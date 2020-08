04 h 41 HE

Sid LoweSpain écrivain

Le type dans la foule l’a dit mieux, jusqu’à ce que Pep Guardiola le dise mieux. Au milieu du bruit autour de la Romareda, un murmure collectif d’incrédulité, est venue une phrase courte et simple qui était à peu près audible et a suscité le plus grand éloge funèbre. C’était en mars, il y a dix ans, et Lionel Messi venait de marquer son troisième but contre le Real Saragosse lorsque, derrière le banc de Barcelone, quelqu’un dans les gradins a craché un juron d’incrédulité. Guardiola l’entendit, se retourna et sourit, s’appuyant sur le banc comme s’il était au bar. « Oui, » acquiesça-t-il, « si ce n’était pas pour Messi, je serais entraîneur en deuxième division. »

Au lieu de cela, il était un triple gagnant. Quant à Messi, il était déjà le meilleur joueur du monde, peut-être jamais. Dix ans plus tard, remarquablement, il l’est toujours. Le meilleur que j’aie jamais vu et que je verrai jamais, avait répété Guardiola à plusieurs reprises. Et bien que l’entraîneur se soit présenté comme rien de plus que l’heureux bénéficiaire du génie, c’était en partie son œuvre. Ensemble, ils ont construit sans doute la meilleure équipe qui soit et ont fait de lui le meilleur footballeur.

C’est pourquoi, la nostalgie saisissante et le temps presse, huit ans après leur séparation et cinq ans depuis sa dernière victoire en Coupe d’Europe, Messi a pris le téléphone et a composé le numéro de Guardiola.

C’est pourquoi Guardiola, qui n’a toujours pas travaillé avec un joueur comme lui ni remporté la Ligue des champions depuis qu’ils étaient ensemble à Wembley en 2011, a répondu que si son désir de jouer pour Man City était réel, il essaierait de le faire. . Il avait toujours insisté sur le fait qu’il voulait que Messi reste à Barcelone, mais si Messi était déterminé à partir, c’était différent. Alors Guardiola a posé le téléphone et est allé faire exactement cela.

Le temps nous dira si cela se produit, mais il y a de nombreuses raisons d’essayer. Notamment les souvenirs de qui ils étaient et l’espoir qu’ils pourraient être à nouveau. De combien ils étaient heureux et combien ils ont accompli.

Il n’y a pas si longtemps, Guardiola a raconté à Catalunya Radio qu’il avait découvert Messi. «Quelqu’un dans le système des jeunes m’a dit qu’il y en avait un [lad] qui était très bon. Il était très petit, mais il dribblait bien et marquait beaucoup de buts « , se souvient-il. La première fois qu’il l’a vu en chair et en os, c’était, par hasard, dans un magasin de l’aéroport El Prat. » Petit, timide « , se souvient Guardiola en se demandant si ce gamin pouvait vraiment être aussi bon qu’on le dit, il a vite découvert que non, il pourrait être meilleur.

« Je l’ai vu [play] en personne et j’ai pensé: « Avec ce gars, nous allons tout gagner » « , a déclaré Guardiola. Et c’est à peu près ce qui s’est passé.

Ensemble, ils ont récolté 14 trophées en quatre ans, le dernier étant la Copa del Rey au Vicente Calderón en mai 2012. Messi a marqué ce soir-là, tout comme il a marqué lors des deux finales de Coupe d’Europe qu’ils ont remportées. Cette dernière saison, il a marqué 50 buts en championnat.

Cinquante. Il n’a plus jamais marqué autant en une saison.

Ils étaient si bons contre Manchester United en 2011 que dans les dernières minutes, un adversaire a plaidé la miséricorde. Ils ont battu Madrid 6-2 et 5-0. Une nuit avant le premier de ces matchs de Madrid, à l’extérieur au Bernabéu, Guardiola a eu une idée. Il était tard, mais il a téléphoné à Messi et lui a demandé de venir au terrain d’entraînement pour qu’il puisse expliquer ce qu’était un faux neuf. Guardiola a construit une structure et Messi s’est assuré que cela fonctionnait. Le football n’a plus jamais été le même.

En 2012, Guardiola était parti. Mal à l’aise avec le même régime qui a finalement présidé à la volonté de Messi de partir, et face au déclin catastrophique constant du club, Guardiola était fatigué et épuisé. Et les joueurs aussi. Les choses n’allaient pas bien; il y avait de la tension, la relation non ruinée mais effilochée sur les bords. Comme le dit Dani Alves dans le documentaire « Take The Ball Pass The Ball », où une fois qu’il se serait jeté du haut des gradins pour son entraîneur, il ne se porterait plus volontaire pour grimper à une telle hauteur.

LLUIS GENE / . via .

Quand il est parti, Guardiola a dit qu’il devait partir, sinon ils finiraient par se blesser. Mieux vaut avoir une pause nette, et «pause» était le mot. C’était comme si quelque chose s’était terminé, de nombreux joueurs semblant perdus lors de cette conférence de presse d’adieu, certains d’entre eux conscients de ce qu’ils allaient perdre. Peut-être conscients aussi qu’ils ne s’étaient pas rendu compte avant qu’il ne soit trop tard. Messi n’est pas venu, vu par certains comme une preuve que sa relation avec Guardiola s’était détériorée, mais il a ensuite justifié quelque chose en disant qu’il ne voulait pas que son émotion soit exposée, assis devant les caméras.

Tout ce qui m’inquiète à propos de Messi, c’est qu’il soit heureux, avait dit une fois Guardiola. C’était une mesure de l’importance de Messi, un joueur autour duquel construire une équipe, et cela en valait la peine. « Y a-t-il un joueur plus complet que Messi? » il a demandé une fois. « Il ne s’agit pas de buts. Messi est le joueur le plus complet du monde. Il peut tout faire: il s’associe avec ses coéquipiers, il combine, il ouvre de l’espace. » Au fil des années, il a évolué. Il y a eu de nombreuses étapes de Messi. Mais tout commence là, avec cette idée, née de la reconnaissance et de la célébration d’un talent générationnel.

jouer

2:01

Sid Lowe examine l’impact qu’aurait Lionel Messi en quittant Barcelone sur l’avenir de la Liga.

Au début, Guardiola avait défié le conseil d’administration de Barcelone et une décision de justice pour lutter contre le coin de Messi. Barcelone était allée au tribunal pour affronter la FA argentine parce qu’elle voulait éviter de perdre Messi lors des Jeux olympiques de 2008. Mais Guardiola a vu à quel point c’était important pour Messi et, bien que le Barça ait remporté l’affaire, lui a dit d’aller aux Jeux de toute façon. Messi est revenu avec une médaille d’or et reconnaissant. Guardiola l’avait conquis, du moins pour un temps.

Cela n’a pas toujours été facile; Messi n’a pas toujours été facile. Les hommes qui ont suivi Guardiola peuvent en témoigner. Hyper-compétitif, plus que les gens ne le réalisent parfois parce qu’ils voient quelqu’un à qui tout cela semble sans effort, il pourrait aussi être sensible. Il pouvait y avoir des éclairs de colère, pas toujours bien articulés ou faciles à interpréter, mais ils étaient là, et ils pesaient lourdement sur tout le monde. Le reste des joueurs devait être assez bon, même si personne ne peut être aussi bon.

Extrêmement exigeant, Messi pourrait se retirer, un regard suffit parfois. Autour de lui, les gens ont essayé de le deviner et de suivre ce qu’ils pensaient qu’il voulait dire. La culture du club est devenue de plus en plus conditionnée par lui – et a fortiori ces dernières années. Guardiola a donné un sens à cela, ou a essayé de trouver un équilibre. Ce n’était pas facile non plus. Dans son livre sur Messi, Sebastian Fest affirme qu’un jour, pendant les premières semaines de Zlatan Ibrahimovic au club en 2009, Messi a envoyé à Guardiola, assis à l’avant du bus de l’équipe, un message texte à l’arrière. Le message contenait quelque chose du genre: je peux voir que je ne suis plus important pour l’équipe, alors …

Mais c’est Guardiola qui est parti, laissant Messi derrière lui alors qu’il se dirigeait vers le Bayern. La relation était terminée et elle avait connu des jours meilleurs. Mais il y avait bien sûr du respect et de la reconnaissance, qui grandissaient avec la distance et les saisons. Guardiola a parlé hautement, chaleureusement de Messi chaque chance qu’il a eue; Messi parlait rarement du tout.

En fait, cependant, ce n’était pas vraiment quelque chose que Guardiola a dit qui exprimait le mieux à quel point Messi était bon, conscient que les mots seraient toujours insuffisants. «N’essayez pas de lui expliquer, n’essayez pas d’écrire sur lui; regardez-le simplement», dit-il une fois – et c’est ce qu’il fit. Assis dans la tribune du Camp Nou en 2015, juste un fan aux côtés de son père et de l’un de ses assistants entraîneurs, Manuel Estiarte, un soir, il a regardé Messi faire la noix de muscade James Milner, dessinant un « ohh » étonné et chatouillé de la foule. Peu de gens connaissent mieux Messi, mais même Guardiola a été décontenancé par cela: des caméras l’ont surpris en train de se faire sauter les joues et d’enfouir son visage dans ses mains en riant de l’absurdité de tout cela, son père craquant à ses côtés. Un manager de football chevronné, un vainqueur en série qui avait tout vu était étourdi par la bêtise, alors que la bouche d’Estiarte était ouverte et que Milner était assis sur le gazon.

Peu de temps après, en 2015, les deux hommes se sont affrontés en Ligue des champions lorsque le Bayern a fait match nul contre le Barça. « Nous n’avons pas parlé depuis [he left]», A admis Messi à la veille du match, se corrigeant rapidement pour dire:« Ah, oui, nous nous sommes rencontrés au Ballon d’Or, mais nous n’avons fait que nous dire bonjour et à part cela, nous ne l’avons pas fait. Nous avions une bonne relation quand il était ici, mais [nothing] depuis. »

Interrogé sur son ancien joueur et sur ses plans pour l’empêcher de battre le Bayern, Guardiola a déclaré: « Vous ne pouvez pas l’arrêter. S’il est ce qu’il est, s’il joue comme il peut, vous ne pouvez pas l’arrêter. Vous pouvez Je ne défends pas contre un talent de cette ampleur. Les équipes ont essayé mille façons de l’arrêter, et cela ne fait aucune différence. Nous devons nous assurer qu’il n’obtienne pas le ballon, fermer son chemin vers le but. Mais il n’y a pas de système défensif qui peut l’arrêter, et aucun entraîneur non plus. «

jouer

1:07

Julien Laurens ne pense pas que Josep Bartomeu quitter Barcelone empêchera le départ de Lionel Messi.

La nuit suivante, il a eu raison. Messi a fait des choses à Messi, laissant Jérôme Boateng tomber sur le gazon. Quelques mois plus tard, il était à nouveau champion d’Europe et Guardiola ne l’était pas. Aucun d’entre eux n’a été depuis lors, et pourtant les deux ont été reconnus comme les meilleurs au monde pendant une grande partie du temps depuis, même si aucun n’a atteint tout à fait les mêmes hauteurs sans l’autre. Si au début Messi n’avait peut-être pas pensé que Guardiola lui manquerait autant que Guardiola a dit qu’il lui manquait, la reconnaissance ne pouvait qu’augmenter avec l’absence et le temps, les difficultés à reproduire ces succès: les bons souvenirs plus éloignés mais loin d’être éteints, les mauvais disparaissant de la vue, éclipsés par l’excellence qu’ils avaient atteint.

Messi a un jour appelé Guardiola le «meilleur professeur», quelque chose dont il serait plus conscient à mesure que d’autres allaient et venaient, incapables de contrôler la classe ou d’obtenir des résultats d’eux. Guardiola a regardé Messi faire des choses que personne d’autre ne pouvait. Mieux que quiconque, il comprenait aussi pourquoi Messi ne pouvait pas faire plus. Rien comparé à Messi, Guardiola le savait. Rien comparé à Guardiola, Messi le savait – une réalisation qui s’est construite avec le temps, qui s’épuisait rapidement et qui s’est cristallisée avec l’élimination européenne.

Un besoin mutuel est apparu. Cela n’avait pas toujours été là, ou du moins ils n’en avaient pas toujours été conscients – Messi n’avait pas, de toute façon – mais maintenant ils l’étaient. Et une fois l’idée formée, elle ne pouvait tout simplement pas être rejetée. Comment pourraient-ils ne plus vouloir travailler ensemble? Comment pourraient-ils ne pas se souvenir de temps meilleurs, longtemps pour eux? Guardiola et Messi se faisaient l’un l’autre; pourquoi n’atteindraient-ils pas une seconde chance, une autre tentative?

De nouveau sorti de la Ligue des champions, la tête baissée, honteux et humilié, Messi a demandé de l’aide. Libéré de Barcelone, avec une partie du fardeau levé, il peut recommencer, les leçons apprises et le contexte changé, un point à prouver et à le conduire. Sous pression, certes, mais sans responsabilité exclusive et avec un coach qu’il sait pouvoir le guider, un coach qu’il écoutera et suivra peut-être plus que jamais. Un entraîneur assez bon, en qui il a confiance pour résoudre ce problème, un homme qui l’embrassera, le comprendra et prendra soin de lui, comme il l’a toujours fait. Celui qui exigera aussi, apportant le meilleur de ce petit enfant timide qu’il a vu pour la première fois il y a près de 20 ans. Il se rend compte, bien que tardivement, que ce sont les mains les plus sûres dans lesquelles placer ses dernières années, conscient qu’au-delà, il n’y a rien.

Lionel Messi ne pouvait pas laisser sa carrière se terminer ainsi, pas plus que Pep Guardiola.