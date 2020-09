Le Paris S. Germain se réjouit de la victoire dans le match de la troisième journée après avoir subi une défaite contre le Racing de Lens lors du match précédent par un résultat de 1-0. Depuis le début de la saison, les locaux n’ont remporté aucun des matches joués jusqu’à présent et ont accumulé un chiffre d’un but encaissé contre zéro en faveur.

Le match Parisiens et les Marseillais est diffusé à 21 heures sur Téléfoot 1. Mais, la chaîne n’est pas disponible sur tous les opérateurs. Bouygues Telecom, Orange et SFR ont trouvé des accords avec la chaîne.

Quant à l’équipe visiteuse, Marseille a réussi à battre Brest 3-2 lors de son dernier match de la compétition, grâce à des buts de Ćaleta-Car et Thauvin, elle entend donc profiter de l’inertie gagnante du stade Paris S. Germain. À ce jour, dans le seul match qu’elle a disputé en Ligue 1, l’équipe a remporté un de ses matchs et a accumulé un total de deux buts concédés contre trois en faveur.

L’équipe de Marseille a remporté son seul match à l’extérieur, ce qui la rend difficile à jouer à l’extérieur, où elle a accumulé un bon nombre de points.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés par le passé au Stade de Paris S. Germain, et le bilan est de 14 victoires, sept défaites et sept nuls pour l’équipe locale. Le PSG et Marseille se sont affrontés pour la dernière fois en octobre 2019, à l’occasion d’un match de Ligue 1 qui s’est soldé par une victoire 4-0 pour les locaux.

En analysant leur position dans le classement de la Ligue 1, on constate qu’il y a un écart de trois points entre le Paris S. Germain et Marseille. Les hôtes, avant ce match, sont à la dix-septième place avec zéro point au classement. Quant à l’équipe visiteuse, l’Olympique de Marseille, elle est dixième avec trois points.

Quelle composition de départ pour le PSG et l’OM ?

Thomas Tuchel devrait choisir une composition d’équipe assez proche de celle alignée face à Lens mais Di Maria, Navas, Paredes et Neymar font toutefois leur retour dans le groupe. La nouvelle recrue Alessandro Florenzi devrait débuter dans le couloir droit.

La compo probable du PSG : Rico – Florenzi, Kehrer, Kimpembe, Bernat – Herrera, Gueye, Verratti – Sarabia, Neymar, Ruiz-Atil. Du côté de l’Olympique de Marseille, André Villas-Boas, privé de Bouna Sarr et Morgan Sanson, devrait reconduire son schéma en 4-3-3.

La compo probable de l’OM : Mandanda – Sakai, Caleta-Car, Alvaro Gonzalez, Amavi – Strootman, Kamara, Rongier – Thauvin, Benedetto, Payet.

Neymar, Di María et Navas confirmés pour le PSG après avoir passé le COVID-19

Neymar, Angel Di Maria et Keylor Navas, qui ont manqué les débuts de l’équipe parisienne avec une défaite contre Lens en raison d’une infection par un coronavirus, réapparaîtront ce dimanche dans le derby français entre le PSG et Marseille, qui aura lieu au Parc des Princes à partir de 14 heures. (heure péruvienne).

Les trois vice-champions d’Europe, ainsi que Leandro Paredes, un autre de ceux mis en quarantaine pour cause de pandémie, ont été confirmés dans l’équipe de Thomas Tuchel pour le match d’aujourd’hui. En fait, l’entraîneur allemand l’avait déjà prévenu lors de la conférence de presse d’avant-match.

“Si je vous demande si vous voulez jouer, votre réponse sera oui. Nous déciderons dimanche. La question est de savoir s’ils commencent ou finissent le jeu. Il n’est pas nécessaire d’attendre trop longtemps. S’il n’y a pas de risque, nous allons essayer.

𝐉𝐎𝐔𝐑 𝐃𝐄 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇 Rendez vous à 21h pour #PSGOM 💥 Ensemble, unis #CommeUnSeulOM 👊💙 pic.twitter.com/H50yxcmvEP — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 13, 2020

D’autres attendent encore

En revanche, Marquinhos, Mauro Icardi et Kylian Mbappé, les trois derniers cas de COVID-19 dans la population active parisienne, sont tous faibles.

Ces retours sont une bonne nouvelle pour Tuchel, qui a dû aligner une équipe B, voire C, lors de la défaite 1-0 à Lens jeudi.

L’équipe du PSG a été touchée par sept cas de coronavirus, ce qui a privé l’entraîneur de joueurs importants.

La malchance du PSG devrait être exploitée par Marseille, qui cherche à mettre fin à une série de 20 matches sans victoire.

PSG vs. OM : pronostics

C’est maintenant ou jamais, l’Olympique de Marseille. L’équipe du port est en visite au Paris Saint-Germain, dans la capitale française, et réalisera une nouvelle édition du Classique. Cependant, il ne s’agit pas d’une édition de plus, mais d’une édition marquée par la pandémie de Covid 19. Comme jamais auparavant au cours de la dernière décennie, le PSG est un outsider face à ses rivaux et tout cela est dû au coronavirus.

Une série d’infections multiples a touché le personnel de Thomas Tüchel. Parmi les personnes infectées figurent ses meilleurs joueurs tels que Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Keylor Navas, Mauro Icardi, entre autres. Dans cette optique, le PSG doit être local dans le Parque de los Príncipes.

Malgré le fait que certains joueurs de qualité tels que Marco Verratti et Ander Herrera, ainsi que Presnel Kimpembe, peuvent faire partie du jeu, la formation parisienne ne fonctionne pas. Par exemple, la défaite de jeudi dernier face à Lens, que personne n’aurait pu prévoir, mais qui a mis en évidence les faiblesses défensives du PSG sans leurs fissures.

C’est pourquoi, même si ce n’est pas la condition optimale pour un choc, Marseille doit en profiter. Les Olympiens comptent sur le bon travail de leurs hommes clés, Dmitri Payet et Florian Thauvin. Ils peuvent à la fois diriger une équipe et faire la différence au milieu du terrain. De plus, Dario Benedetto et Valere Germain sont capables de nuire à la défense improvisée du PSG.

Le classique est classique et tout peut arriver, mais Marseille a un avantage comme il n’en avait pas il n’y a pas si longtemps et ils doivent en profiter.