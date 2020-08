Il Agréable a remporté à domicile 2-1 leur premier match de Ligue 1 disputé ce dimanche Riviera d’Allianz. Avec ce résultat, l’équipe Nizardo est troisième avec trois points et le Racing de Lens dix-septième sans point dans le casier après le match.

23/08/2020

On à 19:06

CEST

.

Le jeu a commencé de manière excellente pour lui Racing de Lens, car il a su profiter de l’occasion et a réussi à franchir le filet de son adversaire avec un but du point de penalty de Kakuta à la 11e minute. OGC Nice avec un objectif de Gouiri à la 23e minute, terminant la première mi-temps 1-1 sur le tableau de bord.

Dans la deuxième période est venu le but de l’équipe locale, qui a augmenté le score avec un nouveau but de Gouiri, qui a ainsi réalisé un doublé à la 75e minute, terminant le match sur un résultat de 2-1.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur du Agréable a donné accès à Pelmard, Ndoye, Guessand, Sylvestre et Brûleur pour Robson Bambu, Thuram-Ulien, Dolberg, Claude Maurice et Lotomba, Pendant ce temps, il Lentille a donné le feu vert à Jean, Banza, Mauricio et Sylla pour Sotoca, Ganago, Kakuta et Boura.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes, deux pour Dante et Kamara, de l’équipe locale et trois pour Médina, Cahuzac et Boura, de l’équipe visiteuse.

Il OGC Nice occupait la troisième place avec trois points après la dispute de ce duel de la première journée de Ligue 1, tandis que le Racing de Lens il s’est classé dix-septième sans aucun point au classement.

Le deuxième jour, OGC Nice jouera contre lui Racing Strasbourg loin de chez soi, tandis que le Racing de Lens fera face au Paris S. Germain dans leur stade.

Fiche techniqueOGC Nice:Benítez, Dante, Robson Bambu (Pelmard, min.33), Kamara, Lotomba (Burner, min.92), Schneiderlin, Lees Melou, Thuram-Ulien (Ndoye, min.68), Gouiri, Dolberg (Min.91) ) et Claude Maurice (Sylvestre, min 92)Racing de Lens:Leca, Badé, Medina, Gradit, Doucoure, Cahuzac, Kakuta (Mauricio, min.68), Boura (Sylla, min.78), Michelin, Ganago (Banza, min.61) et Sotoca (Jean, min.61)Stade:Riviera d’AllianzButs:Kakuta (0-1, min. 11), Gouiri (1-1, min. 23) et Gouiri (2-1, min.75)