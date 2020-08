Avec plus de doutes que de certitudes, le Monaco a remporté la première victoire de l’époque Kovac. Chez les modestes Metz, l’ensemble des Principauté gagné par le minimum grâce à un peu de Badiashile des coups de pied arrêtés à la 22e minute et jusque-là les joies. Avec un de moins au cours de la seconde mi-temps en raison de l’expulsion de Fofana, les rojiblancos proposaient très peu et finirent par être sauvés par le Lecompte.

30/08/2020 à 17:32

CEST

X. Serrano

C’est peut-être parce que son entraîneur est à peine en fonction depuis un mois, mais on ne sait pas ce qu’il joue Monaco. Pour l’équipe, ce jour de plus ne pouvait pas compter sur Cesc Fabregas, cela lui coûte des horreurs pour générer du jeu avec le ballon. Un manque particulièrement sanglant face à des rivaux qui leur donnent le ballon. Avant le Metz, la blessure de Golovin, qui a dû se retirer après 16 minutes en raison de problèmes musculaires.

Mais ce n’est pas que de mauvaises nouvelles dans le Principauté, parce que les rojiblancos se dévoilent comme une équipe mortelle avec un coup de pied arrêté. Avant une demi-heure, un corner faussement rejeté par la défense locale valait la peine Badiashile marquer le seul but du match avec un pied gauche violent. Trois buts mènent le Monaco en deux jours, ils sont tous arrivés sur coup de pied arrêté et marqués par leurs centraux.

A partir de là, quelques joies de plus pour le nouveau venu Nico Kovac. Était le Metz celui qui a pris le manche du jeu, surtout à partir de la seconde mi-temps après l’expulsion de Fofana pour double jaune. Il Monaco Il se consacra à la défense dans son propre terrain, incapable de sortir de la grotte ou de disputer le ballon. Dans cette situation, Lecompte il est devenu le bastion le plus fiable des Monégasques. Avec ses vols, il a empêché l’égalité à plusieurs reprises. Et là où ses arrêts n’atteignaient pas, le bâton a agi comme un allié, comme dans un Centoze sur le temps de jeu.

Il Metz il se serra jusqu’au dernier souffle pour réaliser la cravate, ce qui paraissait parfois insurmontable, comme dans un «déjà vu» des dernières saisons. Cependant, l’équipe a su souffrir et se défendre pour égaliser les trois points. Quelque part ça commence, il doit avoir pensé Kovac.

Fiche technique

0 – Metz: Oukidja; Centonze, Bronn, Boye, Udol; Pajot, Angban (Diallo, 59 ‘), Maiga; Boulaya (Sabaly, 79 ‘), Niane (Yade, 70’) et Nguette (Ambrose, 70 ‘).

1- Monaco: Lecompte; Aguilar, Disasi, Badiashile, Sidibé; Tchouameni (Maripán, 75 ‘), Fofana, Golovin (Diop, 16’); Martins (Geubbels, 76 ‘), Ben Yedder (Jovetic, 76’) et Onyekuru (Aholou, 59 ‘).

Buts: 0-1 M. 22 Badiashile.

Arbitre: Jérémy Stinat. T.A .: Aguilar (22 ‘), Fofana (2A, 25’ et 47 ‘), Martins (42’) et Tchouameni (49 ‘).