Il Lyon consolidé une grande victoire après avoir battu 4-1 à Dijon pendant le match qui s’est tenu dans le Parc Olympique Lyonnais ce vendredi. Après le résultat obtenu, l’équipe lyonnaise est deuxième, tandis que la Dijon Il est dix-neuvième après la fin du match.

28/08/2020

On à 23:06

CEST

.

Le match a commencé de manière excellente pour l’équipe visiteuse, qui a réussi à prendre de l’avance dans le vif avec un objectif de Scheidler dans la minute 14. Cependant, le Olympique de Lyon mettre les tables établissant le 1-1 grâce à un but de pénalité de Depay à 39 minutes. Plus tard, ils sont revenus marquer les lieux grâce à un autre Depay à la 45e minute qui a laissé un 2-1 en faveur de Lyon. Il a ajouté à nouveau l’équipe locale avec un but dans son propre but de Lautoa juste avant le coup de sifflet final, spécifiquement à 45 ans, terminant la première mi-temps avec un score de 3-1.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe lyonnaise, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un nouveau but de 11 mètres de haut. Depay, réalisant ainsi un triplé à 66 minutes, mettant ainsi fin à la confrontation avec un résultat de 4-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Olympique de Lyon a donné accès à Reine-Adélaïde, Tete, Rayan Cherki, Andersen et Barde pour Toko Ekambi, Depay, Dubois, Cornet et Marçal, Pendant ce temps, il Dijon FCO a donné accès à Ventre, Sammaritain, Alex Dobre, Philippe et Chalet pour Ngouyamsa, Chouiar, Amalfi, Scheidler et Marie.

L’arbitre a montré six cartons jaunes, dont trois au Lyon (Depay, Dembélé et Marcelo) et trois à Dijon (Ngouyamsa, Ndong et Sammaritain).

Avec trois points, le Olympique de Lyon de Rudi Garcia classé deuxième du tableau général à la fin du match, tandis que l’équipe dirigée par Stéphane Jobard il était à la dix-neuvième place avec zéro point.

Le lendemain, le Olympique de Lyon jouera contre lui FC Girondins Bordeaux loin de chez soi et Dijon FCO jouera son match contre lui Brest à la maison.

Fiche techniqueOlympique de Lyon:Lopes, Marcelo, Marçal (Bard, min 80), Denayer, Caqueret, Guimarães, Depay (Tete, min 72), Cornet (Andersen, min 80), Dubois (Rayan Cherki, min 72), Dembélé et Toko Ekambi (Reine-Adélaïde, min 67)Dijon FCO:Gomis, Lautoa, Écuélé Manga, Chafik, Ngouyamsa (Panzo, min.55), Marié (Chalá, min.80), Amalfitano (Alex Dobre, min.71), Ndong, Chouiar (Sammaritano, min.55), Scheidler ( Philippe, min.80) et DinaStade:Parc Olympique LyonnaisButs:Scheidler (0-1, min.14), Depay (1-1, min.39), Depay (2-1, min.45), Lautoa (3-1, min.45) et Depay (4-1, min. 66)