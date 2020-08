Lionel Messi a déclaré à Barcelone qu’il n’assisterait pas aux tests de coronavirus dimanche ou à l’entraînement de pré-saison lundi, ont déclaré des sources à ESPN.

Messi a officiellement informé le Barca mardi qu’il avait l’intention de quitter le club cet été en utilisant une clause de son contrat qui lui permettrait de partir à la fin de la saison sans que sa clause de libération de 700 millions d’euros ne soit payée s’il informait le club dans un délai spécifique. limite de temps.

Alors que le Barça pense que cette période avait expiré en juin, l’équipe juridique de Messi soutient que la clause est restée valable jusqu’à cette semaine en raison de la fin retardée de la campagne.

Il y a un sentiment que la participation à des séances d’entraînement avant la saison 2020-2021 pourrait avoir un impact juridique sur son affirmation selon laquelle il a déjà mis fin unilatéralement à sa relation contractuelle avec le Barça.

Messi a évalué la situation avec ses conseillers et a informé le club samedi après-midi qu’il ne subirait pas de test de coronavirus aux côtés de ses coéquipiers.

Les joueurs impliqués dans la campagne de la Ligue des champions de Barcelone ce mois-ci – y compris leur désastreuse défaite 8-2 en quart de finale contre le Bayern Munich – devraient commencer à travailler avec le nouvel entraîneur Ronald Koeman lundi.

Le refus de Messi de se présenter aux tests et à l’entraînement soulève la perspective d’une confrontation gênante et continue entre le joueur et le club.

Messi ne s’est pas encore exprimé en public, bien que des sources aient déclaré à ESPN qu’il devrait le faire à un moment donné.

Jeudi, des sources ont déclaré à ESPN que le président du Barca, Josep Maria Bartomeu, était prêt à démissionner de son poste si cela signifiait que le joueur changerait d’avis.

La décision de Messi de partir, cependant, est considérée comme ferme, les favoris de Manchester City pour le signer.

Des sources ont déclaré à ESPN que City est convaincu que Messi renoncerait aux efforts de toute autre équipe pour le signer.

Son désir est de mettre fin à sa relation avec le Barça de la meilleure façon possible, et vendredi, lui et ses avocats ont demandé une réunion pour entamer les discussions sur son départ.

Le club insiste cependant sur le fait qu’il a un contrat jusqu’en 2021 et que le seul moyen d’y mettre fin est de payer sa clause libératoire de 700 millions d’euros.