Oubliez Twitter, ignorez Facebook, Insta-quoi? De temps en temps, les clubs et les joueurs se tournent vers le journal traditionnel pour faire passer leur message aux masses.

Il semblerait que voir Donny van de Beek rejoindre Manchester United ait été un peu une clé pour tout le monde à l’Ajax Amsterdam, qui a vu le milieu de terrain grandir au cours des 13 dernières années.

À tel point, en fait, que le directeur général de l’Ajax, Edwin van der Sar, s’est senti obligé de publier une annonce d’une page entière dans le Manchester Evening News pour dire au revoir à Van de Beek, qui a terminé son transfert de 40 millions de livres sterling à United mercredi.

Cher @ManUtd, Profitez du futur. ♥ ️ # DreamLikeDonny pic.twitter.com/QVKS3Q0Snk – Edwin van der Sar (@ vdsar1970) 3 septembre 2020

Van der Sar, qui a joué pour United pendant six ans entre 2005 et 2011, s’est assuré d’informer son ancien club qu’il obtenait un joueur très spécial.

Après 13 ans, je dis au revoir au club qui a joué un grand rôle dans mon développement. Je remercie tous ceux qui ont rendu ce déménagement possible. Le temps est venu pour un nouveau chapitre, mais @afcajax et les fans auront toujours une place spéciale dans mon cœur. Je continuerai à vous suivre! Donny ❌❌❌ pic.twitter.com/qvJIdrqhiF – Donny van de Beek (@ Donny_beek6) 2 septembre 2020

« Chers fans de Manchester United, j’espère que vous vous débrouillez bien », a écrit Van der Sar dans sa lettre ouverte. « Il semble que nos chemins se soient de nouveau croisés. L’un des nôtres se joint à vous cette saison. Et comme tant de joueurs avant lui, il est avec nous depuis qu’il n’est qu’un petit garçon.

«S’il te plaît, prends bien soin de Donny et aide-le à rêver.

Bien sûr, la déclaration d’une page entière dans une publication nationale est devenue une stratégie éprouvée et fiable pour exprimer ses remerciements à tous et à tous, avec de nombreux clubs et joueurs adoptant la tactique.

Voici quelques exemples plus notables de l’approche, certains plus humbles et sincères que d’autres.

Lorsque Zlatan est arrivé en MLS en 2018, il a bien sûr jugé bon d’annoncer ses propres nouvelles de manière typiquement explosive.

Le Suédois a sorti une annonce d’une page entière dans le LA Times avec une simple salutation d’une ligne à son nouveau public adoré: « Cher Los Angeles, de rien. »

Zlatan Ibrahimovic a sorti une annonce pleine page dans les @latimes annonçant son arrivée à LA Galaxy. Zlatan classique. pic.twitter.com/TeFXM2De7e – Dale Johnson (@DaleJohnsonESPN) 23 mars 2018

Ajax (encore)

L’Ajax a déjà fait ses preuves, le club néerlandais ayant publié une annonce d’une page entière dans quelques journaux espagnols pour souhaiter bonne chance à Frenkie de Jong à Barcelone après son grand déménagement en juillet dernier.

Curieusement, Matthijs de Ligt, diplômé de l’académie, ne semblait pas bénéficier de la même courtoisie après son départ prolongé pour la Juventus.

Bon día … ☕📰 # ForTheFuture pic.twitter.com/w3xrzvO4EM – AFC Ajax (@AFCAjax) 5 juillet 2019

Le club suisse a acheté une annonce pleine page dans le plus grand journal du pays, Blick, pour féliciter ses Young Boys d’avoir remporté le titre de champion.

« Veuillez prendre soin du trophée, nous aimerions le récupérer en bon état », disait le message magnanime.

Quand le @FC_Basel_fr investit dans la presse @BLICK_Sport pour féliciter le titre des Young Boys 🏆 … Originalité, vous avez dit? 👊🏻🔴🔵 # FCBasel1893 #Respect pic.twitter.com/rjnOfdnlkz – Тhomas Andlauer (@thomas__adl) 1er mai 2018

Roberto Mancini

En quittant Manchester City en 2013, le manager Roberto Mancini s’est assuré de remercier les fans pour trois ans et un peu de soutien fidèle avec un message d’une page entière dans le Manchester Evening News.

Publicité pleine page de Roberto Mancini remerciant les fans de #MCFC dans le @MENnewsdesk d’aujourd’hui. Classe pure. Je me suis précipité pour acheter un exemplaire. pic.twitter.com/llc4EhZ1l5 – Dianne Bourne (@diannebourne) 18 mai 2013

Après une feuille blanche inspirée contre Liverpool en 2014, David de Gea a reçu un hommage rare du plus grand journal sportif de Norvège, qui a dédié toute sa première page au gardien de but imperméable de Manchester United.

Vårt couverture je morgendagens papiravis #vgsporten @ManUtd pic.twitter.com/me4JUePxDx – VG Sporten (@vgsporten) 14 décembre 2014

Edinson Cavani a acheté une page complète dans le Corriere dello Sport pour remercier personnellement les fans de Naples pour les « 1000 jours et 104 moments spéciaux » qu’ils avaient partagés ensemble (104 étant son but pour le club) peu de temps après son grand déménagement au Paris Saint-Germain .

Tout le monde devine ce qu’il faisait avec ses mains sur la photo d’accompagnement.

L’attaquant du PSG Edinson Cavani a pris une pleine page dans le Corriere dello Sport pour remercier les fans de Napoli « 104 moments spéciaux » pic.twitter.com/hI1eameGV7 – Mohammed Ali (@ mohammedali_93) 9 août 2013

Un peu moins illustre peut-être, mais Adam Lallana a fait de même dans le Southern Daily Echo après avoir mis fin à ses 14 ans d’association avec Southampton avec un transfert à Liverpool en 2014.

Adam Lallana, nouveau garçon du #LFC, a remercié les fans de @SouthanptonFC avec cette annonce pleine page dans @DailyEcho d’aujourd’hui. pic.twitter.com/h5PWpWFDc5 – Liverpool FC USA (@LFCUSA) 2 juillet 2014

Lorsque Leicester a remporté le titre de Premier League en 2016, la marque de collations locale Walkers Crisps a publié une annonce d’une page entière (et très légèrement dérangeante) dans The Sun pour rappeler à Gary Lineker un petit pari qu’il avait déjà fait sur la présentation de Match of le jour dans ses sous-vêtements.

LEICESTER CITY SONT CHAMPIONS! Le kit sortira pour @GaryLineker la saison prochaine! pic.twitter.com/0x5v0Ksdxz – Wotsits Giants (@walkers_crisps) 2 mai 2016

L’Allemagne a mis de côté les rivalités internationales à la suite de l’Euro 2016 en achetant une page complète dans L’Equipe pour remercier la France d’avoir été des hôtes si aimables.

C’était après que Les Bleus aient éliminé Die Mannschaft de la compétition en demi-finale.

Les Allemands ont sorti une annonce pleine page dans L’Equipe d’aujourd’hui pour remercier les Français pour leur hospitalité. # Euro2016 pic.twitter.com/XnumTblJWq – Nathan Murphy (@nathanmurf) 11 juillet 2016

Après avoir vu les ventes de billets à domicile passer la barre du million au cours de la saison 2017-18, les hauts gradés de l’Inter Milan ont jugé qu’il était tout à fait normal de remercier leurs fans via une énorme page de gratitude dans Gazzetta dello Sport.

L’Inter a sorti une annonce pleine page dans la Gazzetta dello Sport d’aujourd’hui pour remercier ses fans pour la plus forte participation aux matchs à domicile de Serie A cette saison – plus d’un million de billets vendus. Très impressionnant pic.twitter.com/JZt1ghJcXG – David Amoyal (@DavidAmoyal) 12 mai 2018

Les Français d’Amiens ont été tellement perturbés par la nature de leur relégation de la Ligue 1 la saison dernière qu’ils ont sorti une page entière de L’Equipe pour s’en plaindre.

Amiens sort une annonce pleine page dans l’édition de demain du quotidien sportif français L’Équipe, exigeant qu’ils ne soient pas relégués de la Ligue 1 après s’être assis à 4 points de la sécurité lorsque la LFP a décidé de mettre fin à la campagne 2019/20 alors qu’il restait 10 matches à jouer. . pic.twitter.com/FdzOdYaOoK – Recevez les actualités du football français (@GFFN) 11 mai 2020

Les supporters du Celtic se sont donné encore plus de mal que d’habitude pour égarer les fans des Rangers avec une annonce pleine page dans le journal Sunday Herald avant une demi-finale de la Coupe de la Ligue écossaise entre les rivaux de Old Firm en 2015.

Les fans celtiques financent une annonce pleine page contestant l’histoire du « club jouant actuellement à Ibrox » http://t.co/x73BRhdRt9 pic.twitter.com/zR7ysH3pGB – Telegraph Football (@TeleFootball) 25 janvier 2015

Le message barbelé se moquait de la situation financière des Rangers et de la liquidation qui a suivi trois ans plus tôt, les fans espiègles de Bhoys insistant sur le fait que leurs adversaires n’étaient pas du tout des Rangers, mais une toute nouvelle entité.