Le joueur français s’est moqué du PSG sur son Twitter, alors qu’il a failli jouer pour eux pour sortir de Saint-Etienne. Il était même à Paris.

Dimitri Payet est une idole à Marseille. Le joueur réunionnais en est à son deuxième séjour dans cette ville du sud de la France et est devenu l’une des figures de proue de l’équipe sur et en dehors du terrain. Sur le terrain, il est toujours une star et à l’extérieur, il est considéré comme un Marseillais. Si ses voisins descendaient dans la rue pour “fêter” la défaite du PSG, son grand rival, Payet le faisait de chez lui et, par le biais de Twitter, “refusait” la Ligue des champions aux Parisiens.

“Une histoire, un club, une ville. Nous serons toujours les premiers”, a-t-il ajouté, accompagné d’un gif célébrant le fait que l’OM reste le seul champion d’Europe français. Ce qui aujourd’hui est agité, avant, c’était l’amour et l’intérêt des deux.

Un transfert raté

En 2010-11, Payet est l’une des promesses les plus notables de la Ligue 1, où il brille avec Saint-Étienne et où le PSG s’intéresse à lui. Les Parisiens venaient de perdre Sessegnon et ont pensé à l’extrême pour renforcer leur attaque.

Selon la presse française, le club parisien a mis six millions sur la table. C’était fin janvier et Saint Ettiene a estimé que c’était trop peu d’argent pour le peu de temps (trois jours seulement) dont ils disposaient pour essayer de renverser la situation et chercher un renfort. Un “non” au PSG et le désordre a commencé.

Payet est devenu furieux et rebelle. Il n’a pas assisté à l’entretien de la veille du match contre Toulouse, ni à celui qui a eu lieu juste avant. Finalement, il a refusé de jouer. Son équipe a pris le match à son compte (2-1) avec l’ombre de son départ actuel.

Le joueur ne s’est pas arrêté là. Les jours suivants, il refuse de s’entraîner et le 31, il part directement pour Paris, convaincu que son transfert sera réussi, mais Saint-Étienne n’écoute pas la raison. Le PSG a augmenté son offre au maximum qu’il pouvait se permettre (8 millions d’euros) mais après un nouveau “non” des Verts, il a abandonné. En désespoir de cause, le club réunionnais a tenté de résoudre sa sortie en faisant appel aux deux parties, mais n’a pas pu le faire.

Le 2 janvier, selon L’Equipe, il a repris l’entraînement et a mis quelques semaines pour revenir dans le onze de départ, ce qui ne l’a pas empêché de terminer avec des chiffres remarquables (13 buts et six passes). A la fin de la campagne, il a signé pour Lille, qui a payé un million de plus que le PSG pendant l’hiver. En 2013, il met le pied à Marseille et a déjà tout donné au Sud, à l’exception d’un bref passage à Londres.