Le gardien des Tigres Nahuel Guzman manquera probablement le match de ce week-end. Photo de Rich Graessle / Icon Sportswire via .

Le gardien de but des Tigres Nahuel Guzman a été testé positif au COVID-19 pour la cinquième fois, selon des sources d’ESPN au Mexique, le président du club plaidant pour que le cas du joueur de 34 ans ne soit pas amplifié.

L’Argentin Guzman n’a pas joué depuis le 12 août après avoir contracté le coronavirus, ce que le joueur a confirmé, et est maintenant susceptible de rater le match de Liga MX de samedi contre Chivas, après avoir été testé positif pour une quatrième et maintenant cinquième fois ces derniers jours.

« [The family] est en parfait état et Nahuel sort de l’autre côté, il va bien, il s’entraîne ce qu’il est capable », a déclaré le président des Tigres Alejandro Rodriguez aux journalistes.« Il a des ordres très stricts des médecins de ne rien faire qui soit pas bon pour lui donc il récupère vite et quand il sort négatif, il est plus près de revenir pour garder le but des Tigres. «

Guzman a déclaré mardi dans un Instagram Live qu’il pensait qu’il aurait pu contracter COVID-19 lors de son émission YouTube « Nandas Radio », à laquelle l’ancien joueur des Old Boys de Newell invite des invités.

Mais Rodriguez pense que les médias recherchent des joueurs pour trébucher et ont mis en garde contre le jugement.

« En étant réalistes, les médias attendent un trébuchement, un petit péché pour pouvoir généraliser et nous ne voulons pas cacher les choses, mais nous ne voulons pas non plus magnifier aucun cas en particulier », a déclaré Rodriguez. « Il y a des joueurs qui sont plus connus que d’autres et qui sont exposés à ce type de situations. »

Guzman et le gardien de deuxième choix des Tigres, Miguel Ortega, avaient tous deux été initialement testés positifs. Et avec le gardien des moins de 20 ans du club également blessé, Carlos Galindo, 20 ans, a été ramené à Tigres après avoir été relâché. Il a joué dans la défaite 3-2 de l’équipe contre Toluca et le match nul 1-1 contre Pumas, mais sera probablement sur le banc avec Ortega maintenant récupéré.

Pendant ce temps, le défenseur des Tigres Jorge Torres Nilo est retourné à l’entraînement mercredi après avoir été testé négatif au COVID-19, étant absent de l’équipe depuis le 16 août.