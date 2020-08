Il Bordeaux a joué et gagné 0-2 en tant que visiteur le match de dimanche dernier dans le Stade Raymond-Kopa. Il SCO Angers est venu à la rencontre avec un moral renforcé après avoir gagné à domicile par un score de 0-1 à Dijon FCO. Pour sa part, FC Girondins Bordeaux a dû se contenter d’un nul nul contre le FC Nantes. Grâce à ce résultat, l’équipe bordelaise est deuxième, tandis que la Angers est onzième à la fin du match.

30/08/2020

On à 17:06

CEST

La première équipe à marquer a été l’équipe visiteuse, qui a augmenté son nombre de points par rapport à son rival grâce à l’objectif de Josh maja à 25 minutes. Après un nouveau jeu, le score de l’équipe de Bordeaux a augmenté, ce qui a augmenté les différences mettant le 0-2 par un but de DE BASE à 27 minutes, terminant la première période avec le résultat de 0-2.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur le score de 0-2.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du SCO Angers a donné accès à Capelle, Bahoken, Bobichon et Ali cho pour Le Melali, Kanga, Mangani, Thioub et Fulgini, Pendant ce temps, il FC Girondins Bordeaux a donné accès à Briand, marron, Kalu et Poundjé pour Josh maja, De Préville, Hwang et Oudin.

L’arbitre a averti Sainte Marie par le Angers déjà Oudin, Sabaly et DE BASE par l’équipe bordelaise.

Avec cette défaite d’après-match, le SCO Angers il était situé à la onzième position du tableau avec trois points. Il FC Girondins Bordeaux, pour sa part, il était à la deuxième place avec quatre points.

Au prochain rendez-vous du calendrier, les deux équipes joueront dans leur fief. Il SCO Angers fera face au Stade de Reims Pendant ce temps, il FC Girondins Bordeaux le fera contre lui Olympique de Lyon.

Fiche techniqueSCO Angers:Bernardoni, Thomas, Traoré, Doumbia, Bamba, Santamaria, Fulgini, Mangani (Bobichon, min.81), El Melali (Capelle, min.66), Thioub (Ali Cho, min.82) et Kanga (Bahoken, min.66) )FC Girondins Bordeaux:Costil, Koscielny, Baysse, Benito, Sabaly, Otavio, Basic, De Préville (Pardo, min.78), Oudin (Poundjé, min.90), Hwang (Kalu, min.78) et Josh Maja (Briand, min.66) )Stade:Stade Raymond-KopaButs:Josh Maja (0-1, min.25) et Basique (0-2, min.27)