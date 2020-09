Tuchel confirme que Neymar est prêt à réapparaître dans la “Classique” contre Marseille

Le Roi est de retour”, comme le prétend sa nouvelle marque de sport, mais au sens littéral. Thomas Tuchel a confirmé que l’ancien joueur du FC Barcelone est prêt à affronter l’Olympique de Marseille lors du “Clásico” de la troisième journée au Parc des Princes. Un soulagement pour une équipe du PSG qui vient de s’incliner en finale de la Ligue des champions face au Bayern (1-0) et qui a fait ses débuts en Ligue 1 avec une défaite 1-0 contre le nouveau promu Lens.

“Keylor, Di Maria, Paredes et Neymar sont de retour dans le groupe et veulent jouer, c’est clair. J’ai encore le temps de décider s’ils vont jouer, mais il ne faut pas attendre trop longtemps s’il n’y a pas de risque. Marquinhos, Icardi et Mbappé suivent Marguen”, a confirmé Tuchel, qui a laissé entendre que le nouveau venu Florenzi pourrait également faire ses débuts.

Thomas Tuchel, entraîneur du PSG

L’ancien joueur du Borussia Dortmund pousse un soupir de soulagement après que l’épidémie de coronavirus qui a secoué le PSG l’ait contraint à présenter à Lens une équipe de circonstances : Bulka, Ruiz-Atil, Kalimuendo Muinga . Avec ou sans Neymar, le Paris Saint-Germain espère maintenir son bon parcours au Classique, où il ne s’est pas incliné 3-0 face à Marseille depuis le 27 novembre 2011. Depuis lors, les Parisiens ont disputé 20 matches avec un bilan de 17 victoires et trois nuls, et Tuchel lui-même s’est chargé d’attiser la plus grande rivalité de Ligue 1 par quelques déclarations sans détours : “Si l’OM a célébré notre défaite contre Manchester United en Ligue des champions l’année dernière et qu’il a fait de même en finale contre le Bayern, c’est qu’il n’a rien à fêter.