHAIN». Lettres majuscules destinées.

Jusqu’à ce que le PSG dépose les 222 millions d’euros dans les bureaux de la Liga à Madrid et emmène le génie du jeu de Barcelone dans la capitale française, la hiérarchie du Camp Nou a continué à se comporter comme l’empereur avec de «nouveaux vêtements». Tout le monde savait qu’ils avaient été dénudés, mais ils se vantaient de porter des costumes à plumes de paon. Que ce scénario se répète, à peine trois ans plus tard, et avec un talent (et un atout) de tous les temps comme Messi, défie toute croyance. En fait, s’il y avait une justice du football dans le monde, cela devrait être une infraction pénale, même si cela n’aboutissait qu’à la probation ou au rangement des déchets en bordure de route.

Lorsque les employés de Messi ont négocié son dernier renouvellement de contrat en 2017, ils ont suffisamment négocié pour obtenir une clause indiquant que chaque été, à partir de mai 2018, il serait autorisé à partir gratuitement s’il le disait simplement au club avant la fin du mois de mai. qu’il voulait quitter le club.

Encore une fois, à quel point les dirigeants du Camp Nou avaient-ils besoin de plus de clarté, c’est qu’il était déjà dans l’esprit de Messi qu’un moment, comme cette semaine, pourrait venir où l’ineptie du club et l’intérêt personnel de certains titulaires de charge le forceraient à dire « Je suis trop bien pour toi – je pars. » Depuis le moment où l’entourage de Messi a quitté le bureau de Bartomeu en 2017, lui et ses acolytes auraient dû utiliser à peu près toutes les heures de travail pour mettre en place des joueurs, des stratégies, des habitudes, des décisions et des attitudes qui garantissaient que Messi était heureux et resterait au club jusqu’à ce qu’il retraité. Au lieu de cela, ils ont si mal joué qu’ils ont rendu malade le gars. Ils lui ont fait abandonner à la fois son amour et sa loyauté envers le FC Barcelone – des choses qu’il a déclarées à plusieurs reprises et avec pugnacité.

Cela s’apparente au pape se déclarant athée ou aux fans de Manchester United votant Leeds leur deuxième équipe favorite.

Il y aura un tumulte d’opinions en colère à suivre. Tout, de « Messi est déloyal » et « il ne peut pas dicter les conditions au club », « le président Bartomeu doit démissionner » et « des élections immédiates sont vitales! » Mais ne perdons pas de vue le fait que cet homme, quel que soit le club que vous aimez, a illuminé nos vies au cours des 15 dernières années.

Messi est là-haut, au moins, avec Muhammad Ali, Michael Jordan, Juan Manuel Fangio, Jack Nicklaus, Tiger Woods, Rafa Nadal et Roger Federer – nommez votre sport, nommez votre légende. Messi leur correspond. En fait, je vous mets au défi de dire que votre vie n’a pas été meilleure, plus brillante, plus aventureuse, plus amusante, après avoir regardé Messi pendant son séjour à Barcelone. Ne laissez pas cela être obscurci.

Deux des rares choses que les sceptiques ont lancées à Messi ont été sa préférence, jusqu’à présent, pour être un homme d’un seul club, un argument contre lui que j’ai toujours trouvé faux. Seuls les plus grands excellent quand ils passent toute leur carrière au même endroit, faisant les mêmes choses mais restant absolument impérieux.

Ensuite, il y a le truc de la Coupe du monde. Non, il ne l’a pas gagné, mais oui, la Ligue des champions est maintenant un tournoi beaucoup plus important, beaucoup plus prestigieux et l’idée absurde que Maradona a remporté sa Coupe du monde à lui seul a été un trope ennuyeux.

Cependant, personne ne niera que Messi aspire à ce trophée. Autant prouver son amour et son dévouement pour l’Argentine, je crois, que pour satisfaire toute soif personnelle de gloire. À l’heure actuelle, je vous parie que la façon dont Barcelone, lundi, a écarté le meilleur ami de Messi dans le football, Luis Suarez, a eu une influence sur lui pour faire ce mouvement si rapidement. Mais je parie aussi que ce qui est au cœur de son dégoût pour les normes au Camp Nou, c’est son désir de s’entraîner et de jouer dans un club de football ultra-compétitif chaque semaine entre maintenant et quand l’Argentine, espérons-le, concourra pour le Mondial 2022. Tasse. Son dernier, je suppose, en tant que footballeur international de compétition.

jouer

1:47

Craig Burley évalue l’avenir de Neymar au PSG et explique pourquoi un retour à Barcelone n’est pas la solution.

Alors, où aller ensuite: Manchester City? PSG? Inter Milan? Inter Miami? Je ne sais pas quelle est sa préférence, mais ce mouvement ne s’est pas produit sans lui, du moins mentalement, choisissant où il aimerait être lorsque la saison recommencera.

Man City? Eh bien, c’est un havre de paix, et dans une ligue qu’il adorerait, même si je suis sûr que Guardiola, compte tenu de son souhait que City fasse pression sur les équipes, serait en fait l’auteur d’un mouvement de City pour Messi. Ce seraient les propriétaires, et qui pourrait contester leurs intentions?

PSG: s’ils pouvaient unir Messi, Neymar, Kylian Mbappe et Angel Di Maria dans la même équipe, alors par Dieu, quiconque n’est pas fasciné par cette perspective a besoin d’aide.

Inter Milan: pas la bonne ligue, pas le bon club, mais une équipe qui a essayé, si fort au fil des ans pour obtenir Messi.

Inter Miami: Non, juste non. La ville et le projet pourraient l’intéresser, mais le standard, à la fois de coéquipier et d’opposition, ne correspond pas à ce dont il a besoin actuellement.

Bref, il a un gros match à gagner en premier. Un dans lequel, s’ils ont de la décence, le conseil d’administration de Barcelone se sauvera des dizaines de millions d’euros en concédant gracieusement et en disant « nous avons foiré Leo, nous acceptons qu’il soit temps pour vous de partir, merci, bonne chance et que Dieu vous bénisse . » Malheureusement, cependant, les Kops du Camp Nou Keystone sont plus susceptibles de courir en se fracassant les uns les autres et de laisser la situation empirer, pas mieux.